El efecto Pigmalión: cómo las expectativas de otros afectan nuestro comportamiento

¿Qué tan cierto es que “las palabras tienen poder”? Esa frase, que para algunos puede ser un tanto fantástica o idealista, nos remite a una idea para nada antigua: que lo que se espera de alguien puede terminar influyendo en lo que hace, quiere o llega a ser.

La psicología ha analizado cómo las creencias de padres, profesores, amigos o personas cercanas pueden incidir en el desempeño, la autoestima y la conducta de otros. Hoy hablaremos de lo que, desde ese ámbito, se conoce como el efecto Pigmalión.

¿Cuál es el origen del efecto?

Es preciso aclarar que Pigmalión era un personaje de la mitología griega que, además, se desempeñaba como escultor. Según el relato, vivía en Chipre y decidió apartarse de las relaciones humanas para concentrarse por completo en su trabajo.

Fue durante ese aislamiento que Pigmalión construyó una imagen de lo que, para él, debería ser la mujer perfecta. La esculpió en marfil y terminó enamorándose de ella, de su propia creación. La estatua —que más tarde sería conocida como Galatea— no hablaba, no se movía y mucho menos sentía, pero él parecía estar convencido de lo contrario. En ella proyectó sus ideales, el afecto, el deseo y la compañía.

Y esa fantasía llegó al plano religioso cuando le rezó a Afrodita para que el objeto de su deseo se convirtiera en una mujer real. La diosa accedió y le dio vida a la escultura.

Fue, precisamente, una relación que nació de una proyección. Galatea cobró vida, se casó con Pigmalión y tuvieron un descendiente que, hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud si fue una niña o un niño.

Esa idea —la de moldear al otro a partir de lo que se espera de él— es la base de lo que hoy se conoce como el efecto Pigmalión.

Expliquemos un poco de qué se trata...

Desde la psicología, el efecto Pigmalión es un concepto que describe o explica cómo las expectativas que una persona tiene sobre otra pueden influir en su comportamiento. Es decir que, cuando alguien es tratado como si fuera capaz, competente o con potencial, es más probable que actúe en coherencia con esa expectativa. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Es ahí cuando hablamos de creencias limitantes.

Cómo funciona en la práctica

Este fenómeno ha sido estudiado y citado en distintos momentos dentro de la psicología. Uno de los ejemplos más conocidos es el experimento realizado por Robert Rosenthal y Lenore Jacobson en un colegio, en grados de primaria, a finales de los años sesenta.

Al inicio del año, los investigadores aplicaron una “prueba de inteligencia” a los estudiantes. Aunque tal examen no era cierto —y sus resultados tampoco—, los investigadores informaron a los profesores que algunos niños habían obtenido mejores calificaciones que otros, lo que quería decir que tenían un “mayor desarrollo académico”. En realidad, los estudiantes fueron elegidos al azar y no había ningún sustento al respecto.

Entonces, durante lo que restaba del año, los docentes trataron distinto a esos alumnos (pero no siempre de forma consciente). Les prestaron más atención, los motivaron más y confiaron más en sus capacidades. Al final del curso, fueron esos niños los que mostraron un mejor rendimiento en las clases.

Este experimento —tan referenciado en los distintos portales de salud mental y psicología— se usa para explicar que las ideas previas sobre una persona influyen en su manera de actuar, en sus resultados o en su forma de ser. Si alguien con “influencia”, o que vemos como un referente, confía en que podemos mejorar, esa proyección, seguramente, va a reflejarse en nuestras acciones.

¿Qué pasa cuándo intentamos cumplir expectativas ajenas?

Conocer el efecto permite identificar cuándo esa “esperanza” depositada en nosotros ayuda y cuándo empieza a jugarnos en contra. Creer en las capacidades propias o ajenas puede favorecer, siempre y cuando esas expectativas sean realistas y no se conviertan en exigencias casi imposibles de alcanzar.

Sí: el efecto Pigmalión tiene un reverso negativo, y se conoce como efecto Golem. Su nombre proviene de la tradición judía, en donde un golem es una figura de barro animada por un rabino, pero que carece de conciencia o voluntad propia y solo sigue órdenes.

En psicología, se refiere a lo que ocurre cuando alguien, generalmente en posición de autoridad, tiene bajas expectativas o poca fe respecto a otra persona y se hace evidente por la forma en la que se le trata y en las oportunidades que se le ofrecen. Esto puede ocurrir a nivel familiar, académico o laboral.

La importancia del acompañamiento profesional

Cuando se idealiza, se presiona o se espera más de lo que el otro puede dar, el efecto Pigmalión deja de ser positivo y puede generar frustraciones, autoexigencias y consecuencias a nivel emocional. Abrimos paso, por ejemplo, a conductas y patrones como el síndrome del impostor o el síndrome de Wendy .

Por eso, para entender y aprovecharlo, también hay que observar cómo se comunican las expectativas, qué lugar ocupan las necesidades personales y las ajenas, y si realmente están acompañadas de un deseo de mejora y no solo de demanda excesiva.

La autoimagen no puede construirse solo a partir de lo que otros esperan de nosotros. Cuando depositamos toda nuestra identidad en las opiniones ajenas —positivas o negativas—, nos volvemos vulnerables, dudamos de nuestras capacidades, de nuestras decisiones y hasta de quiénes somos realmente.

En este proceso, contar con acompañamiento profesional puede ser muy útil, pues un psicólogo o un terapeuta brinda ciertas herramientas para protegernos, mantener nuestra autonomía y, así, medir y dosificar el poder que le otorgamos a los comentarios externos.