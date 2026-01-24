Cinco cosas que los hombres deben saber sobre salud sexual

Múltiples expertos dijeron que desearían que más hombres supieran cómo la edad puede afectar la calidad del esperma. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los problemas de salud sexual son frecuentes entre los hombres, aunque ellos no quieran admitirlo. Y aunque muchas afecciones son prevenibles o tratables, los expertos afirman que a menudo los hombres se sienten demasiado avergonzados para hablar de ellas con amigos, familiares o incluso médicos.

Nadie quiere parecer débil o menos viril, explica Raevti Bole, uróloga de la Clínica Cleveland de Ohio. “Parte del trabajo de un urólogo especialista en reproducción consiste en tranquilizarte diciéndote que, desde luego, no estás solo”, añadió.

Por eso, según los médicos, muchos hombres recurren a Internet, solo para encontrar información errónea, como los supuestos beneficios de la retención del semen o la hierba de la cabra en celo .

“Me gustaría que más hombres jóvenes se tomaran el tiempo necesario para hablar con su médico de atención primaria sobre cuestiones de salud, en lugar de dejarse aconsejar por la inteligencia artificial o las redes sociales”, dijo Tony Chen, urólogo de Stanford Medicine, en California.

Para ayudar a iniciar la conversación, preguntamos a los expertos qué desearían que supieran los hombres sobre sus órganos sexuales. Esto es lo que dijeron.

Alrededor del 50 por ciento de los hombres mayores de 40 años sufrirán disfunción eréctil en algún momento, y el problema puede representar problemas más generales de circulación.

Un buen flujo sanguíneo es esencial para lograr y mantener una erección , y eso solo es posible con un corazón sano. Un estudio neerlandés del 2008 realizado a 1248 hombres de 50 a 75 años descubrió que quienes decían padecer disfunción eréctil tenían al menos un 60 por ciento más de probabilidades de sufrir un infarto al miocardio o un derrame cerebral en los seis años siguientes a la conclusión del estudio.

“Piensa en el pene como un barómetro de la salud cardiovascular general de alguien”, dijo Matthew Ziegelmann, urólogo de la Clínica Mayo de Minnesota.

Las dificultades con la excitación física pueden ser un signo de diabetes de tipo 2 o de colesterol alto, por ejemplo, ya que ambos dañan el revestimiento de las arterias y elevan el riesgo de un derrame o infarto al miocardio.

“Ignorar la disfunción eréctil significa que está perdiendo una oportunidad realmente valiosa de prevenir enfermedades cardiovasculares”, dijo Vaibhav Modgil, urólogo e investigador de la Universidad de Manchester.

Los músculos del suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres, se encuentran por encima del perineo, la zona entre el ano y los genitales, y actúan como una hamaca para sostener la vejiga, el intestino y los órganos sexuales.

Fortalecer estos músculos puede mejorar el control de la vejiga, razón por la cual los ejercicios de Kegel, realizados correctamente, se recomiendan a menudo a las mujeres durante el embarazo y después del parto. También pueden ayudar a algunos hombres que sufren incontinencia tras una operación de próstata y a reducir la eyaculación precoz .

Pero más a menudo los hombres sufren el problema contrario: los músculos están demasiado tensos, lo que puede causar dolor durante el coito, disfunción eréctil o dificultad para vaciar la vejiga o el intestino .

“Se contraen rítmicamente en determinados momentos del ciclo sexual”, explica Ziegelmann. “Y si ya están tensos y apretados, es un músculo acalambrado que luego intentas mover muy deprisa, lo que puede resultar doloroso”.

Estirar suavemente las caderas, los glúteos y los isquiotibiales puede ayudar a relajar esos músculos, al igual que la respiración diafragmática. Sin embargo, si experimenta síntomas graves a largo plazo, Ziegelmann sugiere que acuda a un fisioterapeuta especializado en el suelo pélvico, quien podrá aconsejarle las mejores formas de relajarse.

Múltiples expertos dijeron que desearían que más hombres supieran cómo la edad puede afectar la calidad del esperma.

“Existe la idea errónea de que si un hombre puede tener una erección y eyacular, es fértil”, dijo Michael Carroll, científico especializado en reproducción de la Universidad Metropolitana de Manchester.

La calidad de los espermatozoides tiende a deteriorarse con la edad, lo que afecta a su capacidad para nadar, daña el ADN que llevan consigo e incluso aumenta las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, dijo Chen. No existe un límite de edad clara, ya que el daño del ADN se acumula a lo largo de la vida de un hombre. Un estudio descubrió que el riesgo de aborto espontáneo era un 43 por ciento mayor cuando el padre tenía más de 45 años, en comparación con alguien de unos 20 años. Los urólogos instalaron a los hombres a tener en cuenta su edad a la hora de planificar una familia, al igual que lo hacen muchas mujeres.

