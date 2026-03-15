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Miguel Bosé: canciones y reflexiones que retratan la pasión, la ausencia y el amor

A propósito de su concierto en Bogotá, repasamos algunas de las letras con las que el cantante español ha narrado distintas formas de amar.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
El cantante español Miguel Bosé se presenta durante su 'Importante Tour 2026', en una gira con la que regresa a los escenarios y repasa los grandes éxitos de su carrera este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia).
El cantante español Miguel Bosé se presenta durante su 'Importante Tour 2026', en una gira con la que regresa a los escenarios y repasa los grandes éxitos de su carrera este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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Miguel Bosé volvió a Bogotá con un repertorio que, además de repasar varios de los mayores éxitos de su carrera, permitió volver sobre uno de los territorios más persistentes de su obra: el amor.

En el Movistar Arena, durante el Importante Tour 2026, el artista español interpretó canciones que han acompañado a distintas generaciones y que siguen resonando no solo por la nostalgia que despiertan, sino por la forma en que han nombrado la pasión, la entrega, el deseo, la ausencia y la pérdida.

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Su repertorio ha explorado el vínculo amoroso desde distintas orillas: la fascinación, la dependencia, la sensualidad, la fe, la obsesión y el duelo.

Así que a propósito de su paso por Bogotá, repasamos algunas canciones y frases con las que Miguel Bosé también ha cantado el amor:

Si tú no vuelves (Bajo el signo de Caín - 1993)

Si no vuelves, no habrá vida”.

Pocas canciones de Bosé llevan la ausencia a un lugar tan radical como esta. La letra no habla solo de extrañar a alguien, sino de sentir que, sin esa persona, el mundo entero se vacía. “Se secarán todos los mares”, canta, y con esa imagen convierte la pérdida en devastación.

Aquí el amor aparece como una fuerza que sostenía el sentido de las cosas. Sin el otro, no queda horizonte, ni esperanza, ni siquiera voluntad.

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Te amaré (“Miguel” - 1980)

En lo falso y en lo cierto, por ser algo no perfecto, te amaré”.

Lo valioso de esta canción es que no promete un amor impecable, lo afirma desde la conciencia de la imperfección. No ama a pesar de los defectos como si fueran una excepción, sino contando con ellos, aceptándolos como parte del vínculo.

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Morena mía (Sereno - 2001)

Nadie como tú me sabe hacer café”.

En “Morena mía”, Bosé se aleja de la melancolía y entra en un registro mucho más sensual. El amor pasa por el cuerpo, por el juego, por el placer y por una intimidad intensa. Junto a Julieta Venegas, esta canción es una infaltable en cualquier playlist de pop en español.

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Amante bandido (Bandido - 1984)

Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos”.

Si en otras canciones el amor se parece a una promesa o a una pérdida, aquí se parece más a un riesgo. “Amante bandido” está escrita desde la intensidad. El vínculo aparece como algo que desborda, hiere y a la vez seduce.

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Olvídame tú (Por vos muero - 2004)

Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti”.

Lo que plantea esta canción es algo más hondo que una tusa: es una relación tan absorbente que, cuando termina, no solo deja dolor, sino también desorientación. El otro no era solo una compañía, sino la forma misma de entender el amor.

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Creo en ti (Chicas! - 1979)

Creo en ti como el sol que cree en cada amanecer"

Esta canción pone al amor como una certeza y una fuerza interior. Incluso la ausencia o el silencio del otro encuentran un lugar dentro del vínculo. Ya no solo se habla de pasión, sino también de confianza.

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Nena (Salamandra - 1986)

Todo es posible… menos tú”.

Esta canción está escrita desde la atracción por una figura magnética, seductora y fuera de lo normal. Pura fascinación, deseo, admiración y desconcierto.

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Aire soy (Salamandra - 1986)

Sin ti, soy nadie. Sin ti, yo no".

En esta canción, Bosé lleva la ausencia a un terreno todavía más profundo. No se trata solo de echar de menos, sino de experimentar una desintegración interior. Es una manera de mostrar que el amor, cuando desaparece, puede dejar una extrañeza frente al mundo.

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Como un lobo (XXX - 1987)

Miénteme y di que no estoy loco. Como un lobo voy detrás de ti”.

Aquí el amor se vuelve una pérdida de control. La canción retrata una atracción que roza la locura. No habla del amor como abrigo, sino como una fuerza que persiste incluso cuando amenaza con desordenarlo todo.

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Morir de amor (“Miguel” - 1980)

Morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu luz”.

La canción está construida desde el sentimiento de “quedarse sin luz”, de llorar tanto que ya el corazón está seco. Pero la canción no se queda solo en el dolor de la pérdida, sino que también introduce una pregunta silenciosa: si todo lo que se dio alcanzó a llegar a tiempo.

Es decir, no solo duele que el amor termine, también duele no saber si fue suficiente.

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En la obra de Miguel Bosé, el amor es un hilo conductor. Puede ser promesa, deseo, fe, dependencia, fascinación, obsesión o ruina.

Tal vez por eso su repertorio sigue resonando en tantas personas, pues no canta a un amor perfecto, sino uno lleno de contradicciones, excesos, dudas y heridas. Un amor real, de carne y hueso.

Ahora, cuéntenos sus historias de amor con las canciones de Miguel Bosé al correo kramirez@elespectador.com.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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