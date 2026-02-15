Origen de San Valentín: historia del 14 de febrero (y playlist para celebrarlo)

Aunque en Colombia lo celebramos en septiembre, febrero nos recuerda que cualquier mes es un gran momento para amar. Foto: EFE - Ángel Colmenares

¿Sabe por qué el 14 de febrero se celebra el día de los enamorados? El orígen de San Valentín se remonta a varios siglos atrás y está compuesto tanto de elementos religiosos y tradiciones paganas como de construcciones culturales que, con el tiempo, fueron moldeando la fecha hasta convertirla en lo que hoy conocemos.

La versión más difundida sitúa su nacimiento en la antigua Roma. Durante el siglo III se habría prohibido el matrimonio entre jóvenes soldados bajo la idea de que los hombres solteros rendían mejor en la guerra. Según la tradición, un obispo llamado Valentín —del que también hablamos en nuestro artículo anterior— decidió desafiar al emperador de aquel entonces y casaba a las parejas en secreto. Cuando el emperador se enteró, ordenó su ejecución. El relato dice, además, que fue martirizado un 14 de febrero. Con los años, la Iglesia lo reconoció como santo y la fecha se asoció a su memoria.

Pero la historia no termina allí.

Como les contamos en nuestro artículo sobre Cupido, antes incluso de que la figura de Valentín se hiciera más fuerte, en Roma ya se celebraban fiestas vinculadas a la fertilidad que tenían lugar a mediados de febrero. Con la expansión del cristianismo, muchas de estas celebraciones fueron resignificadas y algunas también olvidadas. Así, una conmemoración religiosa comenzó a entrelazarse con prácticas culturales. Como resultado, obtuvimos una tradición “mixta” que fue cambiando según la época y el lugar.

Por ejemplo —y siguiendo con la línea del tiempo—, durante la Edad Media, especialmente en Inglaterra y Francia, comenzó a asociarse el 14 de febrero con el emparejamiento romántico. Así, la celebración se expandió por Europa y luego por América.

El comercio terminó por reforzar ese significado gracias a las tarjetas impresas en serie, las flores y los chocolates enviados a domicilio y, claro, las campañas publicitarias que posicionaron la fecha como el “día del amor”. Aunque sabemos que siempre es un gran día para celebrarlo.

Ahora: recordemos que muchos de los símbolos que hoy asociamos con San Valentín no estuvieron presentes desde el inicio. Cupido, por ejemplo, proviene de la mitología romana y era el dios del deseo. Con el tiempo, su imagen —la del niño alado con arco y flecha— se integró a la tradición del 14 de febrero por razones culturales.

Y bien: ya que esta fecha nos invita a hablar de amor, también es una excusa para escucharlo. Aquí una playlist recomendada para acompañar el día, ya sea en pareja, con amigos o, por qué no, en solitario: