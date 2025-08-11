¿Cuánto tiempo se debe usar una toalla higiénica, tampón y un protector diario?

Escuchar al cuerpo, respetar los tiempos y priorizar la salud íntima son pasos sencillos que pueden marcar la diferencia entre un ciclo menstrual saludable y complicaciones evitables. Foto: NOSOTRAS

Una de las dudas recurrentes en salud menstrual es cuál es la duración recomendada para el uso de toallas higiénicas, tampones o protectores diarios. Aunque usualmente se trata como un asunto de preferencia personal, no seguir los tiempos adecuados y recomendados por los expertos puede traer consecuencias para la salud.

Carolina Méndez, ginecóloga y obstetra de la Clínica Colombia, explica que el primer paso es entender que cada producto menstrual está diseñado para un tiempo de uso específico. “La cantidad de horas no es solo un dato técnico; es una recomendación para prevenir infecciones, irritaciones e incluso condiciones graves como el síndrome de shock tóxico”.

De acuerdo con la especialista, las toallas higiénicas deben cambiarse aproximadamente cada cuatro horas, incluso en días de flujo más ligero. El motivo no es únicamente la absorción. “Aunque la toalla parezca limpia, la humedad y el calor crean un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias”, señala. Prolongar su uso más allá de ese período puede causar mal olor, irritación en la piel y aumentar el riesgo de infecciones como la vaginosis bacteriana.

En cuanto a los tampones, la recomendación médica es aún más estricta: de cuatro a ocho horas máximo. Un tiempo superior eleva la probabilidad de que bacterias como Staphylococcus aureus liberen toxinas capaces de provocar el síndrome de shock tóxico (SST), una afección poco común pero potencialmente mortal. “El síndrome de shock tóxico no es un mito urbano ni algo que ocurra solo en películas de hospitales; es real y puede desarrollarse en cuestión de horas”, advierte Méndez.

Por su parte, los protectores diarios suelen generar debate. Muchas personas los utilizan de forma continua, incluso sin menstruación, pensando que aportan frescura o limpieza. Sin embargo, Jorge Salazar, dermatólogo especializado en salud íntima de la marca de protectores íntimos Nosotras, asegura que el uso prolongado puede tener efectos contraproducentes. “El protector diario no está diseñado para reemplazar la ropa interior ni para llevarlo 24 horas al día; debe cambiarse cada 4 o 6 horas y, de ser posible, evitar su uso todos los días para permitir que la piel respire”, explica.

El doctor Salazar advierte que el contacto constante con materiales sintéticos y adhesivos puede favorecer la sudoración y la fricción, lo que conduce a irritaciones o dermatitis de contacto. “Muchas veces, las consultas por picazón o enrojecimiento en la zona íntima se deben a un uso excesivo de protectores diarios, no necesariamente a infecciones”, agrega.

Más allá de los tiempos específicos, ambos especialistas coinciden en que uno de los errores más comunes es guiarse únicamente por la apariencia del producto. El reloj, más que la vista, debe ser el criterio principal.

Señales de alerta y buenas prácticas

La incomodidad, la humedad persistente o la aparición de mal olor son señales de que el producto debe cambiarse de inmediato, aunque no se haya cumplido el tiempo máximo recomendado. Además, el lavado de manos antes y después de manipular cualquier producto menstrual es fundamental para evitar la transferencia de bacterias.

Para quienes llevan rutinas muy ocupadas y no siempre pueden detenerse a cambiarse, la doctora Méndez sugiere planificar con anticipación. “Es preferible llevar repuestos en el bolso o la mochila y programar recordatorios en el teléfono; la salud íntima no debe depender de si tenemos un baño cerca o no”, apunta.

En ambientes de calor extremo o durante la actividad física, los tiempos de uso recomendados pueden reducirse, ya que la sudoración y el aumento de temperatura favorecen la proliferación bacteriana. En estos casos, cambiar el producto incluso antes de las cuatro horas puede ser la mejor estrategia preventiva.

El tipo de producto elegido también influye. Los tampones con mayor capacidad de absorción no deben usarse más tiempo del recomendado, ya que el riesgo de SST no depende únicamente de cuánta sangre retengan. Con las toallas higiénicas, los modelos con gel absorbente pueden dar una sensación de sequedad engañosa, mientras que los protectores con fragancia pueden enmascarar olores y retrasar el cambio, a costa de una mayor irritación por químicos.

“Lo ideal es optar por productos sin fragancia y con materiales hipoalergénicos, especialmente si se tiene piel sensible”, aconseja Salazar.

Impacto en la salud a largo plazo

El uso incorrecto de estos productos no solo puede causar molestias inmediatas, también puede contribuir a problemas recurrentes, como infecciones vaginales repetitivas, irritaciones crónicas e incluso alteraciones en el pH vaginal. La piel de la zona íntima es más delgada y delicada que otras partes del cuerpo, por lo que es más susceptible a la acumulación de humedad y químicos.

Ambos especialistas coinciden en que la educación menstrual debe incluir información práctica desde edades tempranas. “No basta con enseñar qué es la menstruación; hay que enseñar cómo cuidarse de forma segura y saludable”, resalta Méndez. Salazar añade que normalizar las conversaciones sobre higiene menstrual es clave para reducir los mitos y la desinformación.

Resumen de recomendaciones

• Toalla higiénica: cambiar cada cuatro a seis horas, aunque el flujo sea ligero.

• Tampón: cambiar cada cuatro a ocho horas, nunca más de 8 horas.

• Protector diario: cambiar cada cuatro a seis horas; evitar su uso continuo para permitir que la piel respire.

“La menstruación no es un problema, pero el descuido en la higiene sí puede serlo; cambiar a tiempo un producto es un acto de autocuidado que vale mucho más de lo que creemos”, concluye la doctora Méndez.