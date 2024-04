Tecnología en motos: seguridad, conducción y conectividad a futuro

CE 04 propulsión de cero emisiones, scooter eléctrico de BMW Motorrad. Foto: Tomado de BMW

En el mundo de las motocicletas, la tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante, no solo en la mejora de la experiencia de conducción, sino también en la garantía de la seguridad del conductor y la conectividad entre motociclistas. Los avances a futuro en sistemas de asistencia al conducir, como el control de estabilidad y los frenos antibloqueo, están redefiniendo los estándares de seguridad, ofreciendo una protección aún mayor en situaciones críticas.

Al mismo tiempo, la conectividad está llevando la experiencia del motociclista a un nuevo nivel que permitan la integración fluida con dispositivos móviles y sistemas de navegación integrados, proporcionando información en tiempo real y mejorando la comunicación entre el vehículo y su entorno. En el umbral de una era donde la tecnología no solo se adapta a las necesidades del conductor, sino también que promete transformar la forma en que se interactúa con las motocicletas y el cuidado con el medio ambiente.

Para Pablo Franco, Gerente de Honda Dream off-road Bogotá, la industria automotriz está enfocada en avanzar en el uso de nuevas aleaciones de materiales y componentes para mejorar la seguridad y la rigidez de las motocicletas. Los fabricantes están cada vez más centrados en el diseño y la geometría de la moto, considerando la ubicación de las barras delanteras y la disposición del chasis de manera que la moto absorba la energía del impacto en lugar de transferirla al piloto, mejorando así la protección y la integridad de los involucrados en la vía.

De acuerdo con Franco, el sistema de frenos ABS continúa siendo objeto de avances significativos en cuanto a la seguridad de las motocicletas. Cuando se detecta el riesgo de bloqueo de la rueda, un sensor ubicado en la llanta envía una señal al módulo de control que contiene las electroválvulas. Estas electroválvulas responden liberando presión en los frenos, lo que permite que la rueda mantenga su capacidad de giro y se recupere el control de la tracción trasera.

Posteriormente, las electroválvulas vuelven a aplicar presión sobre los frenos de manera rápida y sucesiva, evitando así el bloqueo total de la rueda y previniendo el deslizamiento en momentos críticos de frenado. Este proceso demuestra una notable mejora en la capacidad de los sistemas de frenos para mantener la seguridad y el control del vehículo durante la conducción.

Franco destaca el sistema HISS (Honda Ignition Security System) una característica innovadora de seguridad presente en vehículos de Honda, diseñada para prevenir el robo al permitir que solo las llaves autorizadas inicien el motor. Esta función de inmovilización protege la motocicleta al requerir el uso de una llave codificada correctamente en el interruptor de encendido. Si se intenta utilizar una llave no autorizada, el circuito de arranque del motor se desactivará.

Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición ON y el interruptor de parada del motor está en RUN, el indicador del sistema HISS se encenderá brevemente y luego se apagará. Sin embargo, si el indicador permanece encendido, significa que el sistema no reconoce el código de la llave. En ese caso, se debe colocar el interruptor de encendido en OFF, sacar la llave, volver a insertarla y luego encender el interruptor nuevamente.

A su vez, el Gerente de Honda, destaca los avances en el control de tracción que prometen transformar la experiencia de conducción, especialmente en lo que respecta al manejo y rendimiento de los neumáticos. Estos sistemas avanzados de control de tracción están diseñados para monitorear constantemente la velocidad de las ruedas y detectar cualquier indicio de pérdida de tracción. Utilizando algoritmos inteligentes y sensores sofisticados. Estos sistemas intervienen automáticamente ajustando la potencia entregada al neumático o aplicando frenado selectivo para evitar el deslizamiento no deseado.

Este enfoque, no solo mejora la estabilidad y seguridad del vehículo, sino que también optimiza la vida útil y el rendimiento de los neumáticos al garantizar una distribución adecuada de la potencia y una tracción óptima en diversas condiciones de conducción. “En el futuro, se espera que estos avances continúen refinándose, brindando a los motociclistas un mayor nivel de control y confianza en sus viajes, mientras se maximiza la eficiencia y durabilidad de los neumáticos”, enfatiza.

El control de velocidad crucero adaptativo para motocicletas, aunque tradicionalmente exclusivo de los automóviles, está siendo implementado por algunas marcas de motos en sus modelos más recientes. Franco, indica que funciona de manera similar al sistema convencional: el conductor elige una velocidad y la motocicleta la mantiene automáticamente. Sin embargo, este sistema se distingue por su capacidad para ajustarse a las condiciones del tráfico.

“Cuando la moto se aproxima a un vehículo más lento, el control de velocidad crucero adaptativo disminuye automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura. Además, puede detectar curvas y ajustar la velocidad para realizar giros de manera segura y estable. Sin duda, esta tecnología representa una mejora significativa en la seguridad y comodidad del conductor”, explicó.

