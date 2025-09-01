Venta de carros en Colombia: marcas y modelos más vendidos en agosto de 2025

El comportamiento acumulado refuerza esta tendencia positiva: entre enero y agosto de 2025 se matricularon 150.163 unidades.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sector automotor colombiano continúa mostrando señales concretas de recuperación. Según el informe más reciente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en agosto de 2025 se contabilizaron 21.285 vehículos nuevos, un incremento del 29% frente a las 16.498 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

El comportamiento acumulado refuerza esta tendencia positiva: entre enero y agosto de 2025 se matricularon 150.163 unidades, lo que representa un crecimiento del 27,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del análisis destaca el avance de la movilidad sostenible en el mercado nacional. En agosto de 2025, los registros de vehículos eléctricos aumentaron un 148%, con 1.647 unidades, mientras que los híbridos crecieron un 66%, alcanzando 6.066 matriculaciones frente al mismo mes de 2024.

El informe destaca además un crecimiento significativo en los segmentos comerciales de carga, con un alza del 93%, seguidos por las camionetas (61,6%) y los vehículos tipo SUV (30%).

Le recomendamos leer: ¿Apagar la moto después de un viaje largo es malo?

Estas fueron las marcas de carros más vendidas

En el acumulado entre enero y agosto de 2025, cinco marcas concentraron más de la mitad de las matrículas registradas en el país. Según el informe, la participación fue la siguiente: Kia (13,1%), Renault (13,0%), Toyota (11,3%), Mazda (9,0%) y Chevrolet (8,4%), que en conjunto representaron el 55% del total matriculado en lo corrido del año.

En cuanto al mes de agosto, las cinco marcas con mayor número de registros fueron:

Toyota: 2.510 unidades, con una participación del 11,8%. Renault: 2.420 unidades, equivalente al 11,4% del mercado. Kia: 2.372 unidades, con el 11,1% de participación. Mazda: 2.118 unidades, alcanzando el 10,0%. Chevrolet: 1.832 unidades, con una participación del 8,6%.

Modelos más vendidos en Colombia

Entre enero y agosto de 2025, los cinco modelos con mayor número de matrículas en el país fueron: Toyota Corolla Cross (4,3%), Kia K3 (3,9%), Mazda CX-30 (3,4%), Renault Duster (3,4%) y Foton BJ (2,5%). En conjunto, estos vehículos representaron el 17,5% del total matriculado en lo corrido del año.

En el balance de agosto, las participaciones por modelo se distribuyeron así:

Toyota Corolla Cross: 955 unidades, con una participación del 4,5%.

Mazda CX-30: 851 unidades, equivalente al 4,0%.

Kia K3: 843 unidades, con el 4,0%.

Mazda 2: 657 unidades, alcanzando el 3,1%.

Chevrolet Onix: 628 unidades, con una participación del 3,0%.

Matrículas por áreas metropolitanas

De acuerdo con el informe, estas fueron las cifras registradas en agosto de 2025, junto con el acumulado entre enero y agosto:

Bogotá, D. C.: registró 4.602 vehículos en agosto, para un total de 32.357 en lo corrido del año.

Medellín (Valle de Aburrá): matriculó 3.587 unidades en agosto y un acumulado de 25.556.

Funza: tuvo 1.955 vehículos en agosto, con 13.909 en los primeros ocho meses del año.

Cali: registró 1.931 unidades en agosto y 12.506 en el acumulado.

Bucaramanga: vendió 887 vehículos en agosto, con un total de 6.439 en lo que va de 2025.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.