Toyota actualiza la versión más deportiva del Corolla: ¿qué cambios trae?

Toyota anunció en Japón una actualización para el GR Corolla, el modelo que representa la faceta más radical y deportiva de este carro. Para esta edición incorpora una carrocería mejorada, cambios en el sistema de refrigeración, dos ajustes que buscan reforzar la experiencia de manejo con un mayor control y una conexión más directa entre conductor y vehículo.

Para Akio Toyoda, presidente de la marca, la competencia en deportes a motor ha sido siempre el punto de partida para desarrollar autos cada vez más refinados. Según el directivo, el GR Corolla nació con la intención de “traer de vuelta un Corolla que cautive a nuestros clientes” y desde entonces ha evolucionado gracias a las lecciones obtenidas en circuitos, especialmente en la Super Taikyu Series en Japón.

Desde su lanzamiento en 2022, acceder a un GR Corolla no ha sido tarea fácil, ya que su comercialización se ha realizado únicamente mediante sorteos. Sin embargo, Toyota anunció que con las mejoras implementadas en el sistema de producción, el modelo estará al alcance de un mayor número de interesados en el vehículo.

Las mejoras que estrena el GR Corolla

Toyota detalló los cambios que hacen del GR Corolla un vehículo aún más equilibrado entre deportividad y uso cotidiano. Estas son las principales novedades:

Carrocería más rígida

La marca amplió la aplicación del adhesivo estructural a 32,7 metros, lo que supone 13,9 metros adicionales frente al nivel de equipamiento RZ.

Toyota explica que los refuerzos se aplican en la parte frontal, el piso y alrededor de los pasos de rueda traseros. Esto permite que la carrocería sea más rígida sin añadir demasiado peso, lo que se traduce en una mayor estabilidad y una mejor conexión entre el conductor y el vehículo, tanto en ciudad como en circuito.

Nuevo conducto de aire frío para el motor

Otro de los ajustes destacados es la incorporación de un conducto de aire frío al sistema de admisión secundario. Situado debajo del filtro de aire, este conducto toma aire directamente desde la parrilla delantera y reduce de forma notable la temperatura de la admisión.

El fabricante señala que su objetivo es mantener estable la potencia del motor incluso en condiciones de alta exigencia, como aceleraciones prolongadas o conducción a carga máxima. Con esta mejora, el bloque 1.6 litros turbo G16E-GTS puede desplegar todo su potencial sin pérdidas por temperatura.

Sistema de sonido y mejoras electrónicas

El equipamiento de confort también recibió atención. El sistema de sonido JBL Premium añade ahora un subwoofer en el baúl, pasando de ocho a nueve parlantes, buscando un audio más nítido y con mayor presencia de bajos. Además, Toyota optimizó el Control Activo de Ruido (ANC) para reducir sonidos molestos del motor y del entorno.

A estas mejoras se suma el Control Activo de Sonido (ASC), que proyecta a través de los altavoces sonidos deportivos sincronizados con la aceleración, los cambios de marcha y la liberación del acelerador.

El Control Activo de Sonido ofrece tres modos de sonido y tres niveles de volumen, además de la posibilidad de desconectarlo si se desea.

Mecánica sin cambios para 2025

Más allá de estos ajustes, el GR Corolla mantiene su configuración mecánica conocida: el motor 1.6 litros turbo de tres cilindros, capaz de entregar 300 caballos de potencia y 400 Nm de torque. La tracción sigue siendo integral, con opción de caja manual de seis velocidades o automática de ocho.

Precios

Los pedidos del GR Corolla actualizado ya están abiertos inicialmente en Japón, con las primeras entregas programadas para noviembre. Toyota confirmó que los precios se mantienen sin cambios respecto a la versión anterior: el modelo con caja manual tiene un valor de 38.500 dólares (equivale aproximadamente 150 millones de pesos colombianos), mientras que la versión con transmisión automática se ofrece por 40.600 dólares, cerca de 160 millones de pesos colombianos.

