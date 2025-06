Consejos para tener una primera cita con un adulto mayor

Quizás el mejor consejo no tiene que ver con reglas, sino con disposición: llegar sin prisa, mirar con ternura, y hablar como si el tiempo no importara. Foto: Getty Images

Las primeras citas son momentos cargados de expectativas, emociones y, en algunos casos, inseguridades. Pero cuando uno se prepara para conocer a una persona mayor en ese primer encuentro, hay factores adicionales que conviene tener en cuenta. ¿Cómo iniciar la conversación? ¿Qué temas evitar? ¿Cómo expresar afecto sin incomodar? ¿Hay que vestirse de manera formal? Aunque no hay una fórmula única, sí existen principios fundamentales para que ese momento sea auténtico, respetuoso y agradable para ambas personas.

El terapeuta gerontológico y especialista en relaciones interpersonales Álvaro Méndez Ortega, con más de 25 años de experiencia en acompañamiento emocional a personas mayores, expuso, en entrevista con Envejeser, una guía clara y humana sobre cómo abordar esta experiencia. “Una primera cita con un adulto mayor no se trata de sorprenderlo, se trata de conectar con él. A diferencia de otras etapas de la vida, en la vejez se valora mucho más la calidad del vínculo que la intensidad del momento”.

1. Preparación emocional: sin expectativas

“No idealice ni proyecte en la otra persona lo que desea encontrar. Los adultos mayores han tenido vidas completas, con aciertos, pérdidas, aprendizajes y rutinas muy definidas. Si usted llega esperando que el otro encaje en su molde, va a frustrarse y también a desconsiderar una historia que merece respeto”, advierte Méndez.

En lugar de imaginar cómo debería ser la cita, lo mejor es acercarse con disposición, sin máscaras ni ansiedad por impresionar. “Muchos adultos mayores detectan muy rápido cuando alguien finge. No tienen paciencia para los juegos emocionales. Quieren autenticidad”.

2. Vestimenta: pulcritud y sobriedad, no lujo

Vestirse bien no implica exagerar ni aparentar. “Una camisa limpia, un peinado cuidado, un perfume suave, eso habla muy bien de usted. En la generación de los adultos mayores, la presentación personal sigue siendo un gesto de respeto”, explica el experto.

Según Méndez, la ropa puede comunicar más que las palabras. “No se trata de ponerse algo caro, se trata de mostrar que este encuentro le importa. Vestirse para la ocasión es decirle al otro: valoro este momento contigo”.

3. Elegir un lugar cómodo, no ruidoso

Uno de los errores más frecuentes es escoger sitios muy modernos o bulliciosos. “El entorno afecta completamente la calidad del encuentro. Un lugar con buena iluminación, sillas cómodas, sin exceso de ruido o música estridente, es fundamental”, señala Méndez

Además, tener en cuenta la accesibilidad del lugar, la posibilidad de encontrar bebidas sin azúcar o sin cafeína, baños cercanos y temperatura agradable, demuestra atención al detalle. “No se trata de planear una aventura, sino de facilitar el diálogo y la comodidad”.

4. Conversación: curiosidad genuina, no interrogatorio

“No dispare preguntas como si estuviera llenando un formulario. Una persona mayor tiene mucho por contar, pero necesita sentir que usted no solo escucha, sino que también le interesa de verdad”, recomienda el experto.

Para el terapeuta, el enfoque correcto es invitar, no exigir. “En lugar de decir ‘¿estás jubilado?’, intente con ‘¿a qué te dedicas últimamente?’ o ‘¿qué disfrutas hacer en tu día a día?’”. Esto abre la posibilidad de que el otro elija cuánto quiere compartir.

También advierte sobre el riesgo de monopolizar la conversación con historias personales: “No convierta la cita en su monólogo. Recuerde que el adulto mayor probablemente ya ha escuchado muchas historias ajenas. Lo que quiere es una conversación, no una charla motivacional”.

5. Temas sensibles: cuidado con el pasado

Hablar del pasado puede ser hermoso o doloroso, dependiendo de la historia de vida. “No asuma que el otro quiere hablar de su viudez, de sus hijos, o de su salud. Deje que esos temas surjan naturalmente, y cuando lo hagan, escuche con respeto y sin interrumpir”, señala Méndez.

En cambio, los temas cotidianos como hobbies, lecturas, música, paseos o recuerdos gratos suelen ser un terreno común y seguro. “El pasado no debe ser un museo. Debe ser una fuente de conexión, si el otro lo permite”.

6. Afecto físico: siempre con consentimiento implícito

Muchas personas preguntan si está bien saludar con beso, tomarse de la mano o abrazar al final de la cita. El especialista responde con claridad: “Observe. El lenguaje no verbal de la otra persona le va a decir si está cómoda o no. Una sonrisa cálida, una mirada suave, un leve acercamiento: todo eso es lenguaje que da permiso”.

Pero nunca hay que adelantarse. “No toque sin necesidad. El afecto sin consentimiento no genera cercanía, genera rechazo. Y en los adultos mayores, el respeto por los espacios personales es fundamental”.

7. Cierre de la cita: honestidad por encima de fórmulas

El momento del adiós también importa. “No haga promesas que no puede cumplir. Si la cita fue agradable, expréselo. Si quiere repetir, hágalo saber con sinceridad. Y si no fue lo que esperaba, también puede agradecer con honestidad el momento compartido”, afirma Méndez.

Los adultos mayores, según el experto, valoran la claridad emocional. “No necesitan ambigüedad, ni suposiciones. Lo que sí aprecian es la cortesía bien dicha, la gratitud auténtica, y un trato digno hasta el final del encuentro”.

8. No imponga la tecnología: úsela con tacto

El uso del celular es una señal fuerte de atención… o de ausencia. “Guarde el teléfono, evite mirar notificaciones y concéntrese en la persona que tiene en frente”, insiste Méndez.

Además, si la conversación gira en torno a la tecnología, hay que evitar el tono condescendiente. “Nada de ‘yo te enseño a usar esto’, mejor diga ‘¿qué herramientas usas para comunicarte?’. Si la otra persona no usa redes sociales o no tiene smartphone, no lo convierta en tema de burla. Escuche, aprenda, y no juzgue”.

9. Tiempos distintos, ritmos distintos

Uno de los errores más comunes es asumir que las citas con adultos mayores deben tener la misma velocidad o intensidad que las de personas jóvenes. “El adulto mayor vive en otro ritmo. Disfruta de los silencios, valora la pausa, necesita más tiempo para procesar y menos presión para decidir”, dice Méndez.

Respetar ese tiempo es esencial. “No apure. No exija definiciones rápidas. Una buena conexión se construye desde la paciencia. Y eso no es lentitud, es profundidad”, dice el experto.

Y es que un estudio publicado por la American Psychological Association en 2022 indica que las personas mayores de 60 años que se involucran en nuevas relaciones afectivas buscan principalmente compañía, conexión emocional y comprensión. El estudio, que incluyó entrevistas en profundidad a más de 1.500 adultos mayores en Estados Unidos, encontró que los encuentros afectivos que más satisfacción generaban eran aquellos en los que primaba la autenticidad, la escucha activa y la ausencia de presiones románticas aceleradas. “Ellos no están buscando cuentos de hadas. Buscan verdades que hagan bien”, concluye el informe.