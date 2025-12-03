“Power Up Challenge”: el nuevo reto viral e inmersivo de TikTok

Los videos están diseñados en un formato interactivo y fácil de seguir. Foto: Fotograma de video TikTok: @scrollnews1

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por estos días, en TikTok podrían aparecerle videos de personas frente a un televisor o pantalla, con ropa deportiva o casual, siguiendo los pasos de un video que, a simple vista, parece una rutina de aeróbicos.

Este desafío se llama “Power Up Challenge” o “Warm Up Challenge”, y consiste en un calentamiento intenso que dura, como mínimo, un minuto. La particularidad de este reto es que no se parece a un calentamiento tradicional porque no hay entrenadores, ni partes estrictas del cuerpo que deban trabajarse. La persona se mueve al ritmo del video y sigue instrucciones mayormente visuales —pues no hay ninguna voz indicándolas—. Así, ejercita su cuerpo por un tiempo corto, pero de forma divertida. Veamos en qué consiste.

¿Por qué se volvió tendencia?

La explicación está en su simplicidad, en la manera en la que mezcla escenarios cotidianos y algunos que provocan risa o confusión en el usuario. Visualmente, la parte de la explicación es más bien minimalista: un fondo negro y una silueta humana, como dibujada con tiza blanca, que indica los movimientos. A eso se le suman letreros en inglés y pequeños dibujos que muestran con más detalle lo que se debe hacer.

Después de la cuenta regresiva, empieza lo divertido. Por ejemplo, si el movimiento es mover la muñeca hacia adelante y atrás, puede aparecer un martillo clavando un clavo o una caña de pescar lanzándose al agua. Si el movimiento es un gesto lateral con la mano, puede mostrarse a alguien recibiendo una “bofetada” que el usuario aparentemente le dio. Todo está relacionado.

Quien ve el video nunca sabe qué seguirá, y esa incertidumbre provoca risa, como se ve en algunas reacciones compartidas en TikTok.

Estas imágenes distraen un poco de la rutina y hacen que la actividad se sienta más divertida que un calentamiento normal. El reto no busca que se haga ejercicio de una sola manera, sino que la persona se involucre, que se mueva, que disfrute.

Al ser una experiencia distinta, quienes lo intentan suelen repetir o buscar más videos, tal vez no con intenciones genuinas en el fitness, sino porque resulta entretenido. Es, básicamente, ejercicio que no se siente como ejercicio.

El origen de los videos: ¿de dónde salieron?

Aunque los clips se hicieron virales en TikTok el pasado mes de noviembre, algunas cuentas de YouTube ya habían publicado videos del challenge hace casi tres meses. El desafío comenzó a expandirse en TikTok cuando los creadores empezaron a subir sus rutinas, y ahora es común que aparezca en muchos de nuestros feeds.

Las visualizaciones y la cantidad de personas que se suman al reto siguen creciendo, ya que cualquiera puede intentarlo desde su casa, sin necesidad de equipo de gimnasio ni experiencia previa. También funciona como guía para pausas activas.

Cómo participar

Puede encontrar estos videos en YouTube buscando el nombre del reto, o en TikTok siguiendo los hashtags #inmersivointeractivo, #interactivo, #powerupchallenge y #warmupchallenge, que aparecen con mayor frecuencia en las descripciones y en la mayoría de búsquedas relacionadas. Además, si quiere, puede sumarse a los creadores de contenido que publican sus experiencias.

Durante la temporada decembrina, cualquiera de nosotros podría incorporar este reto en casa. Este video que compartimos —además, con temática navideña— es ideal para moverse en su tiempo libre. Recuerde siempre seguir las indicaciones del video, escuchar su cuerpo y cuidar siempre su seguridad.