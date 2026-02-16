Siete recomendaciones para eliminar los malos olores del carro

Especialistas de Kia mencionan algunos hábitos de mantenimiento y cuidado del habitáculo para conservar un entorno limpio, armonioso y siempre agradable al subir al vehículo. Foto: BYD

Mantener un ambiente agradable dentro del carro es necesario para una experiencia de conducción cómoda para todos los que van a bordo. Con el uso diario, el interior del vehículo puede perder esa sensación de frescura que se percibe cuando está limpio y bien cuidado.

Por eso, especialistas de Kia mencionan algunos hábitos de mantenimiento y cuidado del habitáculo para conservar un entorno limpio, armonioso y siempre agradable al subir al vehículo.

1. Realice una limpieza periódica

No se trata de un secreto, sino de una práctica básica que en ocasiones se deja en segundo plano. Las migas, pequeños residuos y desechos que permanecen en el interior terminan afectando el ambiente dentro del vehículo. Por eso, mantener una rutina de limpieza es necesario para conservar una sensación de frescura en el habitáculo. Conviene prestar especial atención a:

Aspirar asientos y alfombras: estas superficies tienden a retener partículas, polvo y residuos con facilidad. Lo recomendable es aspirarlas al menos una vez por semana para evitar que acumulen suciedad.

Limpiar el tablero y las superficies plásticas: un paño de microfibra junto con un producto de limpieza adecuado para interiores permite retirar el polvo y la suciedad que se depositan a diario en estas áreas.

Retirar la basura con frecuencia: no dejar residuos dentro del vehículo ayuda a mantener el interior en mejores condiciones y evita que el ambiente se deteriore con el paso de los días.

2. Use bolsas absorbentes de olor

Estos accesorios, elaborados con materiales como carbón activado o bicarbonato de sodio, ayudan a neutralizar los olores sin recurrir a fragancias artificiales que solo los disimulan temporalmente.

Si no se consiguen fácilmente en supermercados o tiendas especializadas, también pueden elaborarse de forma sencilla. Puede utilizar una bolsa de tela y llenarla con alguno de estos componentes, asegurando bien la abertura con una banda elástica o un lazo para evitar derrames.

Los expertos recomiendan ubicarlas debajo de los asientos o en las zonas del habitáculo donde se perciba mayor concentración de olor, de manera que puedan actuar de forma más efectiva

3. Consiga aromatizantes para carro

Estos ofrecen una solución inmediata y están disponibles en diferentes presentaciones, cada una con características particulares. La elección dependerá del nivel de intensidad y duración que se prefiera.

Algunas opciones disponibles en el mercado son:

Aromatizantes de clip para ventilación: se instalan en las rejillas del sistema de aire y liberan la fragancia cuando está en funcionamiento.

Aromatizantes en gel o sólidos: generalmente se ubican debajo de los asientos o en la consola central. Suelen ofrecer mayor duración frente a otras alternativas, lo que los convierte en una opción práctica si se desea una fragancia más persistente.

Difusores de aceites esenciales: funcionan conectados al puerto USB y permiten utilizar esencias naturales para ambientar la cabina, ofreciendo una experiencia más personalizada en cuanto a aroma.

4. Utilice aceites esenciales

Para quienes prefieren alternativas más naturales, los aceites esenciales pueden convertirse en una opción interesante para ambientar el interior del carro. Para su aplicación puede colocar unas gotas del aceite elegido en un paño pequeño y pasarlo suavemente cerca de las rejillas de ventilación.

5. Ventile el carro con regularidad

Abra las ventanas durante algunos minutos, puede parecer una acción simple, pero es efectiva para conservar un ambiente fresco en el interior del vehículo. Cuando el carro permanece cerrado por largos periodos, especialmente si no se usa a diario, el aire tiende a concentrarse y perder renovación.

6. Revise y limpie el baúl

El baúl suele pasar desapercibido dentro de las rutinas de limpieza, pero también requiere de una atención. Al ser un espacio destinado a transportar distintos objetos, puede convertirse en un punto donde se concentran residuos o elementos que afectan el ambiente interior del vehículo.

7. Realice mantenimiento al sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado también influye en la calidad del ambiente dentro del carro. Con el uso continuo, sus componentes requieren revisión y mantenimiento periódico para conservar un funcionamiento adecuado y un aire más limpio en la cabina.

Esto debe tener en cuenta:

Cambie el filtro de aire al menos una vez al año

Aplique limpiadores específicos para el sistema de ventilación

