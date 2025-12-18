¿Un carro eléctrico sin enchufe es posible? Así avanza la tecnología

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía reporta cerca de 330 puntos de carga públicos, concentrados principalmente en las grandes ciudades y en corredores viales estratégicos. Foto: BYD

Los carros eléctricos ya no son una rareza en las calles, y es que poco a poco se han ido ganando un espacio entre quienes buscan otras alternativas de movilidad o una con menor impacto ambiental. Así lo dicen las cifras: según los registros más recientes del RUNT, entre enero y noviembre de 2025 se matricularon en Colombia 16.490 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento del 127,7 % frente al mismo periodo de 2024.

Aun así, no todo es perfecto. Para muchos conductores, la dependencia del enchufe sigue siendo una de las principales barreras. La planeación de los recorridos, la disponibilidad de puntos de carga y los tiempos de espera continúan generando dudas, sobre todo para quienes están acostumbrados a la rapidez del abastecimiento tradicional.

Si bien ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han avanzado en la instalación de estaciones de carga, los retos de infraestructura siguen siendo evidentes. De acuerdo con el informe Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en 2023 Colombia ocupaba el cuarto lugar en el ranking regional de electrolineras. Aunque el país se encontraba lejos de Brasil, con 1.880 estaciones, y de México, con 1.380, estaba muy cerca de Chile, que registraba 380 puntos de carga.

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía reporta cerca de 330 puntos de carga públicos, concentrados principalmente en las grandes ciudades y en corredores viales estratégicos. Las proyecciones oficiales sitúan a 2030 como un año clave para el desarrollo de esta infraestructura. Según la entidad, las seis ciudades analizadas (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y Tunja) requerirán al menos 1.888 puntos de recarga públicos, considerando cargadores de 11 kW.

En medio de este panorama surge una pregunta que cada vez toma más fuerza: ¿existe un carro eléctrico que no sea necesario enchufar? La respuesta corta es no. Hoy, todos los vehículos eléctricos dependen, de una u otra forma, de una fuente externa de energía para recargar sus baterías. Sin embargo, la historia no termina ahí. La industria ya explora distintas alternativas que, en el futuro, podrían reducir o incluso eliminar esa dependencia del enchufe.

Tecnologías para la recarga de un carro eléctrico no enchufable

Kia comparte algunas de las tecnologías que están sobre la mesa y que buscan cambiar las reglas del juego.

Recarga inalámbrica

Se trata de una tecnología que aún se encuentra en fase de investigación y que funciona mediante inducción electromagnética. En la práctica, el vehículo se ubica sobre una plataforma especial que transfiere energía a la batería sin necesidad de conectarlo físicamente a un cargador.

Si bien esta tecnología ofrece mayor comodidad, aún presenta desafíos en cuanto a eficiencia y velocidad de carga. Para hacerla viable, se tendría que implementar carreteras con sistemas de carga inalámbrica que recarguen los carros mientras circulan, lo que podría eliminar la dependencia de estaciones de carga fijas.

Energía solar

Otra alternativa en estudio es la recarga mediante energía solar, a partir de la integración de paneles fotovoltaicos en la carrocería del vehículo. La idea es que el propio carro genere electricidad de manera autónoma, aprovechando la radiación solar durante el día.

Sin embargo, la capacidad de los paneles solares actuales es limitada, por lo que no pueden generar suficiente energía para alimentar totalmente un vehículo eléctrico Hoy, esta solución se utiliza más como un apoyo para extender la autonomía o alimentar sistemas auxiliares, pero no como un reemplazo real de la carga por enchufe.

Intercambio de baterías

En lugar de esperar a que el vehículo se recargue, el conductor podría acudir a una estación especializada donde la batería descargada se sustituye por otra completamente cargada en cuestión de minutos.

Este modelo permitiría prescindir del enchufe en el día a día, pero implica desafíos importantes. Requiere una red amplia de estaciones, altos costos de implementación y, sobre todo, una estandarización de baterías entre fabricantes, algo que hoy no existe y que complica su adopción a gran escala.

