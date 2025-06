¿Los hombres musculosos perdieron su encanto? Estas serían las razones

Figuras como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o, más recientemente, Chris Hemsworth, construyeron sobre sus bíceps una narrativa de poder y atractivo físico que parecía indiscutible. / Getty Images Foto: Getty Images

El modelo de atractivo masculino promovido por medios, publicidad y entretenimiento ha estado frecuentemente asociado a una contextura física musculosa y definida. Este ideal ha sido representado por figuras como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Chris Hemsworth. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que ese modelo está perdiendo fuerza frente a una concepción mucho más amplia —y menos musculosa— de la atracción.

Se trata del trabajo de investigación llevado a cabo por la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y publicado en la revista Personality and Individual Differences el pasado 2 de junio, que reveló que muchas mujeres ya no consideran a los hombres con cuerpos excesivamente musculosos como los más atractivos para relaciones a largo plazo.

El estudio, titulado “Masculinity preferences across relationship contexts: A replication in a non-Western sample”, se centró en analizar las preferencias femeninas en distintos contextos relacionales: corto plazo, largo plazo, y amistad. El hallazgo principal fue que el cuerpo musculoso puede llamar la atención momentáneamente, pero no garantiza interés emocional sostenido.

Marcelo Benavides, psicólogo clínico y especialista en dinámicas afectivas contemporáneas, quien ha investigado durante más de una década cómo los ideales de belleza influyen en la construcción de la identidad y las relaciones románticas, se refirió al estudio y explicó que “el atractivo físico sigue siendo relevante, pero lo que se entiende por ‘atractivo’ está cambiando radicalmente. Hoy, muchas mujeres priorizan cualidades como la autenticidad, la confianza emocional y la seguridad, más allá del tipo de cuerpo o de la presencia de atributos físicos específicos”.

Según el doctor, esta transformación de percepciones se debe, en parte, a factores como el feminismo, el cuestionamiento de los estereotipos tradicionales y a una mayor conciencia de los efectos nocivos de la hipermasculinidad.

“La imagen del hombre musculoso ha estado históricamente vinculada con ideas de dominación, poder físico y, en algunos casos, agresividad. Para muchas mujeres hoy en día, eso representa justo lo que quieren evitar. No buscan una figura que imponga, sino alguien con quien compartir desde la igualdad y la empatía”.

El estudio de Coventry no fue el único en detectar esta tendencia. Investigaciones previas, como la publicada en Frontiers in Psychology en 2021, también mostraron que las mujeres tienden a preferir rostros más amables y cuerpos más delgados —o moderadamente atléticos— cuando piensan en relaciones duraderas.

Benavides señala que “esta evolución también tiene que ver con la exposición emocional. Durante años, se les enseñó a los hombres que su valía radicaba en su fortaleza física, pero no en su capacidad para comunicar emociones o mostrarse vulnerables. Hoy, muchos hombres están aprendiendo que mostrarse sensibles o incluso frágiles no los hace menos deseables. De hecho, para muchas mujeres, los vuelve más atractivos”.

No obstante, el psicólogo aclara que no se trata de demonizar el ejercicio físico o de decir que los cuerpos musculosos han quedado completamente fuera del espectro de deseo. “Hacer ejercicio sigue siendo positivo por múltiples razones: salud cardiovascular, estado de ánimo, autoestima. Lo que está cambiando es la presión social hacia ciertos estándares estéticos, que en algunos casos han estado asociados a prácticas de entrenamiento muy exigentes o apoyadas en suplementos especializados”.

Otra clave en esta transformación tiene que ver con el consumo de redes sociales. El doctor Benavides subraya que “plataformas como Instagram y TikTok han mostrado que la diversidad corporal existe y es válida. Muchas mujeres hoy prefieren un ‘dad bod’ (cuerpo de papá), que es más natural y refleja un estilo de vida menos obsesionado con la estética, pero más realista y humano”.

Añade que “incluso las figuras del espectáculo están cambiando: actores como Pedro Pascal, Paul Mescal o incluso Jason Segel están generando legiones de seguidores sin necesidad de tener un abdomen de acero”.

El cambio también ha sido notorio en aplicaciones de citas. Un análisis reciente de la aplicación Bumble reveló que los perfiles con descripciones más emocionales o humorísticas, y que mostraban una imagen corporal más natural o incluso relajada, obtenían más interacciones en comparación con aquellos que lucían torsos sin camisa o hablaban únicamente de su físico.

“Diversos comportamientos observados en aplicaciones de citas indican una preferencia creciente por perfiles que resaltan aspectos emocionales, comunicativos y personales”, dice Benavides.

La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica y asesora científica de Match.com, ha expresado en diversas entrevistas que el cerebro humano no solo responde a estímulos visuales, sino también a factores químicos que se activan con la sensación de conexión emocional, reciprocidad y sentido del humor. En esa línea, el físico deja de ser el protagonista para dar paso a otros valores más duraderos.

Benavides menciona que “los hombres tienen que entender que la masculinidad ya no se mide en centímetros de bíceps. La verdadera atracción nace del equilibrio emocional, de la seguridad que no se impone sino que se comparte. Lo sexy hoy es la inteligencia emocional, el respeto y la capacidad de escuchar”.

El experto recomienda abandonar la presión por cumplir con moldes físicos y concentrarse en construir vínculos desde la autenticidad. “Una relación sana no se basa en si uno tiene pectorales marcados, sino en si se sabe pedir perdón, si se puede construir un proyecto conjunto, si se puede llorar sin vergüenza. Todo lo demás son fuegos artificiales”.

En ese sentido, el artículo de Personality and Individual Differences sugiere que los músculos bien definidos pueden seguir atrayendo en contextos donde el deseo inmediato es lo predominante —como en aventuras de una noche o relaciones sin compromiso— pero que no garantizan conexión emocional ni relación duradera. Es decir, el torso esculpido puede ganar una cita, pero difícilmente sostenga un amor.

El cambio cultural parece ir en línea con una redefinición más amplia de lo que significa ser hombre en el siglo XXI. La musculatura exagerada, antes considerada una garantía de respeto y deseo, hoy se encuentra disputando su lugar frente a nuevas cualidades. En palabras de Benavides: “Actualmente, distintas investigaciones resaltan que características como la empatía, la sensibilidad emocional y la capacidad de establecer vínculos afectivos tienen un peso creciente en las preferencias de pareja”.