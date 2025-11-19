TikTok agrega herramientas de bienestar digital: cómo funcionan

Con datos de GWI, TikTok rediseñó su experiencia para priorizar el descanso, la pausa y el uso consciente entre su comunidad. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

TikTok integró funciones para que las personas administren su relación con la plataforma mediante herramientas ya existentes (y otras recién creadas) dentro de un nuevo espacio de bienestar. Este está disponible en el menú de Configuración y también cuando se alcanzan límites diarios de uso o se activan las Horas de Sueño.

La actualización fue concebida luego de que TikTok observara que personas de su comunidad recurren con frecuencia a contenidos relacionados con la pausa y la organización personal (por ejemplo, a los videos que utilizan hashtags como #JournalTok o #NatureTo). Según una investigación de GWI realizada durante el primer semestre de 2025, estos usuarios también resultan más propensos a practicar meditación y a utilizar sonidos para conciliar el sueño.

En dónde se encuentra la nueva opción en TikTok

El espacio de Tiempo y Bienestar está incorporado en la zona de Configuración de TikTok, dentro del menú principal de la cuenta: mismo lugar en donde se administran los ajustes centrales del perfil. Desde allí se despliegan las herramientas que la plataforma integró para organizar el uso, acceder a prácticas guiadas y revisar los límites de tiempo en pantalla.

El módulo también aparece de manera automática cuando se cumplen ciertas condiciones de uso. Si la persona llega al límite diario de tiempo en pantalla que configuró, la aplicación muestra un acceso directo. Lo mismo ocurre cuando están activadas las Horas de Sueño: al acercarse al horario definido, TikTok muestra una ruta rápida hacia el módulo para que la persona revise su configuración o realice alguna práctica de pausa.

Además, se incorporó un aviso en los videos con el mensaje “Tómate un descanso”; al seleccionarlo, la aplicación lleva directamente al mismo espacio.

Cómo funciona el centro de bienestar dentro de la aplicación

Dentro del nuevo módulo hay herramientas para realizar pausas cortas durante el día. El Diario de Afirmaciones permite fijar una intención diaria y reúne más de 120 frases descargables que se pueden compartir. También se incluyó un Generador de Sonidos Relajantes con audios de lluvia, olas y sonido blanco, alineado con el hallazgo de GWI, según el cual las y los usuarios de TikTok son un 14% más propensos a recurrir a música o sonidos tranquilos para relajarse.

Otra parte del espacio reúne prácticas guiadas: ejercicios de respiración consciente y videos de creadoras y creadores que explican cómo aprovechar estas herramientas, ajustar controles de tiempo en pantalla o configurar la página de Para ti. También se acompaña de funciones como la Sincronización Familiar, que permite a cuidadores supervisar el uso en dispositivos de adolescentes.

Qué propone cada misión dentro del módulo

Dentro del espacio, cada herramienta está organizada en misiones que buscan acompañar la formación de nuevos hábitos digitales.

Las misiones de Bienestar establecen objetivos que deben cumplirse en un periodo específico, mientras que las misiones de Horas de Sueño se enfocan en desconectarse durante la noche o realizar una práctica de meditación en ese mismo intervalo, durante ocho semanas. La Insignia de Tiempo en Pantalla diaria solicita definir un límite y mantenerlo; por su parte, la Misión Reporte de Tiempo en Pantalla propone revisar semanalmente el informe de uso. Y, por último, la Misión Embajador de Bienestar reconoce a quienes invitan a otras personas a explorar estas funciones dentro del módulo.

TikTok explicó que varias de estas herramientas se desarrollaron con base en estudios del National Institutes of Health sobre la relación entre adolescentes, tecnología y hábitos de cuidado. Como complemento, la aplicación incorporó avisos en los videos que recomiendan tomar descansos y que conducen directamente al rediseño.