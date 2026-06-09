Volvo EX60: estrena plataforma, IA conversacional y hasta 980 km de autonomía

Foto: Nicolás Fernández

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Y en marcha, el silencio. Y con el silencio, un volante que no necesita a un conductor para guiar al vehículo. Porque sí, el segmento prémium es uno de experiencias. De productos que transmitan. De lo novedoso. De lo que hoy todos hablan. De “lo último en tecnología”. De lo que unos aspiran y otros materializan. Y sin desviarse más, de armonía. Del buen ensamble. De la correcta configuración.

Porque los eléctricos de la casa sueca no son uno más, ni en su segmento ni en el mercado. Los nórdicos materializan su idea de vehículo en unos que reúnen tecnología y diseño -tanto afuera como adentro- en siluetas poco ostentosas… sobrias… y que aun así roban miradas por eso.

Ahora bien, ese escenario planteado en la introducción de este artículo es posible por la incorporación de tecnologías que van desde el -conocido- control crucero adaptativo, la asistencia de centrado de carril y otros componentes de su Pilot Assist hasta el cerebro ultrarrápido, que es clave en el protagonista de esta reseña: el Volvo EX60, que incluye el sistema HuginCore, que coordina cada momento de la conducción, desde el sistema multimedia hasta la seguridad del vehículo.

El nuevo SUV mediano -con 1.635 mm de alto, 2.067 de ancho y una longitud de 4.803- es hoy el más tecnológico de los vehículos de la marca, así como un vistazo a su futuro. Siendo muy general, esto se debe a cada uno de sus componentes. Desde la misma base que le da vida.

El primero en su tipo

El nuevo Volvo EX60 es un vehículo para la historia de la casa escandinava. Estrena la plataforma SPA3, que será el punto de partida de los futuros vehículos eléctricos de la marca y a la que describen no como un nuevo chasis, sino como una pieza de ingeniería que incorpora el trabajo del software, de la energía, de sus sensores, de la forma en la que se procesa la información, entre otros.

Además, esta plataforma fue desarrollada para actualizarse y evolucionar en el futuro, lo que le permitiría agregar nuevas asistencias, servicios y favorecer a una conducción más automatizada… todo, de la mano de la inteligencia artificial.

Cabe resaltar -o seguir insistiendo- en el rol de la inteligencia artificial. Porque en medio de ese silencio y de esas tecnologías que favorecen una conducción semiautónoma -posiblemente de nivel 2, porque ayuda activamente al conductor, pero no se maneja completamente solo- se integra Google, con Google Gemini.

Más sobre la IA en el Volvo EX60: “Es como tener un copiloto virtual”: así integra Volvo la IA de Google Gemini en el EX60.

Aquí aparece la nueva forma de comunicarse con el vehículo. Gemini propone una nueva interacción persona-carro, entubando conversaciones sin necesidad de pronunciar comandos específicos. El algo más orgánico, natural. Esta IA conversacional puede hablar sobre cualquier tema, así como explicar las condiciones del carro, indicar rutas y sus niveles de carga requeridos, cambiar canciones… explicar los resultados y próximos partidos de la Copa del Mundo, en fin.

¿Menos ansiedad de autonomía?

Un punto clave en esta breve descripción de un producto tan llamativo como novedoso es su tren motor. Está disponible en tres versiones: P6, P10 AWD y P12 AWD. Todas superan los 600 kilómetros de autonomía, con rangos desde los 611 km hasta los 810 km (la marca habla de 980 en ciudad para la versión tope de gama) y sus tiempos de carga, en uno de modo rápido, va desde los 16 hasta los 19 minutos (del 10 al 80 %).

EX60 entrega potencias que van desde los 369 caballos hasta los 671 hp. Su torque en la versión de entrada parte en los 480 Nm y está disponible hasta los 790 Nm. Como en cada uno de sus productos, Volvo limitó su velocidad máxima a los 180 km/h.

Al volante, el nuevo eléctrico de los suecos es un producto por descubrir. Sí, de dos a cuatro horas de manejo no son suficientes para describir sus sensaciones de manejo. Aunque hay que decir que se siente reactivo a las indicaciones del pedal derecho y que su suspensión es rígida, como la mayoría de los productos que se comercializan y fabrican en Europa.

No hay que pasar por alto su configuración interior. Sobresale ese techo electrocrómico que permite adaptar la cantidad de luz que ingresa a la cabina, así como la disposición de cada instrumento. Siempre a la mano. Siempre intuitivo. Equipa una pantalla central de 15,04 pulgadas y otra que indica la velocidad y el rango -detrás del volante- también digital y de 11,4”. Asimismo, suma un sistema de sonido con 28 altavoces repartidos en la cabina, los cuales permiten una experiencia auditiva envolvente, que se beneficia de la correcta insonorización del carro.

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Hoy, EX60 es la principal novedad de Volvo en el mundo. El vistazo al futuro de una marca que trabajó por posicionarse como referente en seguridad, recientemente se ubicó como un jugador clave en las nuevas tecnologías y que ahora se postula como uno de los mayores exponentes en el aprovechamiento de la IA dentro de la industria. Llegará a Colombia antes de finalizar 2026.