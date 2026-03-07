Taxistas tendrán beneficio del gobierno: anuncian crédito para comprar vehículo eléctrico

El monto máximo de financiación será de hasta COP 92 millones por taxi, con un plazo de hasta cinco años y un periodo de gracia de hasta tres meses.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Transporte, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, puso en marcha una nueva línea de crédito por COP 14.800 millones para impulsar el reemplazo de taxis de combustión por vehículos eléctricos en el país.

El instrumento está dirigido a propietarios de hasta tres taxis que sean aceptados en el programa de sustitución a taxis eléctricos del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (FOPAT) del Ministerio de Transporte. Los recursos estarán disponibles hasta su agotamiento.

Según María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, esta línea de crédito busca facilitar la renovación del parque de taxis y vincular a los pequeños propietarios a la transición energética del país. “Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”, señaló.

Le puede interesar: ¿En cuánto tiempo me pueden embargar luego de no pagar una multa de tránsito?

La línea permitirá financiar no solo la adquisición del vehículo eléctrico, sino también la infraestructura de recarga, los costos de matrícula y el capital de trabajo correspondiente al periodo en que el conductor deja de percibir ingresos mientras entra en operación el nuevo automotor.

Según MinTransporte, el monto máximo de financiación será de hasta COP 92 millones por taxi, con un plazo de hasta cinco años y un periodo de gracia de hasta tres meses.

Por su parte, José Alberto Garzón Gaitán, presidente de Bancóldex, afirmó que el lanzamiento de esta línea, con el apoyo del Ministerio de Transporte, refleja el respaldo de la entidad al sector empresarial colombiano y a los procesos de transición energética. “Este nuevo instrumento, que esperamos llegue a todas las regiones del país, contribuye a la mitigación del cambio climático y a generar beneficios económicos y sociales para los taxistas, actores clave en la dinamización de las economías locales”, sostuvo.

A su turno, la vicepresidenta jurídica del Fondo Nacional de Garantías, Verónica Espejo, señaló que la garantía de la entidad se consolida como instrumento para implementar políticas públicas, en este caso, la transición energética de un sector estratégico para el empleo y el crecimiento regional.

¿Dónde consultar y cómo acceder al programa?

El Ministerio de Transporte invitó a los propietarios de taxis interesados en este proceso de renovación a consultar los detalles del programa en su página oficial. Ahí se encuentra disponible la información relacionada con los requisitos, el proceso de postulación y las condiciones del financiamiento.

Los interesados pueden ingresar a www.mintransporte.gov.co y dirigirse a la sección Programas y Políticas, en la pestaña correspondiente al Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico para taxistas, donde se explica el funcionamiento de esta iniciativa orientada a facilitar la transición hacia vehículos eléctricos en el servicio público individual.