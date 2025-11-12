Viajar para sanar: cinco lugares ideales para superar una ruptura

Cerca de Cartagena puede visitar islas de arena blanca y agua cálida y cristalina. Foto: Pixabay

A nadie le gusta que le rompan el corazón, pero cuando sucede, ¿qué se puede hacer? ¡Viajar! Escapar de la rutina, salir de la zona de confort y adentrarse en lo desconocido es una de las mejores formas de sanar, seguir adelante y, al mismo tiempo, descubrir lugares que inspiran y maravillan.

Es por esto que aquí le presentamos algunas ciudades ideales para superar una ruptura, que según un estudio de la empresa de investigación Journo Report del 2024, son las mejores para que las personas solteras con el corazón roto puedan recuperarse, ofreciendo una combinación de seguridad, entretenimiento y experiencias únicas que ayudan a levantar el ánimo y seguir adelante.

Su metodología de elección se basó en un análisis de más de 80 destinos alrededor del mundo y comparó varios indicadores clave: número de visitantes internacionales, nivel de seguridad, precios de hoteles y comidas por persona, vida nocturna y cantidad de hogares unipersonales. Gracias a esto, el estudio identificó los lugares que ofrecen el mejor equilibrio entre comodidad, diversión y oportunidades para socializar, ayudando a quienes atraviesan un desamor a encontrar un entorno propicio para sanar.

Hong Kong

Hong Kong aparece en los rankings como una de las mejores ciudades para recuperarse de una ruptura amorosa, gracias a su seguridad para quienes viajan solos, su comida callejera accesible y su energía vibrante que mezcla modernidad y tradición. Y es que más allá del desamor, la ciudad deslumbra desde el Star Ferry: una bahía rodeada de cientos de rascacielos construidos con la filosofía del feng shui, a templos escondidos entre torres de cristal y mercados que muestran su espíritu mundial.

Ese contraste define su esencia: pasado colonial y futuro urbano, superstición y capitalismo, calma espiritual y dinamismo acelerado. En sus calles, templos como Man Mo conviven con obras de arquitectos mundialmente reconocidos; y mientras la humedad tropical abruma en el exterior, los interiores helados de los centros comerciales recuerdan su ritmo globalizado.

Londres, Reino Unido

Londres es la segunda mejor ciudad para superar una ruptura, gracias a su enorme oferta de bares, discotecas y actividades culturales, lo que la convierte en un lugar ideal para conocer gente nueva y distraerse. Aunque es una ciudad costosa, especialmente en alojamiento, su amplia oferta gastronómica, museos gratuitos y la presencia constante de viajeros de todo el mundo hacen que siempre haya algo por descubrir y con quién compartir la experiencia.

Además de ser un destino para socializar, Londres es una capital histórica y artística donde cada esquina guarda un símbolo cultural: desde el Big Ben y la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham y el animado Piccadilly Circus. Sus parques como Hyde Park ofrecen refugios tranquilos en medio del ritmo urbano, y barrios como Notting Hill invitan a pasear sin prisa entre mercados, librerías y cafés.

Nueva York, Estados Unidos

Nueva York ocupa el tercer lugar entre las mejores ciudades para superar una ruptura, y aunque sus hoteles son de los más costosos, su energía puede valer cada centavo. Es la ciudad que nunca se agota: siempre hay un museo nuevo, una cafetería distinta, un barrio por explorar o una obra por ver.

Un ejemplo de esto es Times Square, que con sus luces y movimiento constante, ofrece ese primer choque con la ciudad, mientras lugares como el Empire State o la Estatua de la Libertad recuerdan por qué Nueva York es un símbolo mundial. Todo en ella invita a moverse, mirar hacia arriba y sentir que algo está ocurriendo todo el tiempo.

Zúrich, Suiza

Zúrich ocupa el cuarto lugar como una de las mejores ciudades para superar una ruptura. Aunque es el centro financiero de Suiza y una de sus ciudades más cosmopolitas, también es un punto sorprendentemente sereno. Aquí, la vida se mueve con calma: el sonido del tranvía, el reflejo de los Alpes en el lago y las calles limpias que invitan a caminar sin prisa.

El casco antiguo, con sus callejones estrechos y cafés pequeños, es ideal para perderse un rato y reencontrarse poco a poco. El lago de Zúrich es el gran respiro: puede pasear por sus orillas, tomar un ferry al atardecer o simplemente sentarse a mirar cómo el agua se mueve despacio.

Otros lugares en la lista.

Seúl (Corea del Sur)

Milán (Italia)

Ginebra (Suiza)

Roma (Italia)

Ámsterdam

(Países Bajos)

Edimburgo (Reino Unido)

