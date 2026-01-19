¿Cuánto dura la fase de enamoramiento en una relación?

El desarrollo de ciertas estructuras cerebrales varían e intervienen en la intensidad del vínculo y la dificultad para soltarlo cuando termina.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando estamos enamorados vemos todo, como dice esa canción, de color rosa. Parece que de repente sintiéramos más, que esa sensación de deseo se duplicara y que la mayoría de nuestros pensamientos estuvieran ocupados por esa persona.

Pero enamorarse, aunque parezca un concepto global que explica cómo logramos amar a alguien, es algo diferente. Es una etapa. Una etapa de funcionamiento del cerebro, con una forma específica de operar, que hace que nos comportemos de la manera en la que lo hacemos. El enamoramiento es una faceta que, con suerte y reciprocidad, puede atravesarse y permitirnos llegar a algo consolidado.

De acuerdo con la Universidad de Colima, en el artículo El amor dura hasta tres años en las mujeres y en el hombre seis meses: científico, el enamoramiento y el amor corresponden a momentos distintos dentro del proceso vincular, aunque en la experiencia podamos llegar a confundirlos. En la primera etapa, el cerebro activa con mayor intensidad áreas relacionadas con el deseo y la motivación, mientras disminuye la actividad de las zonas encargadas del razonamiento, la lógica y la crítica.

¿Cómo funciona el cerebro cuando todo parece perfecto?

Durante el enamoramiento se produce una activación muy fuerte del sistema límbico; es decir, de una región asociada a las emociones y a los impulsos. En este estado, la liberación de dopamina refuerza la búsqueda de la otra persona, la sensación de placer y la idealización. Eso explica por qué, en esta fase, resulta difícil que podamos ver los defectos, anticipar los daños o atender advertencias externas, ya sean de otros o incluso propias.

Siguiendo con el análisis de Sergio Adrián Montero, investigador que participó en el artículo de la Universidad de Colima, ese desequilibrio entre emoción y razón provoca que la corteza prefrontal —relacionada con la toma de decisiones— reduzca su actividad. Por eso el enamoramiento hace que, frente a cualquier situación, mantengamos una percepción (casi siempre) positiva del vínculo.

🗞️ Podría interesarle: La química del corazón: las hormonas que hacen que nos enamoremos

Es el cerebro operando bajo una lógica distinta. Pero, con el paso del tiempo, su funcionamiento se modifica: la descarga de dopamina disminuye y la actividad racional comienza a volver. Y, como la idealización baja de a poco, aparecen con mayor claridad las diferencias, los límites y las particularidades de la relación.

Es un 50/50: el vínculo puede transformarse en una relación más estable o, por el contrario, disolverse. Ese cambio no implica necesariamente una pérdida de amor, sino una reorganización del modo en que el cerebro procesa todo.

Entonces, ¿cuánto dura realmente el enamoramiento?

Esto no es igual en todas las personas y puede variar según los factores biológicos. Pero, de acuerdo con la investigación —y en términos generales—, en las mujeres esta fase suele extenderse por más tiempo que en los hombres.

“Desde el punto de vista de José Ángel Morales García, neurobiólogo del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, esta etapa tan fulgurante de las relaciones sociales puede durar, como mucho, hasta cuatro años”, asegura el portal de psicólogos UnoBravo.

Cuando una relación termina, pasamos por un proceso de ajuste y esos estímulos disminuyen. Ahora: el duelo por una ruptura, en algunos casos, es más largo porque el cerebro tiene que reorganizar muchas conexiones neuronales que se habían formado durante el vínculo. Las emociones y sus reacciones, como el llanto, cumplen una función reguladora, y nos ayudan a cerrar ese capítulo.

Reconocer que el enamoramiento es una etapa no le resta valor a la experiencia o a lo que sentimos. Al contrario, nos permite comprender por qué las relaciones cambian y por qué no es la intensidad o el empeño los que las hacen perdurar.