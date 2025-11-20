Tesla en Colombia: estos son los precios y modelos que llegan al país

La marca opera de manera directa en Colombia bajo la figura de Tesla Motors Colombia. Foto: Edwin Bohorquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado colombiano de vehículos eléctricos acaba de dar un giro importante con la llegada de un jugador que, para muchos, parecía lejano: ese protagonista es Tesla. La marca estadounidense, creada por Elon Musk, ya no es solo un nombre sonado en redes o un referente global, ahora opera de manera directa en Colombia bajo la figura de Tesla Motors Colombia, empresa que se constituyó hace cerca de año y medio y que finalmente entró en acción.

El anuncio formal se hizo en Bogotá, donde la compañía presentó su vitrina y reveló tanto su oferta inicial como los precios con los que arranca en el país.

Hasta este punto, la presencia de la marca era bastante discreta, en las calles apenas circulan algunas unidades, la mayoría Cybertruck que algunos clientes importaron por su cuenta desde 2019, y el resto corresponde a referencias conocidas como el Model 3 y el Model Y.

Lo que sí marca una diferencia frente a otros fabricantes es la estrategia con la que Tesla aterriza en Colombia. La compañía no tendrá concesionarios aliados ni redes externas, todo el proceso será manejado directamente por la marca, desde la experiencia con el cliente hasta la entrega del carro y el servicio posventa. Y, como era de esperarse, cada vehículo será completamente importado desde sus plantas en el exterior, aprovechando su capacidad de producción global.

Ahora en Colombia https://t.co/frrCFd505i — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) November 20, 2025

Le puede interesar: ¿Es mejor tanquear el carro y la moto de día o de noche? Consejos para ahorrar gasolina

Modelos y precios con los que Tesla debuta en Colombia

Para su entrada oficial al país, Tesla apostó por dos de sus vehículos más reconocidos en el mundo: el Model 3, un sedán eléctrico con enfoque urbano, y el Model Y, una camioneta tipo SUV que se ha convertido en uno de los productos estrella de la marca.

Las primeras vitrinas donde el público podrá verlos estarán ubicadas en dos lugares bastante concurridos: el Centro Comercial Andino en Bogotá y El Tesoro en Medellín.

Tesla Model 3: el sedán que abre la fila

Este carro aterriza en Colombia con tres configuraciones y unas cifras que, para muchos, serán su carta de presentación. Para el país, la marca anuncia una autonomía de 520 kilómetros, una velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, desempeño que incluso supera lo que ofrece en otros mercados.

La versión que llega incorpora el rediseño más reciente de Tesla, un ajuste que mejora la aerodinámica y ayuda a aprovechar mejor cada carga. La marca también afinó detalles en llantas, rines y suspensión.

El precio de entrada del Model 3 en Colombia es COP $109.990.000.

Tesla Model Y: la SUV que ya tenía seguidores

Por el lado del Model Y, su ficha para Colombia incluye una autonomía de 466 kilómetros, una velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos

Este modelo, que hoy es uno de los más vendidos de Tesla en varios países, ya era conocido por algunos colombianos. Buena parte de las unidades que han circulado hasta ahora llegaron importadas por particulares antes del anuncio oficial.

El precio de entrada del Model Y en Colombia es COP $119.990.000.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.