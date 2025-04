¿Los jóvenes ya no creen en el amor romántico? Esto dice una investigación

El rechazo al amor romántico no implica necesariamente que los jóvenes hayan dejado de desear compañía, afecto o relaciones significativas. Lo que está cambiando es la estructura tradicional de esas relaciones. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El amor romántico ha sido durante siglos una de las bases fundamentales de la sociedad. Desde la literatura hasta el cine, el ideal de encontrar una pareja ha sido presentado como un objetivo de vida. Sin embargo, en los últimos años, un número creciente de jóvenes ha comenzado a alejarse de esta idea, optando por otras formas de relacionarse o incluso por la soltería como estilo de vida.

Para comprender este fenómeno, el psicólogo y sociólogo Gabriel Medina, especialista en comportamiento juvenil, realizó con sus estudiantes de la Universidad Externado de Colombia el estudio “Nuevas formas de vincularse: el declive del amor romántico en jóvenes”, en el que analizaron encuestas a más de 500 jóvenes de entre 18 y 30 años sobre tendencias en redes sociales y realizaron entrevistas para entender las razones detrás de este cambio.

“Lo que estamos viendo no es simplemente una moda pasajera”, afirma Medina. “Es un cambio estructural en la manera en que las nuevas generaciones conciben las relaciones y su propio bienestar.”

1. La desmitificación del amor romántico

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que los jóvenes ya no ven el amor como un destino inevitable, sino como una opción entre muchas. “La idea de que el amor todo lo puede ha sido una de las narrativas más dañinas de nuestra cultura,” señala Medina en su investigación. “Ha llevado a normalizar el sufrimiento en pareja, el sacrificio excesivo y la creencia de que sin amor romántico una persona no está completa.” El estudio encontró que un 74 % de los jóvenes encuestados consideran que el amor romántico ha sido sobrevalorado en la cultura popular, y que en la práctica, muchas relaciones terminan generando más estrés que bienestar.

2. Priorizando la independencia y el crecimiento personal

Otro factor clave identificado en el estudio es que las nuevas generaciones valoran más su autonomía y desarrollo personal que el compromiso romántico. “A diferencia de generaciones anteriores, donde el matrimonio y la estabilidad sentimental eran una meta central, los jóvenes de hoy priorizan su crecimiento individual,” explica Medina. “Quieren viajar, estudiar, emprender proyectos y explorar su identidad sin sentirse limitados por una relación”.

Los datos del estudio reflejan este cambio:

• El 68 % de los encuestados afirmaron que prefieren invertir tiempo en su crecimiento personal antes que en una relación amorosa.

• Un 52 % señaló que estar en pareja los hacía sentir limitados en sus planes y aspiraciones.

3. Redes sociales y nuevas dinámicas de conexión

El estudio también revela que las redes sociales y las aplicaciones de citas han cambiado la manera en que las personas se relacionan, lo que ha influido en esta tendencia. “Las plataformas de citas han convertido el amor en un producto de consumo,” afirma Medina en su artículo. “La sobreoferta de opciones ha llevado a un fenómeno de fatiga emocional, donde las conexiones se sienten cada vez más superficiales”.

Le puede interesar: Seda o hilo dental ¿Cuál es la mejor opción para tus dientes?

El estudio también halló que:

• Un 61 % de los jóvenes sienten que las apps de citas han trivializado las relaciones.

• Un 47 % considera que las redes sociales han distorsionado la imagen del amor, generando expectativas poco realistas.

4. El impacto de la salud mental en la visión del amor

Uno de los descubrimientos más importantes del estudio es el papel de la salud mental en este cambio de paradigma. “Las generaciones actuales han crecido con un mayor acceso a información sobre bienestar emocional,” explica Medina. “Esto ha llevado a que muchos jóvenes rechacen relaciones que comprometan su estabilidad psicológica”.

El informe de Medina muestra que:

• Un 78 % de los encuestados priorizan su salud mental por encima de mantener una relación de pareja.

• Un 55 % ha terminado relaciones que consideraban perjudiciales para su bienestar emocional.

5. Nuevas formas de vincularse

Finalmente, el estudio destaca que el amor no ha desaparecido, sino que ha evolucionado hacia nuevas formas de conexión. “Las relaciones abiertas, la no monogamia ética y las amistades profundas que cumplen funciones tradicionalmente asignadas a la pareja son cada vez más comunes”, menciona Medina.

Los datos del estudio indican que:

• Un 45 % de los jóvenes están abiertos a modelos de relación no convencionales.

• Un 62 % consideran que la amistad puede ser tan o más importante que una relación de pareja.

¿Es el fin del amor romántico?

El estudio no sugiere que el amor romántico esté desapareciendo, sino que está siendo redefinido. “No es que los jóvenes rechacen el amor en sí, sino que buscan relaciones más alineadas con sus necesidades,” concluye Medina. “El amor ya no es visto como un destino obligatorio, sino como una posibilidad entre muchas”. Lo que antes parecía una revolución silenciosa, hoy es una transformación evidente. El amor romántico tradicional ya no es la única opción, y para muchos jóvenes, esto no es una pérdida, sino una liberación.