Carros del Mundial 2026, qué marcas mueven a los jugadores en Canadá, México y EE. UU.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, se disputará entre el 11 de junio y el 18 de julio. Foto: Kia

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Cuando el balón empiece a rodar el próximo 11 de junio, no solo comenzará la Copa Mundial de Fútbol. Detrás de los partidos, los entrenamientos y los desplazamientos de las 48 selecciones participantes, habrá una operación logística de enormes proporciones que pondrá a prueba la capacidad de movilidad de tres países al mismo tiempo.

Estados Unidos, México y Canadá compartirán por primera vez la organización de un Mundial, una cita que se extenderá hasta el 18 de julio y obligará a transportar jugadores, delegaciones, personal de apoyo y miembros de la organización a lo largo de las diferentes sedes del torneo.

En medio del despliegue, dos marcas surcoreanas tendrán una responsabilidad fuera de las canchas: Hyundai y Kia.

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Kia pondrá más de 600 vehículos al servicio de la Copa del Mundo

La marca confirmó la entrada en operación de una flota compuesta por 660 vehículos que apoyarán las operaciones del campeonato en los tres países anfitriones. Flota que estará integrada por modelos como Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback, Niro y Sonet.

Según Ho Sung Song, presidente y CEO de Kia, la entrega de estos vehículos representa un hito dentro de la relación que mantiene la compañía con la FIFA. “Esperamos contribuir a crear una experiencia de torneo fluida y memorable para todos los participantes y aficionados de todo el mundo”, señaló.

Sin embargo, la participación de la compañía va más allá. Kia también aprovechará la vitrina global del torneo para exhibir tecnologías vinculadas con la conducción autónoma y nuevas soluciones de movilidad, en línea con su estrategia de electrificación y transformación tecnológica.

La relación entre Kia y la FIFA no es de ahora, la marca coreana acompaña al máximo organismo del fútbol mundial desde 2007 y mantendrá su papel como socio oficial hasta 2030.

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Hyundai convierte los buses de las selecciones en obras de arte

Mientras Kia se concentra en la operación logística terrestre, Hyundai decidió darle un componente emocional y cultural a su participación en el torneo. La compañía presentó los diseños oficiales de los buses que transportarán a las 48 selecciones participantes.

Cada bus incorporará ilustraciones creadas por niños de entre 5 y 12 años que participaron en la iniciativa global Be There With Hyundai, un concurso artístico desarrollado junto con la FIFA.

La convocatoria, lanzada a finales de 2025 bajo el lema The Greatest Cheer, invitó a niños de todo el mundo a plasmar en dibujos su pasión por el fútbol y el apoyo a sus selecciones nacionales.

Como resultado, fueron seleccionadas 48 obras ganadoras, una para cada equipo participante.

Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de mercadeo de Hyundai, explicó que la iniciativa busca llevar la creatividad de las nuevas generaciones al escenario deportivo más importante del planeta. Según el ejecutivo, el programa hace parte de la campaña mundialista Next Starts Now, diseñada para convertir los sueños de los niños en una realidad visible durante el torneo.

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Mucho más que un transporte

Aunque el protagonismo de esta cita orbital siempre estará dentro de las canchas, la movilidad será uno de los factores más importantes para garantizar el éxito de un torneo que se disputará simultáneamente en tres países y contará con un número récord de selecciones.

Mientras millones de aficionados centrarán su atención en las estrellas que buscarán levantar el trofeo, una gigantesca flota de vehículos trabajará entre bastidores para que cada entrenamiento, traslado y compromiso se cumpla según lo planeado.