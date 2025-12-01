A qué edad se sienta un bebé y cómo acompañarlo en el proceso

Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El momento en el que un bebé logra mantenerse sentado varía según su desarrollo individual, pues no es una etapa igual para todos y depende de diversos factores.

En teoría, es posible que esto suceda entre los tres y siete meses del bebé, aunque para algunos puede tardar un poco más. Antes de lograrlo por completo, el pequeño puede sostener la postura solo por segundos y balancearse hacia los lados antes de perder estabilidad; para eso, suele apoyar sus brazos sobre el piso o sobre sus propias piernas para mantener el equilibrio. Esto se conoce como posición de “trípode”.

Y, aunque mencionamos antes que es un proceso de cada bebé, si hacia los nueve meses o más no logra mantenerse sentado durante algunos minutos, se recomienda consultar con el pediatra para una valoración profesional y obtener información más precisa.

¿A qué edad se sostienen mejor los bebés?

En la mayoría de los casos, cerca de los cinco meses aparece un control mucho mejor de la postura, aunque algunos bebés lo alcanzan hacia los ocho o nueve meses. Esto depende de su musculatura en torso, piernas y brazos.

De hecho, lograr sentarse pone en marcha el trabajo de la motricidad gruesa, la motricidad fina y el desarrollo integral. Que un bebé se mantenga erguido activa también fortalece su capacidad de juego, sus maneras de interactuar con los cuidadores, sus movimientos para manipular objetos y su curiosidad para explorar el entorno.

Un dato adicional es que tanto el control del tronco como el de la cabeza es importante para el inicio de un bebé en la alimentación con texturas más espesas, alimentos sólidos o de mayor tamaño, ya que disminuye el riesgo de atragantamiento.

¿Cómo se puede ayudar al bebé en el proceso?

Según el portal de Healthy Children, mientras el bebé desarrolla su postura, es posible acompañarlo con ejercicios simples. Compartimos algunos de ellos aquí.

• Con el bebé boca arriba, puede sostenerle suavemente las manos y ayudarlo a incorporarse unos centímetros, favoreciendo el trabajo y la fuerza abdominal.

• Sentarlo sobre sus piernas y mecerlo suavemente hacia adelante y hacia atrás ayuda a fortalecer la musculatura de la espalda. Recuerde siempre sujetarlo con ambos brazos para evitar caídas.

• Colocar juguetes a una distancia corta estimula que el bebé intente mover el cuerpo para tomarlos, para activar la coordinación, el fortalecimiento muscular y su capacidad de arrastre.

Además, adjuntamos algunos videos de Tool-be sobre habilidades que ayudan al bebé en el proceso de estar erguido:

Voltearse

Gatear

Arrastrarse