“La fertilidad es un deporte de equipo”, dijo Chen. “Y los hombres tienen cada vez más que ver con los resultados de lo que pensábamos”.

… como también otros factores del estilo de vida

El tabaquismo, el consumo de alcohol y la nutrición también desempeñan un papel importante en la función sexual. Una dieta rica en grasas y azúcares provoca un aumento de unas sustancias químicas específicas –conocidas como especies reactivas del oxígeno– que causan desgaste en las células, incluidas las de los testículos. Carroll señaló que la dieta mediterránea , que incluye alimentos con mayores niveles de antioxidantes, se asociaba a espermatozoides más sanos.

La obesidad es otro factor de riesgo importante, dijo Channa Jayasena, endocrinóloga reproductiva del Imperial College de Londres. Las células grasas producen una enzima llamada aromatasa, que convierte la testosterona en estrógeno . Un descenso de la testosterona dificulta el mantenimiento de la erección y ralentiza la producción de esperma. Cada centímetro de aumento en la cintura de un hombre se ha asociado con un descenso de aproximadamente el 3 por ciento en la concentración de su esperma, según un estudio de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Numerosos estudios han demostrado que los programas de pérdida de peso pueden aumentar la concentración de esperma en las personas obesas.

Los expertos también dijeron que hay que evitar la terapia de testosterona a menos que tengas una prueba médica que confirme que tienes una deficiencia.

“Se les vende a los hombres jóvenes como: ‘Si quieres músculos grandes, si quieres erecciones que duren para siempre, si quieres parecer un hombre de verdad, toma testosterona’”, dijo Modgil. Pero pocos saben que también puede interrumpir la producción de esperma y potencialmente reducir la fertilidad.

La actividad física regular puede mejorar su fertilidad, pero evitw los regímenes de entrenamiento extremos si está intentando concebir.

Algunas pruebas sugieren que el ejercicio de alta intensidad puede provocar una respuesta de estrés que interrumpe la producción de testosterona, reduciendo la producción de esperma , dijo Carroll. Llevar el cuerpo al límite también puede aumentar la producción de sustancias químicas que dañan el ADN, dijo.

El ciclismo puede conllevar riesgos adicionales, dijo Bole. “Se produce una compresión escrotal durante un largo período de tiempo, y se lleva ropa ajustada, lo que tiene el potencial de elevar la temperatura de los testículos”. Dijo que no es probable que los paseos recreativos cortos causen mucho daño, pero que los entrenamientos más largos pueden traer problemas.

Eso no significa que tenga que renunciar a sus paseos en bicicleta. Pero si le preocupa su fertilidad, practique un ejercicio más moderado, dijo Carroll. Tenga en cuenta que los espermatozoides recién producidos tardan unos dos meses en madurar completamente, así que no espere que los cambios en el estilo de vida tengan un efecto inmediato.

Los expertos dijeron que la reticencia a hablar de sus partes íntimas puede impedir que los hombres visiten al urólogo y se sometan a pruebas de detección de enfermedades, como el cáncer testicular .

“Cuando se detecta un tiempo, tiene casi un 98 por ciento de tasa de curación”, dijo Juan Andino, urólogo de UCLA Health, quien insta a los hombres a que adquieran el hábito de revisar su anatomía con regularidad.

Una razón frecuente por la que algunos hombres evitan someterse a pruebas de detección es el tamaño o la forma de su pene, dijeron los expertos. Estas preocupaciones pueden contribuir a la ansiedad, la depresión y la disfunción sexual. En casos extremos, pueden convertirse en una forma de desmorfia corporal que deteriora considerablemente la vida cotidiana , dijo Carroll.

Señaló que la pornografía puede establecer normas poco realistas que hacen que muchas personas se sientan inadecuadas. A menudo tranquiliza a los hombres, dijo Carroll, sabiendo que la longitud media de la erección es menor de lo que muchos suponen: alrededor de 13,2 centímetros .

También advirtió contra los tratamientos que afirman aumentar el tamaño del pene y dijo que el simple hecho de recortar el vello púbico puede hacer que algunos hombres se sientan más seguros de sí mismos.

Recuerde que su urólogo ya lo ha visto todo antes, dijo Ziegelmann. Y una conversación franca puede ayudar mucho a calmar los temores.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.