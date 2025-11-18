Bogotá a Tunja en moto: distancia, rutas y consejos para el recorrido

La preparación previa marca una gran diferencia al viajar desde Bogotá hacia Tunja. Foto: @GABRIELGALLEGOPH

Un viaje en moto desde Bogotá hasta Tunja es un recorrido que cambia constantemente. A lo largo de la ruta se sienten las variaciones del clima, las transiciones de la cordillera y las curvas que obligan a ajustar el ritmo. Es un trayecto que exige atención, pero que también permite avanzar con comodidad si se conocen bien las opciones de ruta disponibles.

De acuerdo con Melissa Osorio, gerente de marketing para Latinoamérica de Royal Enfield, quienes se animan a rodar hacia el altiplano cundiboyacense encuentran dos rutas que representan muy bien la esencia de este viaje.

La ruta On, totalmente pavimentada, es la alternativa más estable para quienes prefieren un trayecto predecible. Une Bogotá, Briceño, Tocancipá, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada y Tunja. Cuenta con buen asfalto, curvas amplias, tráfico manejable y suficientes puntos para abastecer o descansar. “Es la opción recomendada para quienes están empezando a viajar hacia Boyacá o prefieren mantener un ritmo constante”, afirma Osorio.

Por su parte, la ruta mixta On/Off está pensada para un perfil más aventurero. Inicia en La Calera y continua por Sopó, Briceño, Tenjo, Subachoque, Tabio, Facatativá, Chocontá, Suesca, Cucunubá y Samacá, antes de llegar a Tunja. Mezcla pavimento con destapados y caminos rurales adecuados para motos doble propósito. “Es un recorrido con topografías variadas, subidas suaves y paisajes amplios, ideal para quienes disfrutan explorar sin prisa y conectar con la esencia exploradora de la región”, agrega.

Paradas recomendadas para descansar y disfrutar del recorrido

En el camino hacia Tunja hay varias paradas que ayudan a descansar, ajustar el ritmo y, de paso, apreciar lugares representativos de la región. Para Osorio, estas son las más recomendadas:

En la ruta principal

Sopó: punto ideal para hidratarse, ajustar equipo y hacer una revisión rápida de la moto.

Chocontá: parada tradicional para un descanso corto y algo caliente.

Suesca: recomendado para tomar fotos y estirar las piernas con vista a sus formaciones rocosas.

Ventaquemada: buena opción para almorzar o recuperar energía.

Puente de Boyacá: hito histórico que marca el inicio del último tramo hacia Tunja.

En la ruta mixta

Embalse del Neusa: agradable para quienes viajan con calma y disfrutan de paisajes tranquilos.

Cucunubá: calles y montañas muy fotogénicas, una parada obligada para quienes buscan registrar el viaje.

Samacá: entrada al altiplano boyacense, con panorámicas agrícolas amplias en los últimos kilómetros del recorrido.

Elementos y accesorios para un viaje seguro en moto

Casco integral certificado (ECE o DOT).

Guantes térmicos e impermeables para proteger manos y mejorar el agarre.

Chaqueta con protecciones CE y, si es posible, con forro térmico.

Botas impermeables con buena sujeción al tobillo.

Traje o capa de lluvia de fácil acceso.

Kit básico de herramientas, parches y manómetro portátil.

Hidratación, snacks y powerbank para mantener energía y carga en el teléfono.

Protectores de motor y handguards, recomendados especialmente si se toma la ruta mixta.

Parrilla o alforjas bien aseguradas para llevar equipaje ligero sin comprometer la estabilidad.

Recomendaciones adicionales

La preparación previa marca una gran diferencia al viajar desde Bogotá hacia Tunja. Según Osorio, este corredor suele presentar cambios repentinos de clima, presencia de neblina en la mañana y ascensos prolongados que exigen una conducción atenta. Por eso, antes de salir es recomendable:

Verificar la presión y el estado de las llantas.

Revisar aceite, frenos, cadena, luces y el nivel de refrigerante.

Llenar el tanque desde el inicio y planear las paradas según la autonomía de la moto.

Empacar ropa térmica e impermeable para afrontar variaciones climáticas.

Mantener un ritmo constante, especialmente en curvas que suelen permanecer húmedas en horas frías.

“Viajar a Tunja en moto es un recorrido tranquilo, lleno de tradición y de paisajes que invitan a disfrutar del camino. Con la moto adecuada y una buena preparación, cualquier rider puede vivir esta experiencia con confianza y seguridad”, concluye Osorio.

