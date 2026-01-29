Tesla dejará de fabricar los Model S y Model X: ¿cuál es la razón?

El Model S y Model X dejarán de estar en la línea de producto de Tesla debido a su bajo volumen de ventas en comparación con los Model 3 y Model Y. Foto: Tesla

El fabricante de carros eléctricos Tesla ha anunciado que dejará de producir los vehículos Model S y Model X en la primera mitad del año y planea una inversión de 20.000 millones de dólares este año en la fabricación de su robot Optimus, basado en inteligencia artificial, así como en la puesta en marcha de la conducción autónoma.

Para ello, la compañía norteamericana dedicará su planta de producción de Fremont —donde se producían los Model S y Model X—, en California, a la creación de robots Optimus. El consejero delegado de Tesla también dijo que en “pocos meses” la empresa desvelará el robot Optimus 3, que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas por medio de la visualización de un video.

“Ha llegado el momento de dar por finalizados los programas del Model S y el Model X con una baja honorable. De verdad nos estamos moviendo hacia un futuro basado en la autonomía”, señaló Musk, director ejecutivo de Tesla.

Igualmente, la empresa pretende aumentar la producción y mejorar algunas fábricas por medio de infraestructuras basadas en inteligencia artificial (IA).

El Model S y el Model X dejarán de estar en la línea de producto de Tesla debido a su bajo volumen de ventas en comparación con los Model 3 y Model Y, que presentan precios más asequibles. En Estados Unidos, el Model S, un sedán de lujo, costaba alrededor de USD 95.000 y el SUV Model X, un precio de casi USD 100.000.

La empresa también tiene previsto invertir unos 2.000 millones de dólares en xAI, lo que supondrá una inyección de efectivo para la ‘startup’ de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, a pesar de que la votación de los accionistas del año pasado no logró la aprobación.

Tesla firmó este mes un acuerdo para adquirir acciones preferentes como parte de la última ronda de financiación de xAI, según el informe de resultados del cuarto trimestre de la empresa. Las firmas también firmaron un acuerdo para fortalecer su relación y “mejorar la capacidad de Tesla para desarrollar y desplegar productos y servicios de IA en el mundo físico”.

Tesla ha anunciado también que su objetivo es expandir su negocio de robotaxis en Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa y Las Vegas en la primera mitad de este año. Cabe recordar que los robotaxis se lanzaron por primera vez en Austin en junio de 2025.

Tesla recorta su beneficio a la mitad tras un difícil 2025

Tesla recortó a la mitad prácticamente (-46 % sobre 2024) su beneficio neto en 2025, cerrando el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares, según el informe de resultados publicado el pasado miércoles.

El mayor coste promedio por vehículo debido a una menor absorción de costes fijos para ciertos modelos, el aumento en las tarifas y mayores costes por gastos operativos se encuentran detrás de esta caída del beneficio, según ha reportado la norteamericana.

Las ventas retrocedieron un 3 % interanual, hasta 94.827 millones de dólares. Cabe recordar que Tesla entregó en torno a 1,63 millones de vehículos a nivel global en el año 2025, lo que supone un retroceso de sus ventas del 8,42 %.

