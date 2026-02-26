Me arrepentí de una compra: casi terminé con mi matrimonio

¿Cree que ponerse de acuerdo con su pareja para elegir la ciudad dónde vivir se puede convertir en un problema? Foto: white_crows_nest / Pixabay

Siempre he sido susceptible a sentirme muy arrepentida después de haber hecho una compra. Lo peor fue cuando compré una casa. Como no podía llevarla a un mostrador para pedir una devolución, estuvo a punto de acabar con mi matrimonio.

“Creo que nos equivocamos”, le dije a mi marido el día de la mudanza en medio de un mar de cajas.

“Con el tiempo te gustará”, me contestó, más como una súplica que como una promesa.

Nuestra relación comenzó en Brooklyn. Nos presentamos unos amigos en común, nos enamoramos rápidamente y nos mudamos a una iglesia convertida en condominio. Nuestra habitación estaba en el campanario: romántica, única, aunque quizás no respetaba las normas de construcción.

Nos mudamos a un departamento más seguro, nos casamos, tuvimos una hija y luego otra. Durante mi segundo embarazo, las ratas empezaron a trepar por las tuberías del alcantarillado. Durante meses, las encontramos en la taza del baño. Cuando empecé a orinar en la bañera, mi marido insistió en que era hora de mudarse a Providence.

Él había crecido allí, y podría dirigir el negocio familiar. “Las niñas tendrán más espacio”, dijo. “Y si no nos gusta, siempre podemos volver”.

Reacia, acabé por aceptar, y alquilamos un lugar en Providence hasta que encontramos la casa adecuada, o eso creíamos. En cuanto compramos la “preciosa casa colonial holandesa”, me entró el pánico.

Mi marido ya conocía, y apenas toleraba, mi afición a devolver las cosas. En cambio, él, la persona más austera que conozco, no compró casi nada. Según él, todos estábamos agobiados por nuestras posesiones; Como Thoreau, creía que nos habíamos convertido en “las herramientas de nuestras herramientas”.

¿Fue acaso la inundación del sótano, la fuga del filtro de agua y el mal funcionamiento de la puerta de la cochera, todo ocurrido en las primeras semanas de haberla hecho nuestra propiedad? No. Fue porque el barrio no era transitable a pie y yo, proveniente de Nueva Orleans y luego convertida en neoyorquina, no sabía conducir bien.

Allá quedamos aislados de todo, y el parque infantil o la cafetería más cercana se encontraban a un kilómetro y medio de distancia. Desde la ventana de mi nueva cocina, me quedé mirando nuestra gigantesca camioneta, pensando que sí, que solo era una Highlander, pero, para mí, bien podría haber sido un Boeing 747. Así de improbable me parecía que pudiera conducirlo con seguridad con nuestras preciosas niñas a bordo.

“Me estoy volviendo loca”, le dije a mi marido aquella primera noche mientras comíamos comida para microondas. Nuestras hijas estaban en casa de sus abuelos para que pudiéramos desempacar. Era la primera vez que estábamos solos en meses, y estaba segura de que me estaba dando un ataque de pánico.

¿Podríamos devolver esta casa? Había hecho un cálculo aproximado. Los gastos de devolución eran absurdos, en este caso, los de la inmobiliaria.

“Estoy seguro que pasará”, dijo con un suspiro audible.

Pero no fue así. Durante los dos años siguientes, dentro de aquella casa, sentí pena, vergüenza, culpa. ¿Debía estar muy loca como para tener la suerte de permitirme una casa y querer deshacerme de ella?

Sin embargo, añoraba mi antigua vida. En Nueva York, cuando las niñas estaban inquietas, las metía en un portabebés y en la carriola. Nos poníamos de buen humor con el aire fresco y una parada en la heladería local. En menos de dos cuadras, interactuaba con el señor de la tienda, con un conocido de la universidad en el parque local, y todos nos sentíamos mejor. Aquí, estábamos aislados.

Dos años después, seguía sin tener amigos. Había dejado un trabajo que me encantaba (como instructora de museos) y que no podía volver a tener fuera de Nueva York. Incapaz de sacar en auto a nuestras hijas, con trabajo las paseaba a pie durante los inviernos de Nueva Inglaterra, después de obligarlas a ponerse capas de ropa y suelas antideslizantes para nieve. Nuestra nueva casa, construida en la época victoriana, parecía estar decorada con un perturbador papel tapiz amarillo.

“Tenemos que volver a Nueva York”, exigí.

“No podemos”, respondió mi marido. Por lo general era imperturbable, estoico, pero a medida que pasaban los días se había ido irritando cada vez más con mi implacable negatividad respecto a la casa, la ciudad, el terapeuta que esperaba pudiera salvarme, pero que solo me había ofrecido un solo consejo en tres meses: “¿Por qué no te compras una Subaru?”.

¿Iba a echar a perder este matrimonio solo porque en esa ciudad no era fácil moverse a pie?

