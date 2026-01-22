Xiaomi SU7 rompe récords de autonomía y velocidad en el mercado de carros eléctricos

Durante el desarrollo de la prueba, el vehículo llegó a rodar a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora y se mantuvo en funcionamiento de manera ininterrumpida durante 24 horas. Foto: Xiaomi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Xiaomi SU7 de nueva generación vuelve a dar de qué hablar. Esta vez no por su aceleración ni por el nivel de confort a bordo, sino por uno de los temas que más interés genera en el mundo de los eléctricos: la autonomía. Y no es poca cosa. Durante una prueba continua de 24 horas, realizada los días 20 y 21 de noviembre de 2025 en Yancheng, en la provincia de Jiangsu, al este de China, este modelo logró recorrer 4.264 kilómetros.

Aunque no se trata del mayor registro absoluto —ese mérito sigue en manos del concept car Mercedes-Benz AMG GT XX, que en agosto de 2025 alcanzó 5.479 kilómetros—, el resultado del SU7 tiene un valor especial. Se trata de un vehículo de producción, no de un prototipo, y en ese terreno el logro es histórico. De hecho, establece un nuevo récord para automóviles fabricados en serie en pruebas comparables, al superar la marca de 3.961 kilómetros que había fijado el Xpeng P7 el año pasado.

La diferencia frente a otros referentes del segmento también es clara, pues en ensayos similares el Porsche Taycan en 2019 llegó a 3.425 kilómetros, mientras que el Mercedes-Benz CLA de 2024 alcanzó 3.717 kilómetros, cifras respetables, sin duda, pero que quedan por debajo de lo conseguido por el carro de Xiaomi.

Durante el desarrollo de la prueba, el vehículo llegó a rodar a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora y se mantuvo en funcionamiento de manera ininterrumpida durante 24 horas. En ese tiempo también se contabilizaron las paradas necesarias para la recarga, determinantes para alcanzar la cifra total de autonomía registrada.

El protagonista de este récord fue el Xiaomi SU7 Max, equipado con el motor V6s Plus desarrollado por la propia marca, capaz de girar hasta las 22.000 rpm y de alcanzar una velocidad máxima de 265 km/h. Todo el conjunto se apoya en una plataforma eléctrica de alto voltaje de 897 voltios, basada en carburo de silicio, junto a una batería ternaria de litio con una capacidad de 101,7 kWh.

Le puede interesar: En fotos: así es el Ferrari 12Cilindri Tailor Made con diseño italiano y decoración coreana

Tecnología de carga y gestión térmica, las claves detrás del récord

El Xiaomi SU7 Max utiliza el mismo sistema de gestión térmica que equipa el más costoso SU7 Ultra, un elemento clave para optimizar el rendimiento durante las recargas. Gracias a este sistema, una carga de apenas 15 minutos puede aportar hasta 670 kilómetros de autonomía, un factor decisivo para sostener el ritmo durante todo el ensayo.

Esta nueva generación del SU7 tiene previsto su lanzamiento al mercado en abril y llegará con una dotación tecnológica destacada desde las versiones de entrada. Todos los modelos incorporan radares LiDAR y radares de ondas milimétricas 4D, junto a un chip dedicado a la asistencia a la conducción.

En términos de arquitectura eléctrica, existen diferencias entre las versiones. Mientras el SU7 Max se construye sobre una plataforma de alto voltaje de 897 voltios con tecnología de carburo de silicio, las variantes Standard y Pro emplean una arquitectura de 752 voltios. En el caso del SU7 Pro, la autonomía homologada bajo el ciclo CLTC alcanza hasta 902 kilómetros, una cifra que lo sitúa entre los eléctricos con mayor alcance disponibles actualmente en el mercado chino.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.