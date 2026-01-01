Tipos de vidrios polarizados para carros: cuántos hay y cuál es el que más recomiendan

Vidrio polarizado Foto: freepik

El uso de películas de control solar en los vidrios de los carros (conocido popularmente como polarizado) es una de las modificaciones más comunes entre los conductores. Más allá de darle al vehículo un aire distinto, asociado muchas veces con privacidad, este cambio tiene implicaciones que van mucho más allá de lo estético y conviene tenerlas claras.

En Colombia, la Ley 769 de 2002, es decir, el Código Nacional de Tránsito, establece que circular con los vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin el permiso correspondiente es motivo de sanción por parte de las autoridades de tránsito.

Posteriormente, en 2003, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3777, con la cual se reglamentó esta práctica. La norma partió de un punto destacado: existen razones de seguridad que justifican el uso de cierto nivel de oscurecimiento en los vidrios. Eso sí, dejó claro que deben cumplirse unos requisitos mínimos.

Un punto importante para entender la norma tiene que ver con los porcentajes permitidos. Estos valores hacen referencia a la transmisión de luz y no al nivel de oscurecimiento, que es el término que suelen usar quienes venden e instalan este tipo de películas. Dicho de otra forma, si un polarizado deja pasar el 85 % de la luz, el oscurecimiento real es del 15 %.

Bajo ese criterio, la regulación establece los siguientes mínimos de transmisión luminosa:

Parabrisas: igual o superior al 70 %.

Vidrios laterales delanteros: igual o superior al 70 %.

Vidrios laterales traseros: igual o superior al 55 %.

Vidrio trasero: igual o superior al 55 %.

Vidrios de los cuartos traseros y de la quinta puerta (en camionetas cabinadas): igual o superior al 14 %.

Esto significa que no está permitido aplicar un polarizado totalmente oscuro. Hacerlo expone al conductor a una sanción equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2026 asciende a COP $466.904.

Tipos de polarizados

De acuerdo con el portal Polarizados Colombia, existen varias tecnologías que se diferencian por materiales, desempeño y durabilidad.

Estas son las principales:

Polarizado teñido: es el más básico y económico. Se trata de una película tintada que ayuda a reducir el brillo y aporta algo de privacidad. Su principal desventaja es la durabilidad, ya que con el tiempo tiende a degradarse, por lo que suele verse como una solución más bien temporal.

Polarizado nanocarbón: este tipo ofrece una mayor resistencia y una mejor capacidad para desviar el calor frente al polarizado tradicional. Sin embargo, en ciertas condiciones puede generar algo de deslumbramiento, afectando así la visibilidad.

Polarizado cerámico: se destaca por su capacidad para bloquear una alta proporción de rayos infrarrojos y ultravioleta. Reduce de forma notable el calor al interior del vehículo y mantiene una buena claridad óptica, sin generar bruma.

Polarizado nanocerámico: es la tecnología más avanzada. Combina las ventajas del nanocarbón y del cerámico, ofreciendo alta protección frente al calor y los rayos UV, menor deslumbramiento y una mayor durabilidad en el tiempo.

Entonces, ¿cuál elegir?

No existe un mejor polarizado que funcione igual para todos, la elección correcta depende de lo que cada conductor priorice y del presupuesto disponible.

Pero vamos paso a paso. Si la intención es optar por una alternativa económica y principalmente estética, teniendo claro que su vida útil será más corta, el polarizado teñido puede ser una primera opción.

Para quienes buscan un buen equilibrio entre desempeño y precio, con adecuado control térmico, sin interferencias y con una durabilidad aceptable, el polarizado de carbón suele ser una de las alternativas más populares y acertadas.

Y si lo que se pretende es el máximo nivel de rendimiento, especialmente en reducción de calor sin necesidad de oscurecer demasiado los vidrios, y el presupuesto no es un factor limitante, el polarizado cerámico se posiciona como la tecnología más completa.