Sí, tal vez. (Más tarde nos enteramos de que la pareja a la que le habíamos comprado la casa —también exneoyorquinos— se divorció después de volver a Nueva York).

Los costos, tanto monetarios como emocionales, eran elevados. Pero yo necesitaba salir de ahí. “Dijiste que si no nos gustaba podíamos volver”, le grabé a mi marido.

“De acuerdo”, respondió. “Haz lo que tengas que hacer”.

Vendimos la casa de Providence y alquilamos un departamento en un sótano de Brooklyn, nada que ver con el altísimo campanario romántico de nuestra iglesia. Recuperé mi antiguo trabajo y lloré de felicidad el primer día que entré en la tienda de mi barrio, con una sonrisa radiante mientras entablaba conversación con el tendero mientras me cobraba un refresco.

Pero no fue como las otras devoluciones, acompañadas de alivio. Mi marido, que no podía abandonar el negocio familiar, luchaba contra el tráfico hasta Nueva Inglaterra cada lunes por la mañana, y se quedó allí hasta que hacía el trayecto de regreso el miércoles por la noche.

Mis hijas sollozaban cuando se marchaba. Muchas noches, cuando me despertaban los basureros que vaciaban los contenedores del supermercado, me atormentaba yo misma. ¿Qué había hecho? ¡Había destrozado a mi familia! ¿Y para qué?

Nuestro matrimonio estaba tenso, cada vez más tenso. ¿Cómo no iba a estarlo? Había estropeado la visión que mi marido tenía de nuestra vida: una casa encantadora en una ciudad habitable. Ahora se pasaba media vida en la I-95.

Peleamos mucho en Providencia. En Nueva York vivíamos en un hervidero de culpa y resentimiento.

“Creo que deberíamos volver”, le dije al final.

“No”, dijo apretando los dientes. “No puedo volver a hacerlo”.

Hay cosas que son muy difíciles de devolver, pensé, y una esposa, casualmente, es una de ellas.

Como en la mayoría de los casos, la única solución era superar el problema. Y, como en la mayoría de los casos, solo lo logras si te obligan. En marzo de 2020, nos vimos obligados.

Durante los dos primeros meses de la pandemia, acampamos en casa de mis sueños, en un pueblo de Massachusetts. Allí, observé con gratitud cómo mis hijas corrían por el patio trasero. Me aprendí los nombres de las flores que florecían en nuestros paseos. Recalibra mi necesidad de estímulo social. Mientras que antes solo me sentía satisfecho después de ver a decenas de colegas y amigos, de repente, cada intercambio humano me parecía un regalo. Nuestro mundo estaba pasando por algo terrible. Tuve suerte de estar aquí con mis hijas, en una pequeña extensión de pasto, alejada de la gente.

En “Walden”, Thoreau sostenía que las únicas personas que temían la soledad eran las que habían perdido la capacidad de prestar atención al mundo que las rodeaba. “No puede haber melancolía muy oscura para quien vive en medio de la naturaleza y tiene quietos los sentidos”.

Thoreau admitió que durante un breve momento se sintió solo en su cabaña, pero después de escuchar la lluvia, pronto se recuperó. “Cada pequeña aguja de pino se expandió y se hinchó de simpatía y se hizo amiga mía”. Por fin yo también estaba en comunión con las agujas de pino.

Volvimos a Providence en marzo de 2020, a una casa colonial de 1940 con pocos detalles y pisos deteriorados, pero en un barrio más denso. Ayudé a mi hija mayor a aprender jardinería. Yo casi no hablaba con nadie más que con mi familia y, sin embargo, era más feliz que nunca.

Hace poco decidimos que había llegado el momento de mudarnos de nuevo. Compartimos un cuarto de baño con dos adolescentes. Mis padres, de 70 años, dormían en un sofá durante sus visitas de una semana.

Compramos una casa, a solo seis cuadras y en una zona que todavía se podía recorrer a pie. (Incluso Thoreau vivía a solo un kilómetro y medio de Concord, les decía a mis amigos).

Pero el mes pasado, mientras desempacábamos cajas una vez más, mi marido se sumió en un estado de arrepentimiento. No se había dado cuenta por lo emocionado que estaba de haberla comprada, dijo, pero ahora no creía que la casa fuera la adecuada para nosotros. Era demasiado grande, pensó. Un derroche.

Dijo que viviríamos allí un máximo de dos años y luego nos mudaríamos.

“Te estás arrepintiendo de una compra”, le dije, tomé sus manos y lo miré a los ojos. “No pasa nada. Es normal”.

“Supongo que sí”, dijo, y se encogió de hombros.

Sabía que lo comprendía. Sabía que no lucharía contra él, ni contra sus sentimientos. Los dos sabíamos que lo superaríamos juntos. Porque a pesar de los altibajos, hay una cosa de la que no tenemos remordimientos: de tenernos el uno al otro.

