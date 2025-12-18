¿Usar el lubricante adecuado es la mejor inversión para proteger el motor?

Imagen de aleksandarlittlewolf Foto: aleksandarlittlewolf

Los conductores reciben a diario todo tipo de consejos sobre el cuidado del motor y el uso de lubricantes. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones parten de creencias que no siempre responden a las necesidades reales de los vehículos.

De acuerdo con Terpel Colombia, el lubricante es uno de los fluidos más importantes para el cuidado del motor. Se trata de un fluido diseñado para reducir la fricción entre las piezas móviles, protegerlas del desgaste y ayudar a disipar el calor que se genera durante su funcionamiento.

La formulación de un lubricante se basa en dos componentes principales. Por un lado, están los aceites base, que pueden ser minerales, semisintéticos o sintéticos, y que influyen directamente en la estabilidad térmica y en la fluidez del producto. Por otro, se encuentran los aditivos especializados, como detergentes, dispersantes, antioxidantes, compuestos antidesgaste y mejoradores de viscosidad, responsables de funciones como neutralizar ácidos, evitar la formación de depósitos y contribuir a prolongar la vida útil del motor.

Cuide el motor de su vehículo con estos consejos

Terpel comparte una serie de recomendaciones para que los conductores protejan y prolonguen la vida útil del motor, tanto en carros como en motos.

Siga las recomendaciones del fabricante

Cada vehículo está diseñado para funcionar con un tipo específico de lubricante. Esta información la puede encontrar en el manual del propietario o en la ficha técnica. Usar un producto diferente al indicado puede afectar el rendimiento del motor e incluso comprometer su durabilidad.

Respete los intervalos de cambio de aceite

Con el tiempo y el uso, el lubricante pierde sus propiedades, es por eso que realizar el cambio según lo establecido por el fabricante ayuda a evitar desgastes prematuros, fallas inesperadas y daños costosos en el motor o, en el caso de algunas motos, en el sistema de embrague.

Mantenimiento preventivo

Las revisiones periódicas permiten detectar fugas, verificar niveles, evaluar el estado de los filtros y asegurar que el sistema de lubricación funcione correctamente. A largo plazo, un buen mantenimiento siempre resulta más económico que una reparación mayor.

Elija talleres y distribuidores autorizados

La adulteración de lubricantes es un problema más común de lo que muchos conductores imaginan. Comprar el aceite en puntos de venta confiables garantiza un producto original y una protección real para el motor desde el primer momento.

Cuide el planeta mientras cuida su motor

Un motor bien lubricado trabaja con menor fricción, mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Además, realizar el cambio de aceite en centros autorizados asegura una correcta disposición del lubricante usado, evitando impactos negativos sobre el medio ambiente.

Tenga en cuenta las particularidades del motor

En algunas motos, un mismo lubricante cumple varias funciones: lubrica el motor, el embrague y la caja de cambios. Por esta razón, usar el producto correcto no es opcional, sino determinante para el buen funcionamiento del conjunto.

No todos los lubricantes sirven para todos los motores

Los aceites para motores a gasolina y diésel tienen formulaciones diferentes. Algunos aditivos detergentes o dispersantes pueden no ser adecuados para ciertos motores. Por eso, revisar siempre la ficha técnica y las recomendaciones del fabricante es necesario antes de elegir el lubricante.