En la búsqueda de un futuro más sostenible con el medio ambiente, para Franco, la industria de las motocicletas está encaminada hacia una revolución en la reducción de emisiones y el cuidado del entorno. La adopción de tecnologías avanzadas de propulsión eléctrica y la optimización de motores de combustión interna están allanando el camino hacia una nueva era de motocicletas más limpias y eficientes. Desde la electrificación hasta el desarrollo de combustibles alternativos, los fabricantes están comprometidos en encontrar soluciones innovadoras que no solo minimicen las emisiones contaminantes, sino que también preserven entorno.

A pesar de las ventajas, Franco resalta también las desventajas asociadas al uso de las baterías en las motocicletas eléctricas. Uno de los principales inconvenientes es el impacto ambiental asociado con su producción y disposición final. Las baterías de iones de litio, comúnmente utilizadas en estos vehículos, requieren una extracción intensiva de recursos naturales, como el litio y el cobalto, que pueden ser escasos y costosos de extraer.

Además, al llegar al final de su vida útil, las baterías de motocicletas eléctricas deben ser recicladas correctamente para evitar la contaminación del medio ambiente. “Aunque los materiales de las baterías pueden ser reciclados, el proceso puede ser complejo y costoso, lo que representa un desafío adicional para la industria de las motocicletas eléctricas en términos de sostenibilidad ambiental. La extracción de litio, por ejemplo, puede provocar daños ambientales significativos, como la contaminación del agua y la deforestación. Además, en caso de choque es peligroso porque pueden explotar”, señala.

En cuanto a la vida útil de las baterías, aunque pueden durar varios años, el hecho de que deban ser reemplazadas cada cierto tiempo plantea desafíos adicionales en términos de sostenibilidad y gestión de residuos.

Según lo estipulado por el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius, se espera que las baterías eléctricas sean reemplazadas aproximadamente cada 10 años para mantener el rendimiento óptimo del vehículo. “Esto implica una necesidad continua de producción y gestión de baterías, lo que puede generar una acumulación significativa de residuos y aumentar la presión sobre los recursos naturales”, enfatiza.

Carlos Badillo, experto en motocicletas del Grupo Los Coches, resalta la funcionalidad del sistema start&stop en las motocicletas, concebido con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes y el consumo de combustible. Este sistema ha ganado popularidad entre los motoristas, especialmente en entornos urbanos donde las paradas son habituales, como semáforos y pasos de peatones. Este sistema detiene el motor cuando la motocicleta está inactiva, reiniciándolo automáticamente cuando el conductor acelera, suelta el freno o pisa el embrague. Dirigido por la centralita de la moto (considerado el cerebro de la moto), interpreta rápidamente los movimientos del acelerador para encender el motor cuando se desea reanudar la marcha.

Además de minimizar el consumo de combustible y las emisiones, el sistema start&stop aumenta la comodidad al eliminar la necesidad de que el conductor detenga manualmente el motor en paradas temporales. Algunos modelos ya incorporan esta tecnología de adaptación que considera factores como la temperatura, la carga eléctrica y el estado de la batería para determinar el momento óptimo para apagar el motor.

Badillo ve con optimismo el airbag en las motos que hasta ahora se han venido implementando en algunos modelos como la Honda Gold Wing, BMW K1600GTL, Kawasaki Versys 1000 y Ducati Multistrada D-Air, como sistema de seguridad diseñado para proporcionar protección adicional al motociclista en caso de colisión o accidente. Similar a los airbags de vehículos, este sistema se activa mediante sensores que detectan cambios bruscos de velocidad, ángulo y aceleración que indican un accidente inminente.

De igual forma, el airbag se infla rápidamente para proteger áreas clave del cuerpo, como la cabeza, el cuello, el torso y la espalda del conductor. Se diferencian varios tipos de airbags para motocicletas, incluyendo los integrados en chalecos, en la moto misma o en el casco del conductor. “Aunque los airbags para motos no son obligatorios en muchos lugares, se consideran una medida de seguridad recomendable para los motociclistas”, explicó.

Por otra parte, Badillo destaca el quick shifter como la pieza electrónica que permite cambiar las marchas de una motocicleta sin necesidad de utilizar el embrague ni soltar el acelerador, proporcionando cambios rápidos y suaves. Funciona mediante un sensor que detecta el movimiento del pedal del cambio de marchas, el cual comunica con la ECU (unidad de control de motor) de la motocicleta para decidir si es seguro cambiar de marcha.

“Para utilizarlo eficazmente, se debe acelerar la moto a la velocidad adecuada, mantener el acelerador abierto mientras se realiza el cambio de marcha y pisar el pedal del cambio de marchas con la cantidad adecuada de fuerza. Los beneficios incluyen cambios de marcha más rápidos y suaves, mayor eficiencia y menor desgaste del embrague y otros componentes de la transmisión”, sostiene.

A todo esto, Badillo resalta las mejoras en la conectividad Bluetooth en las motos que ofrecen varias ventajas significativas para los motociclistas, desde facilitar la comunicación hasta mejorar la seguridad y la comodidad en la carretera. Además, permite la conexión con dispositivos móviles, como smartphones o sistemas de navegación, lo que brinda acceso a funciones esenciales como la recepción de llamadas telefónicas, la reproducción de música o la navegación GPS.