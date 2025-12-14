¿Cómo crear un banco de leche materna en casa? Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ser mamá implica bastantes retos. Entre ellos, la necesidad de salir de casa o regresar al trabajo y seguir pensando en cómo continuar con la lactancia, incluso a distancia. Con algunos cuidados y siguiendo recomendaciones profesionales, es posible organizar un banco de leche en casa y garantizar que el bebé siempre tenga su alimento disponible.

Esta nota se realizó con base en información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y de la Clínica Alemana. Compartiremos algunas de sus recomendaciones sobre higiene, almacenamiento y conservación para que cualquier mamá pueda organizar su banco de leche de manera práctica.

Veamos cómo hacerlo.

Antes de extraer la leche

Lo más importante es lavarse bien las manos con agua y jabón. Puede parecer obvio, pero ayuda a que la leche no se contamine. Luego de eso, hay que revisar el extractor: que esté limpio, con los tubos libres de humedad y sin restos difíciles de quitar que obstruyan el paso normal de la leche. Si alguna de las partes tiene moho o no se limpia bien, lo más seguro es reemplazarla o no utilizar el “sacaleches”.

Los CDC recomiendan limpiar también las superficies en donde se va a apoyar el extractor y desinfectar también las partes externas del equipo, incluso las que no entran en contacto directo con el seno.

Esto debe hacerse, al menos, una vez al día. El cómo es sencillo: hirviendo los utensilios por cinco minutos y usando un esterilizador de vapor o agua caliente.

¿Qué equipamiento puede usar para obtener la leche?

Para organizar un banco de leche en casa puede ayudar tener una especie de “kit”: el extractor, que puede ser manual o eléctrico, según lo que resulte más cómodo para la mamá; los recipientes para almacenar la leche, que deben ser de plástico o de vidrio, siempre esterilizados o, en otros casos, las bolsas con medidas impresas que ayudan a llevar un control de la cantidad que se va guardando.

También es recomendable tener a la mano etiquetas para registrar la fecha de extracción y los datos del bebé. Esto último en caso de que la leche deba trasladarse a un lugar distinto a la casa.

Por cierto: Es importante evitar los envases que contengan bisfenol A (BPA), identificados con el número 7 en el símbolo de reciclaje, porque podrían liberar sustancias químicas que afecten la leche.

Almacenamiento y cómo transportarla

La leche puede mantenerse varias horas a temperatura ambiente, pero lo recomendable es refrigerarla o congelarla. Guardarla en cantidades pequeñas y dejar un espacio libre en el envase ayuda a que se conserve mejor al congelarse, pues a veces se expande y puede reventarse o regarse. Durante viajes que no duren mucho tiempo, se puede usar una bolsa térmica con hielo para mantener la leche en buen estado hasta por 24 horas.

Dependiendo del lugar de almacenamiento, la duración de la leche varía: a temperatura ambiente (hasta 25 °C) se mantiene hasta cuatro horas; en el refrigerador (4 °C), hasta cuatro días; y en el congelador (-18 °C o menos), lo ideal es usarla dentro de los primeros seis meses, aunque puede durar hasta 12 meses. En neveras portátiles puede mantenerse hasta un día completo si los envases están en contacto directo con el frío.

Cómo descongelar la leche

Lo más seguro es pasar la leche del congelador a la nevera durante la noche, o sumergir el envase en agua tibia. Hay que evitar el microondas, porque puede destruir nutrientes y dejar zonas muy calientes que podrían quemar al bebé.

Una vez descongelada, la leche debe consumirse en un máximo de 24 horas si permanece en el refrigerador, o en dos horas si ya se calentó o alcanzó una temperatura ambiente. Antes de ofrecérsela al bebé, hay que probar unas gotas en la muñeca para asegurarse de que esté tibia y en buen estado.

Organización y porciones

Para que el banco de leche funcione, puede funcionar organizarla de la siguiente manera: