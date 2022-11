Nissan Qashqai y Chevrolet Tracker, al club de las cinco estrellas en seguridad

Foto: Latin Ncap

El programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin Ncap, entregó los nuevos resultados de sus pruebas de seguridad en dos importantes modelos de Chevrolet y Nissan en Colombia: Tracker y Qashqai. Ambos alcanzaron las cinco estrellas.

Vale la pena señalar que, localmente, Tracker ocupa unas 4.625 unidades de las 34.378 que ha vendido Chevrolet en Colombia durante 2022. Por su parte, Qashqai llega a las 744 matriculas por parte de Nissan y sus 9.295 registros entre enero y octubre del mismo año.

Sobre Chevrolet Tracker, Latin Ncap comunicó que el modelo, producido en Brasil y Argentina y que lleva como equipamento estándar seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad; “logró 91,07 % en Ocupante Adulto, 91,84 % en Ocupante Infantil, 54,14 % en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 83,18 % en Asistencia a la Seguridad”.

Además, la organización mencionó un incidente con este vehículo en la prueba de impacto lateral de posto, donde hubo fuego en el lado que no fue chocado. “Latin NCAP hizo pública esta información y notificó al fabricante. El fabricante investigó la ocurrencia, descubrió una no conformidad y emitió un “recall” de seguridad en abril de 2022 para todos los mercados afectados. Latin NCAP opina que el fabricante se debería enfocar en la causa del incidente, mientras que el fabricante se enfoca en los efectos luego del incidente para brindar la solución correcta. Si bien la decisión del fabricante no está en línea con la recomendación de Latin NCAP, Latin NCAP reconoce que es responsabilidad del fabricante resolver este incidente”, señalan.

Por su parte, la SUV compacta que Nissan fabrica en Inglaterra, Qashqai, que integra sesis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad; entregó 93,65 % en Ocupante Adulto, 92,02 % en Ocupante Infantil, 53,65 % en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de la Vías y 85,93 % en Asistencia a la Seguridad.

Para este caso, Latin Ncap evaluó situaciones de impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical (whiplash), protección a peatones, Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) de ciudad y alta velocidad, Asistentes a la Velocidad y ESC.

Chevrolet Tracker, de igual forma, fue evaluado en situaciones de mpacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical (whiplash), protección a peatones, Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) de ciudad y alta velocidad, Asistentes a la Velocidad, Detección de Punto Ciego (BSD) y ESC.

“Latin NCAP saluda las acciones de Chevrolet y Nissan hacia vehículos más seguros en la región. Latin NCAP alienta a estos y a todos los demás fabricantes a que también ofrezcan 5 estrellas en modelos más populares, demostrando a todos los consumidores sus beneficios en las pruebas de Latin NCAP”, señaló Alejandro Furas, secretario general de Latin Ncap.