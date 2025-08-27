¿Cuál es el ritmo cardíaco normal, según la edad, en los adultos?

En adultos, el rango normal de RHR sigue siendo 60–100 lpm. La edad no cambia ese rango, pero sí desplaza suavemente las medias poblacionales, de modo que es común ver reposos algo más bajos en mayores y más altos en jóvenes sedentarios. La evidencia más reciente valida a los wearables como herramienta confiable para medir y seguir la RHR, enfatizando que hábitos, inflamación y enfermedades modulan la cifra. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando se habla de “ritmo” o frecuencia cardíaca en reposo, lo primero es aclarar la regla base: en adultos sanos, el rango normal va aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto (lpm). Deportistas bien entrenados pueden presentar valores por debajo de 60 latidos por minuto sin que eso sea patológico; a la inversa, cifras de 100 lpm o más en reposo constituyen taquicardia.

Ahora bien, ¿cambia la frecuencia “normal” con la edad en los adultos? La respuesta corta es que el rango de normalidad (60–100 latidos por minuto) no se modifica por década, pero las medias poblacionales sí cambian levemente con el paso de los años y con el nivel de actividad física.

Andrés Lleras, cardiólogo clínico y profesor de medicina interna de la Universidad Cafam Floresta, explica cómo se interpreta el pulso en reposo en distintas edades.

“La edad no cambia el rango normal de 60 a 100 latidos por minuto en adultos, pero sí cambia la probabilidad de ubicarse en la parte baja de ese rango. En la práctica, es habitual ver a adultos mayores sanos con frecuencias en los 60–70 latidos por minuto, y a adultos jóvenes sedentarios en los 70–80 latidos por minuto. Lo importante no es solo el número, sino su contexto: síntomas, medicamentos y tendencia en el tiempo”, dijo en entrevista con Envejeser.

Lleras indica que estudios de gran escala con dispositivos portátiles han observado que la frecuencia promedio tiende a ser más baja en personas mayores que en adultos jóvenes, y también más baja en quienes caminan más o realizan más ejercicio a lo largo del día. En conjunto, los datos modernos sugieren un patrón en “U invertida”: la frecuencia puede ser algo más alta en edades jóvenes y de mediana edad, y descender ligeramente en edades más avanzadas, siempre dentro del rango de normalidad.

Y es que así lo confirma un estudio publicado el 20 de diciembre de 2024 en el Journal of Medical Internet Research, que analizó si los relojes inteligentes podían medir con precisión el pulso en reposo frente al electrocardiograma, que es la prueba médica más confiable. Para hacerlo, participaron 875 personas en Estados Unidos, la mayoría de ellas de mediana edad, y se compararon los resultados de ambos métodos.

El hallazgo principal fue que el reloj arrojó cifras casi idénticas a las del electrocardiograma, lo que confirma que estos dispositivos pueden ser útiles para seguir la frecuencia cardíaca en la vida diaria. En promedio, las mujeres registraron 66,6 latidos por minuto y los hombres 64,4. Además, observaron que quienes tenían sobrepeso, inflamación en el cuerpo, diabetes o limitaciones físicas tendían a mostrar un pulso en reposo más alto que el resto.

La conclusión es que los relojes inteligentes no solo miden bien, sino que también permiten identificar factores de salud que influyen en el ritmo cardíaco.

Le puede interesar: ¿Cómo cuidar (o recuperar) las uñas? Consejos de expertos

Entonces, ¿cómo luce “lo normal” por edad en la práctica?

• Rango general para adultos (18+): 60–100 lpm en reposo, con atletas entrenados a veces por debajo de 60 lpm sin enfermedad subyacente. Si existe bradicardia (<60) o taquicardia (≥100) con síntomas —mareo, fatiga, dolor torácico, disnea— o aparece de forma persistente, requiere valoración clínica.

• Tendencia por décadas: los promedios poblacionales se desplazan ligeramente con la edad, de modo que es frecuente ver 70–80 lpm en adultos jóvenes sedentarios y 60–70 lpm en adultos mayores activos, siempre dentro del rango de 60–100 lpm. Este corrimiento está respaldado por análisis de vida real con wearables y por el estudio de 2024 que valida su uso clínico.

• Diferencias por sexo y condición física: las mujeres suelen presentar valores algo más altos que los hombres, y las personas con más actividad diaria o entrenamiento aeróbico sostienen valores más bajos en reposo. Obesidad, inflamación sistémica (PCR elevada), diabetes y menor nivel socioeconómico se asocian a RHR más alta.

Cómo medirla bien (y no confundirse)

Medir la RHR exige condiciones estables: al despertarse, antes de café o estimulantes, sentado o acostado y tras 5–10 minutos de reposo real. Si usa reloj o banda, conviene revisar la tendencia semanal y no obsesionarse con un único dato, porque estrés, mal dormir, fiebre o deshidratación pueden elevar temporalmente la cifra. Guías y materiales de educación para pacientes coinciden en estas prácticas básicas.

El doctor Lleras insiste en mirar el contexto antes que el número aislado: “Un adulto de 35 años que corre con regularidad puede tener 52–58 lpm y estar perfecto; en cambio, 92–98 lpm de manera repetida en reposo, asociado con cansancio o palpitaciones, sí amerita consulta. La RHR es una señal vital que integra hábitos, sueño, medicamentos y enfermedades subyacentes”.

Señales de alerta y cuándo consultar al médico

• Persistencia fuera de rango con síntomas: si su pulso en reposo está de forma repetida por debajo de 50–55 lpm o por encima de 100–105 lpm, y presenta mareo, síncope, dolor torácico o disnea, consulte.

• Cambios bruscos respecto a su línea base: una subida sostenida de 5–10 lpm en reposo durante varios días puede reflejar infección, mal sueño, estrés o efectos de medicamentos. Siga la tendencia y coméntela en su próximo control.

El mensaje final de Lleras pone el foco en lo práctico: “Para saber si su frecuencia es ‘normal para su edad’, compare menos con una tabla y más con usted mismo. Si está entre 60 y 100 lpm en reposo, sin síntomas y con buena condición, probablemente está bien. Si algo cambió sin explicación o aparecen síntomas, ahí sí es momento de actuar”.