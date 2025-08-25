¿Bailar tiene beneficios para la salud mental?

Un ensayo clínico con más de 1.200 niños en China demostró que bailar cinco veces por semana reduce la soledad y eleva la autoestima. Foto: Getty Images

En un mundo en el que la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la agenda pública, el baile se posiciona como algo más que entretenimiento: es una práctica cultural y social que cruza generaciones y fronteras. Desde las pistas de las discotecas hasta los salones comunitarios y las terapias clínicas, cada vez más estudios apuntan a que moverse al ritmo de la música podría ser un aliado real contra la ansiedad, la depresión y la soledad.

En los últimos años, los estudios se han multiplicado y afinado, y actualmente permiten afirmar con más seguridad que bailar no solo “se siente bien”, sino que puede ser clínicamente útil para la salud mental.

El dato más reciente es un ensayo clínico publicado el 25 de enero de 2025 en Scientific Reports, que investigó a 1.261 niñas y niños “left-behind” (menores que viven separados de sus padres por migración laboral) en 14 ciudades de Hunan, China. Durante 16 semanas, el grupo de intervención bailó 45 minutos, cinco veces por semana, a intensidad moderada. El grupo control mantuvo su rutina habitual.

Los investigadores midieron soledad y autoestima en tres momentos (inicio, semana 8 y semana 16) con escalas validadas (Children’s Loneliness Scale y Rosenberg Self-Esteem Scale). Los resultados: el grupo que bailó redujo de forma significativa la soledad y aumentó de manera significativa la autoestima, con tamaños de efecto parciales notables. Además, hallaron una correlación negativa consistente entre soledad y autoestima, lo que sugiere que mejorar una, ayuda a la otra.

En población mayor también hay señales sólidas. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Medicine & Science in Sports & Exercise (marzo de 2025), que incluyó 13 ensayos con 1.174 participantes (edad media 70,7 años), encontró que el baile mejora la cognición con un efecto pequeño, pero significativo y reduce síntomas de depresión con un efecto cercano a moderado. Los autores llegaron a la conclusión de que el baile puede integrarse en programas de salud mental y envejecimiento saludable.

¿Por qué bailar impacta el ánimo, la ansiedad y la autoestima?

La neuropsicóloga clínica y profesora de salud pública en la Universidad Nacional, Laura Montealegre, resume así el abanico de mecanismos: “el baile combina actividad aeróbica moderada, coordinación motora fina y gruesa, procesamiento rítmico y sincronía social, todo lo cual activa circuitos de recompensa, disminuye reactividad al estrés y fortalece la percepción de autoeficacia”.

No es solo cerebro: también es cuerpo y entorno. Montealegre lo explica así: “en una clase o en una rueda, la sincronía con otros reduce la sensación de aislamiento y provee feedback social positivo, dos ingredientes que amortiguan la ansiedad y elevan el ánimo”.

La sincronía social —moverse con otros al mismo compás— se ha asociado con liberación de oxitocina y con aumentos en la cohesión del grupo, lo que impacta la percepción de apoyo social, un amortiguador reconocido del estrés.

Desde la Clínica Country, el terapeuta de movimiento y maestro de danza contemporánea, Sebastián Rueda, ve el efecto todos los días: “cuando el cuerpo encuentra un patrón de movimiento que puede sostener, la mente capta esa señal de dominio y progreso; eso alimenta la autoestima y reescribe narrativas internas de incapacidad”.

Rueda trabaja con adultos que arrastran estrés crónico y con jóvenes que batallan con la vergüenza corporal. Asegura que “el baile crea un espacio donde el error no es fracaso sino variación, y ese reencuadre disminuye la autocrítica rumiativa”.

¿Es el baile “mejor” que otras formas de ejercicio?

Depende del objetivo, del gusto y del contexto. Un metaanálisis amplio sobre ejercicio y depresión (BMJ, 2024) confirma que el ejercicio, en general, es un tratamiento eficaz para la depresión, con algunas modalidades —como caminar o trotar, yoga y fuerza— destacando en promedio.

El baile, comparado con no hacer nada, reduce síntomas; comparado con otras intervenciones activas, suele ser similar, y en ciertos escenarios muestra ventajas de adherencia y motivación, quizá por el ingrediente lúdico y social. En la práctica clínica, esa motivación extra puede ser el diferencial entre abandonar y sostener una rutina.

Para la neuropsicóloga Montealegre, el baile sirve como “puente entre la regulación fisiológica y la regulación cognitiva”, porque eleva la frecuencia cardiaca y, con práctica, enseña a regularla en descenso tras picos de esfuerzo, algo análogo a la exposición con respuesta controlada.

“Esa exposición dosificada a la activación, seguida de recuperación, disminuye la sensibilidad al estrés y mejora la tolerancia a las sensaciones corporales que antes se interpretaban como amenaza”, explica Rueda.

El terapeuta Rueda insiste en el componente narrativo: “cuando una persona que decía no sirvo para esto aprende una secuencia y la comparte, se produce una microhistoria de logro que contradice la narrativa dominante de incapacidad; con repetición, esa microhistoria gana peso”. Y agrega que en procesos de ansiedad social, practicar en entornos graduales —primero individual, luego en pareja, después en grupo— permite entrenar la exposición con una valencia emocional positiva, porque la música y el juego amortiguan la anticipación catastrófica.

Recomendaciones prácticas con enfoque de salud mental

Los expertos, Rueda y Montealegre, recomiendan estos ejercicios para mejorar su salud mental con el baile:

1. Empiece por el disfrute: la adherencia manda. Si la salsa, el folclor llanero, el tango o el urbano le emocionan, ahí hay una palanca motivacional. El mejor estilo es el que usted quiere repetir.

2. Piense en ciclos: programe bloques de 8 a 12 semanas, con al menos dos sesiones semanales de 45–60 minutos. Si su objetivo es salud mental, complemente con prácticas de respiración al cierre para favorecer el descenso fisiológico.

3. Gradúe la exposición: si hay ansiedad social o vergüenza corporal, comience con tutoriales en casa, pase a sesiones pequeñas y luego a grupos más grandes. El objetivo es sumar experiencias de seguridad en creciente complejidad.

4. Observe señales de progreso: no solo el estado de ánimo importan: note el sueño, la concentración y la sensación de conexión. Llevar un registro breve ayuda a percibir cambios que, de otro modo, se diluyen en la rutina.

5. Integre apoyos: si hay diagnóstico de depresión o ansiedad moderada a severa, el baile puede sumarse a psicoterapia y, si corresponde, medicación. Coordine con su profesional tratante para alinear objetivos y expectativas.