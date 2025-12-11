¿Qué es un bebé arcoíris y un bebé cometa?

Foto: Istock

Hablar sobre la pérdida de un hijo no es sencillo, pero encontrar palabras para nombrarla permite abrir conversaciones necesarias y transitar el duelo en sus distintos momentos. Para ello han surgido diversos términos, entre ellos los de bebé arcoíris, cometa y estrella, que abordaremos y explicaremos en esta nota.

Qué significa tener un bebé arcoíris

Dicen que los arcoíris son promesas. Como fenómeno de la naturaleza, aparecen después de una tormenta, cuando comienza a disiparse la bruma. Algo similar sucede con la pérdida de un hijo, pero la tormenta no se queda afuera, no se ve solo a través de los cristales de la sala, sino que parece instalarse en el interior de cada mamá y papá.

Portales como Business Insider aseguran que el término “bebé arcoíris” apareció a mediados de 2008 gracias a un libro de Christie Brooks. Sin embargo, no se sabe con certeza a quién atribuirle realmente el origen del concepto.

Lo que sí existe es una fecha para recordarlo: el 22 de agosto. Así lo explica National Today, que señala que el Día del Bebé Arcoíris comenzó a conmemorarse en 2018, impulsado por Alexis Del Chiaro, expresentadora de televisión y fundadora de la organización benéfica What the Fertility.

Los bebés arcoíris llevan ese nombre porque representan la posibilidad de un nuevo comienzo después de la pérdida. Y esa pérdida —sea neonatal, por aborto espontáneo, durante la gestación o incluso cuando ya es un niño o niña— afecta enormemente a quienes la atraviesan. No importa si ocurre pronto o tiempo después del nacimiento, si se tienen otros hijos o si se trata del primero en la familia. El impacto no sólo es a nivel psicológico, sino también emocional y físico.

Un bebé arcoíris no reemplaza al bebé anterior. Significa que hay otra oportunidad para dar amor y seguir adelante, sin olvidar la historia que terminó por causas sobre las que las mamás no tuvieron control. Es una nueva vida que comienza sin borrar jamás la anterior.

¿Y un bebé cometa o bebé estrella?

Existen distintas formas de nombrar a los bebés que, por razones dolorosas, parten de este mundo. En el caso de los bebés cometa y estrella, se trata de metáforas —como ocurre con el arcoíris— para mencionar el momento en el que ocurre la pérdida.

Los bebés cometa, por ejemplo, son aquellos que fallecen durante el proceso de gestación, cuando alcanzan al menos las primeras 12 semanas de formación. En cambio, los bebés estrella corresponden a pérdidas que ocurren cuando el embarazo ya tiene un tiempo considerable de desarrollo o cuando suceden poco antes de la fecha prevista para el nacimiento.

Además de los mencionados, existen otros términos como los bebés mariposa, que fallecen al poco tiempo de nacer; los bebés luna, que nacen luego de un bebé arcoíris; los bebés amanecer y atardecer, en caso de embarazo de gemelos o gemelas, en donde ocurre la pérdida de alguno de los dos; entre otros.

Hablar de las etapas del duelo requiere de tiempo, de paciencia y es un camino lleno de altibajos. Aún así, hacerlo ayuda a transitar la pérdida, no desde el dolor o la culpa, sino para mantener viva la memoria desde el amor.