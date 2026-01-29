Logo El Espectador
Bienestar y Amor

Diez canciones para pedir matrimonio y decir “sí” al ritmo de la música

Así puede acompañar uno de los momentos más importantes de la vida en pareja.

Redacción Amor
30 de enero de 2026 - 01:09 a. m.
Foto: Marko Klaric - Pexels
Las pedidas de matrimonio son momentos llenos de mucha emoción, no solo por el lugar, la puesta en escena o la cantidad de personas como testigos, sino por lo que representan: la decisión de compartir la vida con alguien más.

Algunas canciones, escritas e interpretadas desde el amor, se han convertido en compañeras de propuestas. A continuación, le presentamos diez canciones, en inglés y en español, que pueden acompañar su futura propuesta.

¿Ha pensado cuál le gustaría escuchar en la suya?

Prometo de Fonseca

Caminar de tu mano de Río Roma

Cásate conmigo de Nicky Jam y Silvestre Dangond

Para tu amor de Juanes

A Thousand Years de Christina Perri

Mi vida entera de Morat

Amor completo de Mon Laferte

All of me de John Legend

Mi Lugar Favorito de Natalia Lafourcade

Por el resto de mi vida de Andrés Cepeda

Pero, ¿cuál es el efecto que causa la música en el cerebro? ¿Por qué es tan importante?

Como lo explica la Universidad del Rosario en El maravilloso impacto de la música en el cerebro, el bienestar que experimenta el cuerpo no depende únicamente de factores externos, sino también de procesos químicos internos que regulan el dolor, el placer y el estado de ánimo. Entre ellos se encuentra la liberación de endorfinas, sustancias que el cerebro produce en situaciones diversas como el esfuerzo físico, el enamoramiento, la excitación o ante estímulos intensos.

Estas cumplen una función analgésica natural, reducen la percepción del dolor y contribuyen a equilibrar respuestas asociadas al estrés, además de favorecer el funcionamiento del sistema inmunológico.

👗👠👒 Entérese de otras noticias sobre Amor en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Amor

Canciones para pedir matrimonio

 

