Trucos para que el visor del casco de la moto no se empañe cuando llueve

Afortunadamente, hay varios trucos que pueden ayudar a mantener la vista despejada bajo la lluvia. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando la lluvia aparece en pleno recorrido, muchos motociclistas se enfrentan al mismo problema: el visor del casco empieza a empañarse y la visibilidad se va al piso. Esto ocurre por la diferencia de temperatura entre el ambiente y el interior del casco, sumada a la humedad que generamos al respirar.

Todo eso se convierte en pequeñas gotas de vapor que se adhieren al visor y reducen el campo de visión. ¿El resultado? Más riesgo, menos control y mayor incomodidad, especialmente en zonas con tráfico pesado o carreteras mal iluminadas.

Afortunadamente, hay varios trucos que pueden ayudar a mantener la vista despejada bajo la lluvia.

Mantener el casco libre de humedad

Un casco húmedo favorece la formación de vapor. Por eso, lo ideal es secarlo después de cada salida utilizando un paño suave, especialmente en la zona interna. Adicionalmente, es recomendable guardarlo en un lugar ventilado y no dejarlo en espacios cerrados o húmedos, donde la condensación puede acumularse fácilmente.

Verificar la ventilación del casco

Las entradas y salidas de aire del casco no están ahí por casualidad. Cuando se mantienen abiertas durante el trayecto, permiten la circulación constante de aire fresco y ayudan a expulsar la humedad acumulada dentro del visor. Este detalle, aunque simple, reduce mucho la aparición de empañamiento.

Usar láminas antiempañantes internas

Una solución muy efectiva consiste en instalar una lámina transparente especial en la parte interna del visor. Esta pieza crea una separación entre temperaturas, evitando que el vapor se acumule directamente sobre la superficie.

Muchos modelos de casco permiten su instalación y son una inversión bastante útil para quienes circulan con frecuencia bajo la lluvia.

Elegir visores con tratamiento antiempañante

Otra alternativa es utilizar visores que ya vienen fabricados con un recubrimiento para prevenir la condensación. Este tratamiento resulta ideal en climas fríos y durante recorridos prolongados. Gracias a él, el cambio de temperatura no afecta tanto la superficie del visor.

Aplicar tratamientos en spray o gel

En tiendas especializadas se pueden encontrar productos líquidos que forman una película protectora en el visor. Estos tratamientos reducen la aparición de humedad por un tiempo determinado. Eso sí, es fundamental aplicar la cantidad adecuada y seguir las indicaciones del fabricante para evitar daños o manchas.

Le puede interesar: BMW Motorrad presenta la F 450 GS: así llega en equipamiento, versiones y precio

Recomendaciones adicionales

Además de las soluciones principales que ayudan a conservar una buena visibilidad bajo la lluvia, existen hábitos sencillos que aportan bastante durante la conducción diaria. Son pequeños ajustes que evitan la acumulación de humedad dentro del casco y reducen el riesgo de que el visor pierda claridad.

Redirigir el aire exhalado hacia abajo

Hacer pausas en recorridos largos

Revisar el cierre del visor

Mantener la superficie interior limpia

Evitar respirar directamente hacia el visor

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.