El negging: ¿nueva forma de manipulación emocional? Ojo a estas señales de alerta

En los pasillos del comportamiento humano y las nuevas dinámicas del amor moderno, un término ha comenzado a ganar notoriedad: negging. Esta práctica, a menudo disfrazada de seducción o humor sarcástico, ha comenzado a ser reconocida por lo que realmente es: una forma velada de manipulación emocional.

El negging, una palabra que proviene de la abreviatura en inglés de “negative feedback” (retroalimentación negativa), consiste en emitir comentarios sutilmente insultantes o degradantes hacia otra persona con el objetivo de minar su autoestima y así ganar poder o control emocional sobre ella. Esta táctica es comúnmente utilizada en contextos de coqueteo o citas, aunque sus efectos pueden trascender lo anecdótico y adentrarse en el terreno del daño psicológico.

“Es una forma de violencia emocional disfrazada de coqueteo inteligente. El problema del negging no es solo su contenido, sino su intención: no busca generar una conexión real, sino una asimetría emocional en la que la víctima empieza a buscar validación del agresor. En términos psicológicos, estamos ante una estrategia de manipulación emocional basada en la inseguridad inducida”, afirma el doctor Elías Mendoza, psicólogo clínico y profesor de relaciones humanas en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

En 2024, el Instituto Latinoamericano de Psicología Social (ILAPS) publicó un estudio titulado ‘Dinámicas de poder en el cortejo contemporáneo: el negging como técnica de manipulación’, en el que se analizaron 320 interacciones entre personas en escenarios de citas, redes sociales y entornos universitarios. El estudio, dirigido por la doctora Mariana Calvetti, concluyó que en el 74% de los casos en los que hubo presencia de negging, la persona receptora del comentario disminuyó notablemente su expresión de seguridad personal y aumentó su nivel de esfuerzo por agradar a quien la había degradado.

“El comentario típico de un negger puede parecer inocente al oído inexperto. Frases como ‘Para ser tan linda, no pensé que fueras tan torpe’ o ‘Esa camiseta casi te queda bien’ no son bromas: son herramientas diseñadas para desestabilizar emocionalmente. Cuando uno recibe esas palabras de alguien que le interesa, el efecto puede ser devastador”, explicó Calvetti en la presentación del estudio.

El informe también mostró que las víctimas de negging tardan, en promedio, tres veces más que en otras formas de cortejo en identificar la falta de respeto subyacente. “Muchos de los entrevistados afirmaban al inicio que ‘solo era humor’ o ‘parte del juego’, pero luego reconocían sentirse ansiosos, cuestionando su valor personal”, agregó Calvetti.

Las redes sociales y aplicaciones de citas han contribuido significativamente a la normalización del negging. En plataformas como TikTok o Instagram se han viralizado “consejos” de influencers que promueven el uso de frases que agravian suavemente al otro como una técnica efectiva para “diferenciarse” del resto.

“Hay toda una subcultura, especialmente masculina, que enseña a los jóvenes a ligar destruyendo. La premisa es: si haces que la otra persona se sienta insegura, buscará tu aprobación. Es una lógica perversa que convierte el afecto en una moneda de cambio emocional”, afirma el doctor Mendoza.

Las señales del negging y cómo reconocerlo

Identificar el negging no siempre es fácil, pero Mendoza ofrece algunas señales de alerta:

1. Halagos envenenados: comentarios que comienzan como elogios pero terminan con una crítica sutil. Ejemplo: “Tu sonrisa es linda… aunque tienes dientes un poco grandes, ¿no?”

2. Comparaciones destructivas: frases que comparan negativamente a la persona con otras. Ejemplo: “Mi ex era más inteligente, pero tú eres más divertida”.

3. Bromas recurrentes sobre inseguridades: usar una debilidad conocida como recurso cómico. Ejemplo: “Ya sabía que ibas a llegar tarde, como siempre”.

4. Dudas disfrazadas de curiosidad: cuestionamientos que siembran inseguridad. Ejemplo: “¿Nunca has pensado en operarte la nariz? Solo curiosidad”.

¿Por qué funciona el negging?

La efectividad del negging radica, según los expertos, en una vulnerabilidad humana fundamental: el deseo de aprobación. El doctor Mendoza sostiene que “cuando una persona se siente rechazada o evaluada negativamente por alguien que le interesa, tiende a esforzarse más por revertir esa imagen. El negger se alimenta de esa reacción”.

Desde la psicología cognitiva, esto se relaciona con la “disonancia cognitiva”: la incomodidad que sentimos cuando alguien que nos gusta no nos valida, lo que puede empujarnos a intentar “ganarnos” su afecto, incluso a costa de nuestro bienestar emocional.

Aunque muchas veces se trivializa como “juego de seducción”, el negging puede dejar secuelas reales. El estudio del ILAPS halló que en el 48% de los casos analizados, las personas reportaron sentimientos de ansiedad, baja autoestima y una percepción distorsionada de su atractivo personal semanas después del contacto con un negger.

“Una paciente me dijo: ‘Sentía que tenía que demostrarle que valía la pena, aunque me hiciera sentir mal cada vez que hablábamos’. Eso no es enamoramiento, eso es sometimiento emocional”, relata Mendoza.

¿Puede considerarse una forma de abuso?

Los expertos coinciden en que sí. Aunque el negging rara vez llega al nivel de violencia física o amenazas explícitas, cumple con varias características del abuso psicológico: control emocional, reducción de la autoestima, confusión afectiva y dependencia emocional.

“Es una forma de gaslighting leve, que busca alterar la percepción que uno tiene de sí mismo. Si te dicen constantemente que ‘no eres tan especial como crees’, llegará un momento en que te lo creas”, advierte Mendoza.

El consejo de los expertos es claro: alejarse y no justificarlo. “El amor no debería doler ni confundirte con insultos camuflados de humor”, señala Mendoza. Además, buscar apoyo psicológico y hablar con personas cercanas puede ayudar a recuperar la claridad emocional.

El estudio del ILAPS concluye con una reflexión clave: “En una sociedad que romantiza el sarcasmo y la ironía como señales de inteligencia afectiva, debemos reaprender a valorar el respeto como base del vínculo humano. Ningún comentario que te haga dudar de tu valor merece ser interpretado como amor”.

En resumen, el negging no es solo una técnica de seducción cuestionable: es un mecanismo de control emocional disfrazado de juego. Identificarlo, nombrarlo y combatirlo es una tarea urgente en la era del amor líquido y las emociones efímeras.