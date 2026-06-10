¿Vale la pena comprar un carro con caja CVT? Ventajas, desventajas y recomendaciones

Una transmisión CVT es especialmente adecuada para quienes priorizan el confort, realizan recorridos en ciudades y mantienen una conducción tranquila y moderada. Foto: Nicolás Fernández Sánchez

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En los últimos años, las transmisiones CVT han ganado protagonismo en el mercado automotor, cada vez más marcas las incorporan en sus modelos debido a sus beneficios. Pero ¿realmente vale la pena comprar un carro con transmisión CVT o es mejor optar por una automática convencional o una de doble embrague?

Antes de responder esa pregunta, es importante entender cómo funciona.

De acuerdo con Carlos Badillo, experto de Renault, una transmisión CVT es una caja automática que no trabaja con marchas fijas como ocurre en una transmisión convencional. Aunque algunos fabricantes simulan cambios de velocidad por medio de una programación electrónica, Badillo explica que en realidad estas transmisiones no tienen relaciones de cambio definidas como primera, segunda o tercera.

En lugar de utilizar engranajes tradicionales, la transmisión modifica continuamente la relación interna de funcionamiento según las revoluciones del motor y las necesidades de desplazamiento del vehículo.

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Ventajas y desventajas de una caja CVT

Para Badillo, las transmisiones CVT destacan principalmente por ofrecer una conducción más cómoda y suave.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Mayor confort, ya que no existen cambios de velocidad tradicionales que generen saltos en la aceleración.

Entrega de potencia más uniforme.

Conducción más agradable en situaciones de tráfico.

Ahorro de gasolina, siempre que el conductor mantenga buenos hábitos de manejo.

Aunque ofrece ventajas interesantes, las transmisiones CVT también tienen algunas limitaciones:

Menor sensación de deportividad, este prioriza la suavidad sobre las respuestas rápidas al acelerador.

Requieren mantenimientos rigurosos, incluyendo cambios de aceite y revisiones periódicas.

Las reparaciones pueden ser costosas cuando se presentan fallas internas importantes.

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Los errores que más acortan la vida útil de una CVT

Uno de los principales problemas es creer que estas transmisiones no necesitan mantenimiento.

Badillo explica que durante años algunos fabricantes llegaron a catalogarlas como unidades selladas o libres de mantenimiento, una afirmación que genera problemas a largo plazo.

El aceite interno de la transmisión se desgasta con el uso y debe ser reemplazado según los intervalos recomendados. Por eso, es importante realizar revisiones periódicas para verificar el estado de sus componentes.

También recomienda prestar atención a síntomas como:

Sensación de golpeteo al manejar.

Incrementos anormales de revoluciones.

Ruidos extraños provenientes de la transmisión.

Pérdida de suavidad en el funcionamiento.

Otro hábito que afecta la durabilidad es dar acelerones excesivamente bruscos. Según el experto, este tipo de conducción puede generar esfuerzos innecesarios sobre los componentes internos de la transmisión.

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¿Vale la pena comprar un carro con caja CVT?

La respuesta es sí, pero no para todos los conductores.

De acuerdo con Badillo, la transmisión CVT es especialmente adecuada para los que priorizan el confort, hacen recorridos en ciudades y mantienen una conducción tranquila.

También puede ser una buena opción para conductores que buscan una experiencia relajada y están dispuestos a cumplir rigurosamente con los mantenimientos preventivos.

Por el contrario, para aquellos que prefieren una conducción más deportiva, aceleraciones agresivas o una respuesta más inmediata probablemente se sentirán más cómodos con una transmisión automática convencional o una de doble embrague.