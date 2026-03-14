Premios Óscar 2026: 10 películas sobre amor que dejaron huella en la Academia

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaron a Jack y Rose en la famosa película de "Titanic" en 1997. Foto: MERIE W. WALLACE/20THCENTFOX/COURTESY EVERETT COLLECTION

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La 98.ª edición de los Premios Óscar llega en un momento en que el cine vuelve a preguntarse cuánto espacio queda para la emoción, la intimidad y la belleza cuando el mundo parece arder.

La gala de este año se celebra bajo un clima de fuerte tensión internacional, que vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde Hollywood puede limitarse al espectáculo.

Pero incluso en medio de ese contexto, hay algo que el cine no ha dejado de contar una y otra vez: el amor.

Muchas de las películas románticas que dejaron huella en la historia de la Academia no se recuerdan solo por los premios que ganaron, sino por la forma en que convirtieron una emoción íntima en algo universal.

Por eso, a propósito de la gala de este domingo, vale la pena volver sobre diez películas sobre el amor que dejaron huella en los Óscar y aún conservan un lugar especial en la memoria del cine.

10 películas sobre amor que dejaron huella en los Óscar

1. Casablanca (1942)

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

Descripción: La historia de Rick e Ilsa convirtió el amor imposible en una de las formas más memorables del cine clásico. Su peso cultural no depende solo de sus Óscar: el American Film Institute la ubicó en el primer lugar de sus grandes historias de amor y también la incluyó entre las películas más importantes del cine estadounidense.

2. Sucedió una noche (1934) — It Happened One Night

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado.

Descripción: Esta comedia con Clark Gable y Claudette Colbert ayudó a fijar una fórmula que el cine seguiría explotando durante décadas: el choque entre dos personalidades opuestas que termina convertido en romance. Su relevancia está en que fue una gran ganadora del Oscar y, al mismo tiempo, AFI la reconoce tanto entre las grandes historias de amor como entre las películas fundamentales del cine estadounidense.

3. Vacaciones en Roma (1953) — Roman Holiday

Qué ganó: Mejor Actriz, Mejor Historia y Mejor Vestuario en blanco y negro.

Descripción: La película hizo de Audrey Hepburn una estrella y convirtió a Roma en uno de los escenarios románticos más recordados del cine. Su importancia cultural está en esa mezcla de ligereza, elegancia y melancolía que volvió inolvidable una historia breve, contenida y sin estridencias; AFI la ubicó entre las grandes historias de amor de Hollywood.

4. Amor sin barreras (1961) — West Side Story

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Dirección de Arte, Fotografía, Vestuario, Montaje, Banda Sonora de un musical y Sonido.

Descripción: Su trascendencia va más allá del romance entre Tony y María: llevó al musical una tragedia amorosa atravesada por la violencia, la migración y las tensiones entre comunidades en Nueva York. La Academia la consagró como una de las grandes vencedoras de su año y AFI la ubicó entre las historias de amor más importantes del cine estadounidense.

5. Annie Hall (1977)

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Diane Keaton y Mejor Guion Original.

Descripción: La película cambió la forma de mostrar las relaciones al alejarse del ideal romántico y acercarse a la memoria, la inseguridad, el humor y el desencuentro. Su huella está en haber redefinido la comedia romántica moderna; AFI la ubicó como una de las mejores del género y también entre las películas más relevantes del cine estadounidense.

6. El paciente inglés (1996) — The English Patient

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto, Dirección de Arte, Fotografía, Vestuario, Montaje, Banda Sonora Dramática Original y Sonido.

Descripción: Su reconocimiento en los Óscar la instaló como uno de los grandes melodramas románticos de los años noventa. La historia de amor, atravesada por la guerra, la culpa y la memoria, le dio a la Academia una película de prestigio en la que el romance no aparece como refugio, sino como una experiencia devastadora.

7. Titanic (1997)

Qué ganó: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Dirección de Arte, Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Efectos Visuales, Montaje, Banda Sonora, Mejor Canción Original, Sonido y Mejor Edición de Sonido.

Descripción: La relación entre Jack y Rose convirtió una tragedia histórica en uno de los romances más reconocibles del cine contemporáneo. Su trascendencia cultural es difícil de discutir: la propia Academia la describe como un fenómeno mundial, y sus 11 victorias la dejaron inscrita entre las películas más premiadas en la historia de la Academia.

8. ¡Olvídate de mí! (2004) — Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Qué ganó: Mejor Guion Original.

Descripción: La película abrió un camino distinto para las historias de amor en los Óscar: menos idealización y más ruptura y ambivalencia. Su huella está en haber convertido una relación rota en una reflexión original sobre lo que permanece cuando una historia termina, algo que la volvió una referencia central del romance contemporáneo.

9. Ella (2013) — Her

Qué ganó: Mejor Guion Original.

Descripción: El vínculo entre Theodore y un sistema operativo amplió la conversación sobre el amor en el cine reciente al llevarla hacia la soledad, la tecnología y la intimidad mediada por pantallas. La Academia reconoció ese giro con el Oscar a su guion, y su permanencia cultural hoy pasa por haber anticipado debates que en 2026 se sienten todavía más cercanos.

10. La La Land: una historia de amor (2016)

Qué ganó: Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original por “City of Stars” y Mejor Diseño de Producción.

Descripción: Recuperó el musical romántico para una nueva generación, pero lo hizo sin volver al final de cuento de hadas. Su lugar en la conversación cultural viene de esa mezcla entre deslumbramiento visual, música y una mirada más amarga sobre el amor cuando se cruza con la ambición artística; además, fue una de las películas más reconocidas por la Academia en su año.

Ahora los leemos: ¿Qué historia de amor que dejó huella en los Óscar sumaría usted a esta lista?

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