Toyota presenta la bZ4X y anuncia que introducirá nuevos electrificados

Toyota inició el 2026 con la presentación de su primer eléctrico en Colombia. Se trata de bZ4X, un SUV mediano que la marca fabrica en Japón y en cuyo nombre se encuentran las siglas de BZ, que significan Beyond Zero, su visión enfocada en lograr la neutralidad de carbono con sus productos, servicios y operaciones, entre otros.

Un propósito en el que la electrificación cumple un rol importante y en el que el fabricante ha avanzado hasta posicionarse como un referente en la hibridación. Tan solo en 2025, 12.407 vehículos híbridos de Toyota se matricularon en Colombia, siendo el Corolla Cross HEV (Hybrid Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico Híbrido) el favorito del mercado local (7.197 unidades).

Manuel Hernández es el gerente de ventas de Automotores Toyota Colombia. Durante la presentación de bZ4X, el directivo habló con El Espectador sobre el 2025 de la marca, las proyecciones que manejan para el 2026 y la creciente oferta de productos electrificados que hoy se encuentran en su portafolio.

¿Cómo fue el 2025 de Toyota en Colombia?

El 2025 fue un año diverso y bastante retador. Tuvimos distintos escenarios a lo largo del año, incluyendo la suspensión temporal de dos modelos icónicos de la marca, RAV4 y 4Runner, lo que impactó significativamente nuestro volumen de ventas. Además, las plantas a nivel regional operaron al 100 % de su capacidad y la demanda en la región se comportó de manera muy similar a la de Colombia. Eso limitó nuestro margen de acción para incrementar el volumen y responder al crecimiento súbito que experimentó el mercado local.

¿Cómo proyectan el 2026?

El 2026 llega con un portafolio más robusto y con mayor flexibilidad frente a lo que fue 2025, lo que nos permitirá incrementar el volumen. Estamos proyectando alrededor de 28.000 unidades este año —fueron 23.711 en 2025. Siempre es un reto, pero desde una visión optimista lo vemos alcanzable, y creemos que podremos responder mejor a la demanda que hoy tiene el mercado colombiano.

¿Qué novedades presentará la marca este año?

Sin adelantar mucho, sí vienen lanzamientos interesantes, alineados con nuestra estrategia Multipathway. Vamos a introducir nuevos vehículos electrificados que complementarán el portafolio y lo fortalecerán para respaldar ese objetivo de 28.000 unidades.

¿Entonces veremos el primer híbrido enchufable (PHEV) de Toyota en Colombia?

Es una posibilidad. Está dentro de nuestro radar.

¿Cómo se preparó la marca para recibir a su primer eléctrico en el país?

La bZ4X llegó a Colombia hace tres años a través de Automotores Toyota Colombia. Durante este tiempo lo hemos probado en diferentes condiciones y revisamos su equipamiento, desempeño en vías colombianas, sistemas de carga y descarga. Ese proceso nos dio la confianza y el respaldo técnico para hacer su lanzamiento oficial.

Cuando confirmamos su introducción, trabajamos en cómo agregar valor más allá del producto. Entendemos que el vehículo eléctrico aún enfrenta comparaciones con los motores de combustión e híbridos, así que hemos buscado diferenciarnos no solo por el vehículo en sí, sino por la experiencia y el respaldo que lo acompaña. También trabajamos con clientes para entender qué esperan, qué valoran y cómo garantizar que el valor residual del vehículo se mantenga en el tiempo.

¿Cuáles han sido los principales comentarios de los clientes?

La bZ4X ha sido muy bien recibido en términos de especificaciones; hasta ahora no hemos identificado aspectos críticos que quieran mejorar. Sin embargo, sí existe preocupación por la infraestructura de carga en Colombia, especialmente en algunos conjuntos residenciales o zonas donde la instalación de cargadores no es sencilla.

Por eso hemos trabajado con nuestro aliado Dielco para facilitar la instalación donde los clientes lo necesiten. Además, nuestra red de concesionarios a nivel nacional ya cuenta con cargadores instalados, lo que también sirve como respaldo y punto de apoyo para los usuarios.

Toyota es reconocida por su calidad. ¿Cómo entregan esa misma confianza en un vehículo 100 % eléctrico?

Estamos muy enfocados en brindar soporte inmediato, tanto técnico como en temas de carga y acompañamiento. Queremos que nuestros primeros clientes de la bZ4X sientan respaldo permanente. Más allá del producto, buscamos diferenciarnos por el servicio y la atención posterior a la compra.

¿Cuántas unidades de la bZ4X esperan vender en el primer año?

Nuestra estimación inicial es de alrededor de 500 unidades… desde los inicios de la marca, nuestro enfoque ha sido construir vehículos que respondan a necesidades reales y acompañar al cliente durante todo el proceso de uso.