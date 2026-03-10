Publicidad

La playlist para superar a ese casi algo que nunca fue, pero sí dolió

No toda tusa nace de una ruptura formal: esta selección reúne canciones para atravesar el duelo de lo que nunca tuvo nombre.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
11 de marzo de 2026 - 01:19 a. m.
Las playlists de desamor también se han convertido en una forma de procesar el duelo de una ruptura.
Las playlists de desamor también se han convertido en una forma de procesar el duelo de una ruptura.
Foto: Image by Seksun Tuntemsin from Pixabay
A las 11:50 de la noche, el chat sigue ahí, pero ya no se siente igual. La conversación que antes se alargaba hasta la madrugada hoy cabe en un par de reacciones, un “jajaja” sin gracia y un silencio como despedida.

No hubo pelea, no hubo cierre, no hubo un “terminamos” porque, en teoría, nunca hubo nada que terminar. Pero en la práctica sí había algo: una rutina, una expectativa, una forma de estar pendientes.

En la era digital, los vínculos también se enfrían por WhatsApp, se confunden entre historias de Instagram, se sostienen con mensajes intermitentes y se rompen sin que nadie tenga el valor de ponerles nombre. Por eso los “casi algo” duelen distinto: porque dejan más preguntas que certezas.

Y si algo ha sabido leer ese tipo de relaciones es la música en español. De Bad Bunny a Mon Laferte, muchos artistas de esta generación llevan años convirtiendo la ambigüedad, el orgullo herido, la nostalgia y la ausencia en himnos para quienes se quedaron enganchados a lo que no fue.

Esta playlist va por ahí: por esa tusa moderna que no siempre nace de una ruptura formal, sino de un vínculo que se parecía demasiado a una relación como para fingir que no importó.

Entre reggaetón melancólico, pop latino y algunas canciones de despecho que entran desde otros géneros, este recorrido acompaña ese momento extraño en el que ya no pasa nada, pero todavía cuesta soltar.

La playlist para superar a ese casi algo que nunca fue, pero sí dolió

Ahora los leemos: ¿qué canción faltó y cuál agregarían a esta playlist?

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

