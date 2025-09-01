No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Autos

Venta de carros en Colombia: marcas y modelos más vendidos en agosto de 2025

En el octavo mes del año, el sector automotor registró 21.285 unidades, lo que significó un crecimiento del 29% frente a agosto de 2024.

Redacción Autos
01 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
El comportamiento acumulado refuerza esta tendencia positiva: entre enero y agosto de 2025 se matricularon 150.163 unidades.
El comportamiento acumulado refuerza esta tendencia positiva: entre enero y agosto de 2025 se matricularon 150.163 unidades.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El sector automotor colombiano continúa mostrando señales concretas de recuperación. Según el informe más reciente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en agosto de 2025 se contabilizaron 21.285 vehículos nuevos, un incremento del 29% frente a las 16.498 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

El comportamiento acumulado refuerza esta tendencia positiva: entre enero y agosto de 2025 se matricularon 150.163 unidades, lo que representa un crecimiento del 27,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Vínculos relacionados

Gasolina o diésel: ¿cuál es el mejor combustible para su carro?
Este carro eléctrico de Mercedes recorrió 40.000 km y logró 25 récords mundiales
Birlos en las llantas: ¿qué son, para qué sirven y cómo cambiarlos correctamente?

Dentro del análisis destaca el avance de la movilidad sostenible en el mercado nacional. En agosto de 2025, los registros de vehículos eléctricos aumentaron un 148%, con 1.647 unidades, mientras que los híbridos crecieron un 66%, alcanzando 6.066 matriculaciones frente al mismo mes de 2024.

El informe destaca además un crecimiento significativo en los segmentos comerciales de carga, con un alza del 93%, seguidos por las camionetas (61,6%) y los vehículos tipo SUV (30%).

Le recomendamos leer: ¿Apagar la moto después de un viaje largo es malo?

Estas fueron las marcas de carros más vendidas

En el acumulado entre enero y agosto de 2025, cinco marcas concentraron más de la mitad de las matrículas registradas en el país. Según el informe, la participación fue la siguiente: Kia (13,1%), Renault (13,0%), Toyota (11,3%), Mazda (9,0%) y Chevrolet (8,4%), que en conjunto representaron el 55% del total matriculado en lo corrido del año.

En cuanto al mes de agosto, las cinco marcas con mayor número de registros fueron:

  1. Toyota: 2.510 unidades, con una participación del 11,8%.
  2. Renault: 2.420 unidades, equivalente al 11,4% del mercado.
  3. Kia: 2.372 unidades, con el 11,1% de participación.
  4. Mazda: 2.118 unidades, alcanzando el 10,0%.
  5. Chevrolet: 1.832 unidades, con una participación del 8,6%.

Modelos más vendidos en Colombia

Entre enero y agosto de 2025, los cinco modelos con mayor número de matrículas en el país fueron: Toyota Corolla Cross (4,3%), Kia K3 (3,9%), Mazda CX-30 (3,4%), Renault Duster (3,4%) y Foton BJ (2,5%). En conjunto, estos vehículos representaron el 17,5% del total matriculado en lo corrido del año.

En el balance de agosto, las participaciones por modelo se distribuyeron así:

  • Toyota Corolla Cross: 955 unidades, con una participación del 4,5%.
  • Mazda CX-30: 851 unidades, equivalente al 4,0%.
  • Kia K3: 843 unidades, con el 4,0%.
  • Mazda 2: 657 unidades, alcanzando el 3,1%.
  • Chevrolet Onix: 628 unidades, con una participación del 3,0%.

Matrículas por áreas metropolitanas

De acuerdo con el informe, estas fueron las cifras registradas en agosto de 2025, junto con el acumulado entre enero y agosto:

  • Bogotá, D. C.: registró 4.602 vehículos en agosto, para un total de 32.357 en lo corrido del año.
  • Medellín (Valle de Aburrá): matriculó 3.587 unidades en agosto y un acumulado de 25.556.
  • Funza: tuvo 1.955 vehículos en agosto, con 13.909 en los primeros ocho meses del año.
  • Cali: registró 1.931 unidades en agosto y 12.506 en el acumulado.
  • Bucaramanga: vendió 887 vehículos en agosto, con un total de 6.439 en lo que va de 2025.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Autos

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Carros

Autos

Motor

Venta de carros

Carros más vendidos en Colombia

Andi y Fenalco

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar