Volkswagen Tukan será la próxima pick-up de la marca en Sudamérica

Volkswagen Tukan. Foto: Volkswagen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Recientemente, el fabricante alemán Volkswagen afirmó que prepara 21 lanzamientos para sus mercados en Sudamérica hasta 2028. En medio de esta ofensiva comercial, la marca anunció el vehículo que reemplazará a la línea Saveiro: el nuevo Tukan.

Se trata de una pick-up cuyo diseño se inspiró en el concept car Tarok, expuesto en 2018. Aunque aún no se han confirmado sus especificaciones, diseño, ni dimensiones, el concepto expuesto hace ocho años era más grande que Saveiro y se ubicaría debajo de la mediana Amarok.

El anuncio de la marca confirmó que la nueva Volkswagen Tukan será producida en Brasil a partir del 2027, específicamente en el municipio de São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.

Según la marca, Tukan inicia un nuevo “capítulo de Volkswagen en la región”. El anuncio del nombre y del color de lanzamiento (amarillo canario) tuvo lugar en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol CBF.

Más de Autos: Volkswagen Tera en Colombia: reseña del compacto que brilló en pruebas de seguridad.

Sobre el nombre de la próxima pick-up de VW, Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil, señaló que “el objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”.