Toyota Land Cruiser 300, una todoterreno de lujo

Hay carros hechos para la mayoría de las personas, pero hay unos que ponen lo mejor de sí al volante. No hay Toyota más completo que este y todo lo mejor que hace Toyota lo puso sobre la nueva Land Cruiser 300, un poder multiplicado por cuatro y en el más alto nivel de confort.

Antes de hablar de esta nueva generación, quien desee poseer esta LC300 no solo tendrá que disponer de los $461’100.000 que vale, sino que deberá esperar más de un año. La escasez de unidades es inocultable. Cierres de plantas, falta de microchips, altos costos de transporte y más, son las razones por las que hoy casi todas las marcas sufren al no poder entregas sus vehículos, porque sencillamente no hay y no saben cuándo van a llegar.

Con un nuevo motor y nueva plataforma, esta Land Cruiser 300 es un modelo que de entrada y de frente luce poder, potencia y distinción. La parrilla es amplia, prolongada, son cuatro líneas anchas, que se combinan con las farolas que siguen esa misma línea horizontal. Eso sí, mucho cromo en las líneas externas, bajo las exploradoras también cromo y todo esto junto a las luces led de iluminación diurna combinan de notable manera y le dan un aspecto absolutamente llamativo que en la noche permite ver lo mejor de su diseño.

En los laterales vienen dos estribos bastante grandes, aunque horman muy bien con la elevación que tiene el carro en la parte trasera. Atrás sí se sienten los detalles de anteriores generaciones. Unas líneas más marcadas que van bien con la puerta y las luces rectangulares que vienen en la versión anterior.

Esta nueva Toyota Land Cruiser 300 está construida bajo la novedosa arquitectura global de la marca nipona, la plataforma TNGA-F, única para vehículos con carrocería de bastidor para las líneas de SUV de gran tamaño. Estar bajo esta plataforma redujo su peso en cerca de 100 kilogramos frente a la versión anterior, su centro de gravedad es más bajo y desde la marca afirman que esto mejoró la estructura de la suspensión. Colombia fue el primer mercado de la región a la que llegó esta LC300, cuyo debut fue a inicios de junio pasado.

Equipa un motor que viene en gasolina y diésel, doble turbo, de 3.6 litros, seis cilindros, y esta versión la ZX, la más equipada y la que estuvo a prueba, es capaz de generar los totalmente palpables 409 caballos de potencia a 5.200 rpm y un torque de 650 Nm que se entrega en las 2.000 y 3.600 rpm. Tanta potencia está asociada a una caja automática de 10 velocidades y un sistema de tracción en las cuatro ruedas, o 4WD Full Time, como dice el manual.

Al volante, sin dejar esos detalles tan palpables de Toyota, la nueva LC300 cuenta con seis modos de manejo y diferenciales central y trasero tipo torsen, el cual aplica la fuerza de bloqueo y transfiere el torque a la rueda con más agarre. Una característica casi exclusiva para quienes destinen este vehículo a expediciones, transporte en lugares inhóspitos y casi que por donde más impensado sea el camino.

Al ser un vehículo tan grande, son demasiados equipamientos. Sin embargo, todas las superficies del interior son suaves, al tacto se siente lujo, confort, detalle. Además, cuenta con revestimientos en cuero casi en cada espacio donde comúnmente las personas tocan o agarran una puerta y por supuesto en el volante.

En materia de seguridad el paquete Toyota Safety Sense está reforzado con sistemas de pre-colisión, reconocimiento de vehículos, de peatones, de ciclistas, diez airbags, alerta de tráfico cruzado trasero, control de crucero adaptativo, ABS los frenos son de discos ventilados en las cuatro ruedas, con ABS y con distribución electrónica y asistencia de frenado. Casi todo lo que un vehículo debería tener en seguridad activa y pasiva, lo trae esta LC300.

Ya el sistema de entretenimiento viene equipado con una pantalla táctil flotante de 12,3 pulgadas, por supuesto compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un sistema de sonido fabricado por la firma especializada en audio JBL; además, en la versión ZX vienen dos pantallas táctiles de 11,6 pulgadas, al respaldo de ambas cabeceras de los asientos delanteros, las cuales están conectadas a un control con puertos HDMI, conexión bluetooth y puerto de audífonos exclusivos para estas, un equipamiento pensado para quienes van en la segunda fila de asientos.

Realmente es poco lo que se le podría cuestionar a Toyota. Esta LC 300 si algo pudiese mejorar es que para Colombia no está disponible la navegación del gps, aunque es una limitante más que todo técnica. De resto, nada. Una todoterreno de buenos ángulos de ataque, altura suficiente para responder en los destapados más escarpados y por supuesto un motor que indiscutiblemente mueve sin problema los 2.550 kilos que pesa este vehículo.

Confortable, sofisticada, lujosa, aventura y off road. Todo lo que un amante de los 4x4 busca puede estar en este vehículo icónico de los japoneses. Es difícil saber si exista una mejor Land Cruiser que esta.