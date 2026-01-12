Volkswagen Tera en Colombia: reseña del compacto que brilló en pruebas de seguridad

La versión Highline se comercializa a un precio de COP 99.000.000. Foto: Nicolás Fernández

La bienvenida al segmento SUV de Volkswagen en Colombia es Tera. Claro, un compacto. Llega de Brasil. Es nuevo y continuista en diferentes áreas. Por un lado, bajo su capó reposa un viejo conocido de la marca, el encargado de dar vida a líneas como T-Cross. Por el otro, cada ángulo, sombra y, en general, su diseño evocan el actual lenguaje visual de la marca.

De hecho, es continuista en las sensaciones de manejo. Sí, en este cúmulo de conclusiones adornadas con adjetivos hay que decir que tiene el mismo tacto de líneas como Nivus. Ese brío al momento de soltar el freno, que en atascos y momentos de tráfico puede generar cabeceos innecesarios y molestos.

También el contraste. Su hábitat es la ciudad. El espacio reducido. No entrar en conflicto con el parqueadero, con la calle o con carros mal estacionados en sus costados. Por eso sus 4.151 mm de largo, también sus 1.777 de ancho y 1.504 de alto. Por eso, un compacto.

Por momentos hay dinámica. Esos 2.566 mm de distancia entre ejes le facilitan moverse en lugares angostos. Fuera de la ciudad le permiten desenvolverse bien en curvas. No “baila” ni se inclina de alguna forma que transmita inseguridad a sus ocupantes.

Y allí llega el contraste. Fuera de la ciudad. En la carretera. Es en este punto donde ese motor turbo tricilíndrico de un litro abandona su zona de confort. Entrega una aceleración mesurada en adelantamientos, lo que potencia la atención de la persona al volante al realizar la maniobra.

También se hace sentir. Mientras que en el contexto urbano opera de forma silenciosa, pero con la vibración común de los motores de tres cilindros, en carretera el sonido se apropia de la cabina… y la vibración se hace más pronunciada y evidente.

Además, su naturaleza. Su tamaño y tecnología le permiten entregar su mejor versión con un menor peso en la cabina. Con cinco pasajeros, aun en un contexto urbano, el bloque va a sonar y vibrar más que en condiciones, digamos, normales. Asimismo, por supuesto, aumentará su consumo.

Ahora bien, con tres pasajeros, en Bogotá y sus condiciones de tráfico, el consumo señalado por el panel fue de 46 km/galón. En carretera la cifra se estiró a unos 70 km/gal. Vale la pena señalar que la cifra depende de diferentes variables, como el peso, la geografía, el tipo de combustible —gasolina extra, para este caso—, entre otros.

Equipo y seguridad

La primera impresión de Tera es la de, sí, el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Sobresale su iluminación en tecnología LED tanto adelante como atrás. También las barras en el techo en tono negro y sus rines de aleación ligera de 17”.

Igualmente llamativos son sus pasos de rueda. Los lleva de plástico, que adornan la parte superior de cada uno de los espacios de sus neumáticos. Expresan una identidad aventurera que contrasta con la intención urbana del carro y, por qué no, su tracción 4x2 delantera.

Adentro reposa uno de sus puntos más altos. La distribución interior es adecuada. Se conjuga con una calidad de ensamble prolija. Hay materiales blancos que interactúan con plásticos rígidos. Incluye asientos con tapicería en cuero sintético… también un apoyabrazos para el conductor.

Tera está al día en conectividad. Usa dos pantallas. La primera, de 10”, funge como panel de instrumentos. La segunda tiene las mismas dimensiones y sirve de centro del sistema multimedia. Incluye AppConnect, con conectividad inalámbrica con Android y iOS. Incorpora igual un punto de carga inalámbrico.

En seguridad reposan sus elogios. Volkswagen Tera obtuvo cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP.

Su equipo incluye seis bolsas de aire, sistemas Isofix, asistente de arranque en pendiente, ESC, EDS, distribución electrónica del frenado, monitoreo de presión de los neumáticos, control crucero adaptativo, sistema de detección de peatones, entre otros.

Suficiente. Tera es un producto con una concepción sólida y una propuesta adecuada para su segmento. El primer carro de algunos, correcto con familias pequeñas y adecuado en el día a día. Su precio, para la versión Highline, base de la reseña, es de COP 99.000.000.