La química del corazón: las hormonas que hacen que nos enamoremos

Alguna vez García Márquez escribió que “El amor es el tema más importante que existe en la historia de la humanidad”. Y aunque lo hemos experimentado, pocas veces logramos entender por qué el cuerpo, la mente y el corazón parecen trabajar a un ritmo desconocido. ¿Por qué extrañamos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo que estar en pareja nos hace sentir tan bien?

En el enamoramiento, varias sustancias químicas trabajan juntas para moldear cómo sentimos y nos vinculamos. En este caso, las hormonas son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la vasopresina. Cada una cumple un papel distinto y, claro, al interactuar, generan ciclos de deseo, apego, felicidad, entre otras emociones y sentimientos.

Repasémoslas y respondamos esas preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho, al menos, una vez.

Para entender por qué enamorarse nos hace sentir de cierta manera, hay que acudir a la ciencia. Según un artículo llamado “El amor: hay (bio)química entre nosotros”, de la Revista de Química de la PUCP, el enamoramiento involucra neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas, cada uno con un papel que influye en cómo pensamos, nos sentimos y nos comportamos cuando estamos enamorados.

Por eso recurrimos a este artículo: para basar la explicación en evidencia científica y para mostrar, de manera sencilla, qué ocurre en nuestro cerebro.

¿Por qué no dejamos de pensar en la persona que amamos?

Quienes estamos enamorados solemos notar que nuestra mente está enfocada —casi siempre, por no decir todo el tiempo— en nuestra pareja o en quien nos genera atracción. Esa especie de “obsesión” y concentración tienen una explicación bioquímica: es la dopamina la que activa el centro de recompensa del cerebro.

Ese centro, que también es conocido como el “circuito del placer”, involucra varias áreas del cerebro que trabajan juntas. Su función principal es, básicamente, hacernos saber cuándo algo es agradable y motivarnos a desearlo, a repetirlo. Y bueno, no solo nos impulsa a buscar a la persona por la que sentimos amor, sino que también está presente en la excitación sexual y en la euforia en momentos de placer.

De hecho, en este, como en muchos otros estudios, explican que la sensación de euforia que produce la dopamina es la misma que pueden generar algunas drogas, como la cocaína. Y sí: eso explica por qué el enamoramiento puede sentirse adictivo. Mucho.

La serotonina y el control de la intensidad

Cuando alguien está muy enamorado, sus niveles de serotonina en el cerebro se reducen. Esa hormona normalmente ayuda a regular el estado de ánimo, el sueño y la sensación de bienestar. Pero cuando está baja ocurren varias cosas: la necesidad de contacto o comunicación frecuente con la pareja, o los cambios de humor, como pasar de forma brusca de la euforia a la sensación de ansiedad o preocupación. Es por eso que todos hemos escuchado que es la “hormona de la felicidad”.

En las investigaciones previas que el autor analizó, se hablaba sobre cómo la serotonina afecta la intensidad emocional en el enamoramiento y por qué el amor puede sentirse tan absorbente. El análisis que menciona el autor encontró que estos niveles bajos son similares a los que se observan en personas con trastornos obsesivo-compulsivos.

Oxitocina, la hormona del vínculo

Si después de un tiempo la relación con alguien se mantiene estable (más allá de la emoción inicial del enamoramiento), gran parte de eso tiene que ver con la oxitocina. Esta es la hormona que refuerza la conexión, la confianza, la empatía, y también ayuda en la regulación de la ansiedad.

Para explicarlo mejor: la oxitocina entra en juego cuando la intensidad de la dopamina empieza a bajar, cosa que sucede cuando hemos superado la euforia inicial del noviazgo o vínculo. Es una de las causas por las que podemos consolidar los lazos afectivos a largo plazo, haciendo que la relación se sostenga.

Un dato bastante curioso que quisimos compartir luego de leer la investigación es que, durante un experimento con una especie animal, encontraron que, si se bloquean los receptores de oxitocina, es como si la monogamia casi que desapareciera.

¿Hay una hormona que regule el compromiso y estabilidad?

Sí: la vasopresina. Su función principal está en mantener el vínculo estable y prolongado. Básicamente, ayuda a que las personas se sientan “comprometidas”; es casi como si promoviera la fidelidad y el cuidado mutuo entre las parejas.

Ahora, hablando a nivel cerebral, la vasopresina, así como la oxitocina, actúa sobre zonas relacionadas con el apego. Pero su influencia no se limita a la pareja, porque también interviene en la cooperación, la empatía y la manera en que nos relacionamos con otros y afecta la vida social más allá de un romance.

Entonces, ¿cómo se vería todo esto en nuestro cerebro?

Dato: adicional a la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la vasopresina, hay otras sustancias que también influyen en cómo vivimos el amor. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol y las endorfinas.

