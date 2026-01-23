Volvo presenta el nuevo EX60: ¿el carro eléctrico que cambia las reglas del juego?

Por primera vez, Volvo equipará la tecnología de Google Gemini, que funcionará a la par junto al nuevo sistema de información central de Volvo llamado ‘HuginCore’. Foto: Volvo

El Volvo EX60, el SUV más vendido de la marca sueca, ha estrenado su nueva configuración eléctrica capaz de recorrer 810 kilómetros sin necesidad de recarga (ciclo combinado WLTP) —unos 600 kilómetros reales en autopista— y que permitirá a este modelo ser el ejemplar con más autonomía entre los ‘SUV premium’.

Con estas cifras, se convierte en un referente dentro del sector premium eléctrico, ya que presenta unos números que actualmente están presentes en autos híbridos o de gasolina. Además, supera a rivales en su mercado como los Audi Q6 e-tron (660 km WLTP) y Mercedes-Benz GLC EQ (707 km WLTP) y por la mínima al BMW iX3 (805 km WLTP).

Tres variantes de motor en el nuevo EX60

El EX60 está disponible con tres variantes de motorización diferentes. La versión eléctrica P12 AWD ofrece una autonomía líder en su clase de hasta 810 km, cuyo precio parte desde EUR $73.975. Este motor equipará una batería de 117 kWh y tendrá una potencia imponente de 680 caballos de fuerza.

A su vez, la variante P10 AWD alcanza una autonomía de hasta 660 km gracias a su batería de 95 kWh, mientras que sus prestaciones alcanzan los 510 caballos de potencia. El precio de entrada es de EUR $67.925.

La versión eléctrica P6, con una batería de 83 kWh y 374 caballos, otorga una autonomía de 620 kilómetros con tracción trasera y, con una menor autonomía de hasta 620 km, estará disponible desde EUR $64.900.

El EX60 cuenta con el acabado de serie ‘Plus’, mientras que la configuración tope de gama ‘Ultra’ tiene un sobrecosto sobre cualquier motorización de EUR $7.380.

Fabricado en Suecia, la compañía ya ha comenzado la apertura de pedidos, cuyas entregas a clientes de las variantes P6 y P10 en Europa comenzarán en julio, y las del P12 de cara al tercer trimestre de 2026.

“El nuevo EX60 totalmente eléctrico revoluciona las reglas del juego en cuanto a autonomía, carga y precio, y representa un nuevo comienzo para Volvo Cars y nuestros clientes”, subraya la marca. “Con este vehículo, eliminamos todos los obstáculos que aún nos impedían pasar a la electricidad. Este fantástico nuevo vehículo también demuestra lo que somos capaces de hacer en Volvo Cars”, ha mostrado en un comunicado el director ejecutivo de la compañía, Hakan Samuelsson.

De igual forma, podrá alcanzar hasta los 400 kW de potencia de carga, lo que permitirá, con un cargador de altas prestaciones, recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en tan solo diez minutos, situación que acortaría enormemente la brecha entre el repostaje convencional frente al eléctrico.

Diseño escandinavo pensado en la eficiencia

Este SUV de cinco plazas, con 4,80 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,64 de alto, estrena la nueva plataforma SPA3 para vehículos eléctricos de la marca con 400 voltios y carga bidireccional.

El EX60 será el primer vehículo Volvo construido con ayuda de la ‘megafundición’, un método mediante el cual cientos de piezas más pequeñas se sustituyen por una sola pieza fundida en alta precisión durante el proceso de producción. Además, integrará la batería al chasis del vehículo siguiendo la tecnología ‘cell to body’. Estos dos factores reducirán el peso del modelo en unos 200 kilos, ayudando a la eficiencia del vehículo.

Por primera vez, Volvo equipará la tecnología de Google Gemini, que funcionará a la par junto al nuevo sistema de información central de Volvo llamado ‘HuginCore’. Todo esto se traducirá en un sistema de infoentretenimiento (dos pantallas de 11 y 15 pulgadas) con respuesta sin demoras y pensado en ofrecer al conductor la información al instante.

En 2027 llegará el EX60 Cross Contry

A partir de 2027, la compañía sueca añadirá a la oferta del nuevo EX60 una variante EX60 Cross Country, una versión más ‘off road’ sin perder la esencia eléctrica.

El Volvo EX60 Cross Country ya está disponible también para pedidos anticipados en algunos mercados europeos elegidos por la marca. Los clientes podrán elegir tan solo dos opciones de propulsión: una variante P10 AWD Electric con hasta 640 km de autonomía, que será la primera variante que estará disponible, y una variante P12 AWD Electric con mayor autonomía.

