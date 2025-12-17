Volkswagen Polo se reinventa y llegará en versión eléctrica: esto se sabe

Este modelo estará disponible con tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 caballos de fuerza. Foto: Volkswagen

Volkswagen empezó a levantar el velo del ID. Polo, el modelo con el que la marca busca redefinir su puerta de entrada al mundo eléctrico. Su estreno está previsto para el próximo año y, más allá de ser “un eléctrico más”, este vehículo marca un renglón destacado en la estrategia de la firma alemana.

No es un dato menor, ya han pasado 50 años desde el nacimiento del primer Polo, un carro que se ganó su lugar como urbano confiable. Medio siglo después, Volkswagen considera que llegó el momento de dar un salto grande, no una simple actualización. El ID. Polo aparece entonces como la evolución natural de ese concepto, ahora adaptado a las nuevas exigencias de movilidad.

A su vez, el ID. Polo marca un punto de partida dentro de Volkswagen al ser el primer modelo en adoptar el nuevo lenguaje de diseño “Pure Positive”, desarrollado por Andreas Mindt, jefe de diseño de la marca. Para Volkswagen, esta nueva identidad se refleja en un vehículo eléctrico compacto mejor proporcionado, con un aprovechamiento del espacio y un comportamiento afinado, más cercano al de modelos de categorías superiores.

En cuanto a versiones y configuración mecánica, el ID. Polo llegará con una oferta escalonada. Este modelo estará disponible con tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 caballos de fuerza. Además, el fabricante confirmó que más adelante se sumará el ID. Polo GTI, una variante de enfoque claramente deportivo que entregará 226 caballos.

La oferta de baterías también se dividirá en dos opciones, ya que las versiones de 85 y 99 kW incorporarán de serie una batería LFP de 37 kWh netos, compatible con carga rápida en corriente continua de hasta 90 kW. Por su parte, las variantes más potentes, de 155 y 166 kW, utilizarán baterías NMC de 52 kWh netos, desarrolladas bajo la nueva tecnología unificada de PowerCo, con las que el ID. Polo podrá alcanzar autonomías de hasta 450 kilómetros y admitir cargas rápidas de hasta 130 kW en CC.

De acuerdo con la marca, este vehículo se apoyará en la plataforma eléctrica MEB+, una evolución de su arquitectura pensada para optimizar eficiencia y costos. Esta base incorpora un sistema de tracción que simplifica la mecánica, reduce el número de componentes y baja el peso total del vehículo.

Esta plataforma también sirve como base para una nueva generación de asistencias a la conducción. Volkswagen confirmó que el ID. Polo incorporará sistemas de ayuda al conductor de última generación, entre ellos una versión mejorada del Travel Assist, con funciones avanzadas de mantenimiento de carril, reconocimiento de semáforos y señales de stop.

Según reveló la marca alemana, el ID. Polo se mueve muy cerca de lo que ya se conoce del Polo de sexta generación. Mide 4.053 mm de largo, 1.816 mm de ancho y 1.530 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 mm. Sin embargo, más allá de estas cifras, el cambio se nota por dentro, pues el espacio interior es mayor, con más anchura disponible y un mejor aprovechamiento de la altura.

El volumen del baúl ha crecido un 24% en comparación con el Polo clásico, pasando de 351 a 435 litros. Con los respaldos de los asientos traseros abatidos, el volumen de carga aumenta hasta los 1.243 litros (frente a los 1.125 litros del Polo clásico).

Y, por último, está el precio. Según Volkswagen, el ID. Polo tendrá un valor de entrada cercano a los EUR $25.000, lo que lo convertiría en el vehículo más accesible de la marca.

