¿Cuánto ejercicio se recomienda para cuidar el corazón? Esto dice un especialista

El ejercicio físico ha sido uno de los pilares fundamentales en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, una pregunta persiste en la mente de muchos: ¿cuánto ejercicio es realmente necesario para cuidar el corazón? En un mundo en el que la vida sedentaria gana cada vez más terreno, establecer una rutina de actividad física adecuada no solo mejora la salud en general, sino que puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una marcada por complicaciones cardíacas.

Según el doctor Álvaro Cifuentes, cardiólogo clínico con más de 20 años de experiencia en prevención cardiovascular y ejercicio terapéutico, “la actividad física regular no solo reduce el riesgo de infarto, sino que también mejora los niveles de colesterol, regula la presión arterial y disminuye la inflamación sistémica, que es uno de los factores silenciosos detrás de muchas enfermedades cardíacas”.

Una de las grandes confusiones que aún circulan entre la población es la creencia de que cuidar el corazón implica realizar ejercicios intensos o prolongados. “No hay que convertirse en un atleta para proteger el sistema cardiovascular. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana o 75 minutos de ejercicio vigoroso, lo cual se puede alcanzar fácilmente con caminatas rápidas diarias de 30 minutos”, explica el doctor Cifuentes.

Este tipo de ejercicio aeróbico incluye actividades como caminar, trotar suavemente, montar bicicleta o nadar. Según el especialista, lo importante no es la intensidad, sino la constancia: “El corazón es un músculo, y como cualquier otro, necesita estímulo frecuente. Es preferible caminar todos los días 30 minutos que hacer dos horas de ejercicio solo el sábado”.

¿Qué pasa si se excede con el ejercicio?

Pero, ¿qué ocurre si alguien decide ir más allá de los mínimos recomendados? ¿Hay un punto en que el ejercicio puede dejar de ser beneficioso para el corazón? La respuesta, según el doctor Cifuentes, es más compleja: “El ejercicio en exceso, especialmente el de alta intensidad y sin control médico, puede tener efectos contraproducentes, como alteraciones del ritmo cardíaco o inflamación crónica del miocardio. No es lo común, pero sí lo vemos en personas que se obsesionan con el rendimiento físico sin tener una base médica adecuada”.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2021 analizó a más de 90.000 adultos en el Reino Unido durante más de una década. La investigación, liderada por el doctor Jesús Peteiro, demostró que aquellas personas que hacían entre dos a cuatro veces más ejercicio que el recomendado no solo vivían más tiempo, sino que además tenían menor riesgo de enfermedades del corazón.

Sin embargo, los beneficios se estabilizaban a partir de cierto umbral, y en algunos casos, los ejercicios extenuantes sin pausas adecuadas podían provocar arritmias en personas predispuestas. “Ese estudio fue muy interesante porque confirmó que el ejercicio adicional puede ser aún más protector, pero también dejó claro que no hay que exagerar. Hay que saber escuchar al cuerpo”, comenta Cifuentes.

El sedentarismo: el verdadero enemigo silencioso

Por otro lado, lo que sí está claro es que el sedentarismo representa uno de los mayores enemigos del corazón. La inactividad física es responsable directa de al menos el 6 % de las enfermedades cardíacas en el mundo, según datos de la OMS. “Permanecer sentado más de ocho horas al día, incluso si se hace ejercicio en algún momento del día, tiene efectos negativos. Lo que el cuerpo necesita es movimiento regular a lo largo del día, no solo una descarga puntual de actividad”, señala el cardiólogo.

Una tendencia creciente en medicina cardiovascular es recomendar pausas activas, especialmente para personas que trabajan en oficinas. “Le digo a mis pacientes que, cada 50 minutos de trabajo, se levanten, caminen o hagan estiramientos al menos por cinco minutos. Esas pequeñas acciones reducen la presión arterial, mejoran la circulación y ayudan a controlar el azúcar en sangre”.

¿El tipo de ejercicio también importa?

Aunque el ejercicio aeróbico es el más promocionado para la salud del corazón, no es el único que importa. “Incluir ejercicios de fuerza dos veces por semana también es crucial”, afirma Cifuentes. “La masa muscular actúa como una reserva metabólica. Mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a mantener un peso adecuado y reduce el esfuerzo cardíaco al realizar actividades cotidianas”.

La combinación ideal, según él, es un enfoque mixto: actividad aeróbica regular más ejercicios de resistencia muscular, como pesas, bandas elásticas o incluso ejercicios con el propio peso corporal. Además, recomienda integrar estiramientos y actividades de movilidad como yoga o pilates para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones.

¿Qué ejercicios se recomiendan para personas con enfermedades cardíacas?

Para quienes ya han sufrido un evento cardiovascular, como un infarto o una cirugía de bypass, la actividad física no solo es segura, sino altamente recomendable. “El ejercicio debe ser parte del tratamiento, igual que los medicamentos. Obviamente, debe estar supervisado por un equipo médico y adaptado al estado del paciente, pero los beneficios en rehabilitación cardíaca están completamente probados”, asegura el doctor.

Programas de rehabilitación cardíaca incluyen caminatas monitorizadas, ejercicios respiratorios y de fortalecimiento progresivo, bajo vigilancia médica. “Estos programas no solo mejoran la función cardíaca, sino que reducen la ansiedad, los síntomas depresivos y aumentan la esperanza de vida. Es absurdo pensar que alguien con enfermedad cardíaca debe quedarse en reposo perpetuo. Es exactamente lo contrario”.

La clave está en la sostenibilidad y el disfrute

Tal vez el aspecto más importante, y que a menudo se olvida, es que el ejercicio debe ser sostenible a largo plazo. “No tiene sentido hacer una rutina extrema por tres semanas y luego abandonarla. El verdadero cambio ocurre cuando la actividad física se convierte en parte de tu estilo de vida”, sostiene Cifuentes. Por eso, recomienda elegir una actividad que se disfrute: bailar, caminar en la naturaleza, jugar con los hijos, montar bicicleta, nadar o incluso hacer jardinería. “Lo importante es moverse todos los días. Y si lo haces con gusto, es más probable que lo mantengas en el tiempo”.

También destaca la importancia de empezar de a poco, especialmente si se ha llevado una vida sedentaria. “No se trata de castigar al cuerpo. Empiece con 10 minutos al día. Luego 15. Luego 20. El corazón responde rápido a los estímulos positivos. No hay que tener prisa, solo constancia”.

La salud cardiovascular no depende únicamente de medicamentos, genética o dietas milagrosas. El movimiento, en su forma más sencilla, sigue siendo uno de los aliados más poderosos del corazón. Caminar, trotar, bailar, fortalecer los músculos o simplemente levantarse del asiento cada hora son gestos que, acumulados día a día, salvan vidas.

“Si pudiera recetar una sola cosa a todos mis pacientes, sería el ejercicio”, dice el doctor Cifuentes. “Es gratis, está al alcance de todos, y sus beneficios son inmediatos y duraderos. No hay excusa válida para no empezar hoy mismo”, agrega.