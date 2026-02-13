¿Qué regalar en San Valentín 2026? Ideas tecnológicas para sorprender

El JBL Grip es una buena opción para regalar el 14 de febrero por su resistencia, conectividad y sonido. Foto: JBL

Regalar tecnología en San Valentín puede sonar frío o poco romántico. No tiene el simbolismo inmediato de unas flores ni la tradición de una cena. Sin embargo, cuando se elige con atención, un dispositivo puede convertirse en algo profundamente personal.

Si el regalo encaja con la rutina, los gustos y los planes en común, la tecnología deja de ser un accesorio y se convierte en una extensión del vínculo.

Con ese enfoque, hay varias opciones que van desde audífonos con cancelación de ruido hasta barras de sonido y altavoces portátiles pensados para distintos escenarios.

Audífonos

Uno de los regalos más populares son los audífonos inalámbricos. Por ejemplo, los Redmi Buds 8 Lite de Xiaomi incorporan cancelación activa de ruido híbrida capaz de suprimir hasta 42 dB, según la compañía.

Están orientados a reducir sonidos habituales del entorno urbano, como transporte público o cafeterías. Integran doble micrófono con inteligencia artificial para mejorar la claridad en llamadas y ofrecen hasta 36 horas de autonomía total con el estuche.

Además, la carga rápida permite obtener dos horas de reproducción con diez minutos conectados. Incluyen Bluetooth 5.4 y conexión dual para alternar entre computador y celular.

Otra opción pueden ser los WF-1000XM6 de Sony, la nueva generación de su serie 1000X. Según información de la empresa, el modelo logra un 25 % más de reducción de ruido frente al WF-1000XM5, apoyado en el procesador de cancelación de ruido HD QN3e, el procesador integrado V2 y cuatro micrófonos por auricular.

En sonido, los WF-1000XM6 de Sony combinan procesamiento de 32 bits con compatibilidad con Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme y 360 Reality Audio.

Para llamadas, integran sensor de conducción ósea y algoritmos de reducción de ruido con inteligencia artificial. Su autonomía total alcanza hasta 24 horas (8 en los audífonos y 16 en el estuche) con cancelación activa, incluyen carga inalámbrica Qi y compatibilidad con Google Gemini, bajo requisitos de emparejamiento y conexión a internet.

JBL, por su parte, presentó los JBL Live Beam 3, que incorporan una pantalla táctil de 1,45 pulgadas en el estuche para controlar volumen, reproducción o llamadas sin usar el teléfono. Ofrecen cancelación de ruido, audio de alta resolución, hasta 48 horas de autonomía y certificación IP55 contra agua y polvo.

También en ese segmento están los JBL Tune Buds 2, con cancelación de ruido adaptativa, tecnología JBL Spatial, sonido JBL Pure Bass y hasta 48 horas de autonomía, además de certificación IP54 y controles táctiles personalizables.

Existen además opciones con enfoques distintos. Los LinkBuds Clip de Sony apuestan por un diseño abierto que permite escuchar música sin aislarse completamente del entorno, gracias a un formato tipo clip que no entra en el canal auditivo. En contraste, los IER-EX15C de Sony ofrecen una alternativa cableada USB-C para quienes prefieren conectar y usar sin aplicaciones adicionales.

Para videojuegos, los INZONE E9 con cable de Sony están orientados a ofrecer sonido preciso que permita identificar movimientos clave y mantener comodidad durante sesiones prolongadas.

Parlantes portátiles

Cuando el plan es compartir música, los parlantes portátiles ganan protagonismo.

La bocina portátil ULT FIELD 1 de Sony está descrita como compacta y resistente al agua, al polvo y a los golpes, con batería de larga duración y correa integrada para facilitar su transporte en reuniones o actividades al aire libre.

En el portafolio de JBL, el JBL Flip 7 incorpora tecnología AI Sound Boost, autonomía de hasta 16 horas, certificación IP68 y compatibilidad con Auracast para conectar varios dispositivos.

El JBL Grip ofrece hasta 14 horas de reproducción, integra luz ambiental para crear atmósferas en planes en casa y también cuenta con certificación IP68, además de compatibilidad con Auracast para expandir el sonido en distintos espacios.

Cine en casa

Si la celebración se traslada a la sala, una barra de sonido puede marcar la diferencia. La HT-S2000 de Sony está orientada a ofrecer sonido envolvente y diálogos claros, elevando el audio del televisor y convirtiendo una noche de películas o series en una experiencia más inmersiva.

Suscripciones y detalles prácticos

No todos los regalos tecnológicos son hardware. Suscripciones a servicios como Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon, Game Pass o Disney+ pueden complementarse con una playlist personalizada o una selección curada de series y películas.

También aparecen opciones prácticas como una power bank, una Kindle o libro virtual o un curso en línea.

En el fondo, el mensaje es el mismo: la tecnología puede parecer impersonal, pero cuando responde a un gusto específico se convierte en una forma concreta de decir “te escucho”, “te conozco” y “te pienso”.

