Qué cambios físicos son normales después del embarazo

Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El posparto es una etapa de cambios y ajustes físicos y psicológicos. Y así como con el ciclo hormonal, el embarazo o la menopausia, no es un proceso lineal ni idéntico para todas las mujeres. Como ya lo hemos dicho anteriormente: cada cuerpo responde de manera distinta.

La recuperación luego de tener un bebé depende de factores como las condiciones de salud previas, de los cuidados que se tengan, y del cuerpo mismo, que está aprendiendo a acomodarse a una nueva realidad.

El cuerpo cambia radicalmente en la mayoría de los casos. Es por eso que durante los primeros días y semanas los cambios emocionales aparecen un tanto desbordados: además de los procesos químicos, hay un choque porque ya no nos vemos ni nos sentimos igual.

Desde la Fundación Cardiovascular de Colombia explican que después del nacimiento el cuerpo sigue trabajando en la cicatrización de los tejidos y la recuperación de los músculos. ¿Cuáles son esas transformaciones físicas en las semanas posteriores al nacimiento del bebé?

Cambios físicos que pueden presentarse en el postparto

De acuerdo con información divulgada en la plataforma de salud femenina Clue (conocida también por su famoso calendario menstrual), es común experimentar cólicos posteriores al parto. Esto ocurre con mayor frecuencia durante la lactancia y puede pasar que el vientre tarde semanas en volver a reducir su tamaño.

Algunas mujeres también presentan una separación de los músculos abdominales, conocida como diástasis, que puede durar unos cuantos meses e ir mejorando de forma gradual.

Otro de los cambios notorios es el sangrado vaginal posparto, más conocido como loquios. Esa expulsión o evacuación suele ser mucho más abundante durante los primeros días y va disminuyendo con el paso de las semanas, hasta que se pausa por completo.

Pero, aunque esto sea normal, la presencia de sangrados en exceso o de coágulos grandes sí es un motivo de consulta médica.

Además, pueden aparecer pequeñas fugas de orina, sobre todo al toser, reír o hacer esfuerzos que antes eran normales. Esto ocurre por el debilitamiento del piso pélvico tras el embarazo y el parto. Este es justamente uno de los temas que desarrollamos en nuestra nota dedicada a los ejercicios de Kegel, que ayudan con su fortalecimiento.

Después de un parto vaginal, los tejidos de la zona quedan “sensibles” o ”resentidos” y, en algunos casos, con pequeños desgarros. Ese dolor e inflamación pueden extenderse por varias semanas. Para ampliar las recomendaciones y los cuidados en este proceso, publicamos otra nota que puede leer aquí:

¿Hay cambios por la lactancia?

Sí: amamantar implica una demanda física. Según la Fundación Cardiovascular de Colombia —citada también al principio de este artículo— durante la lactancia las mamas aumentan de tamaño, puede haber mayor sensibilidad y algunos cambios en su forma.

Los primeros días es posible que haya “congestión mamaria”, lo que quiere decir que la leche se acumula y provoca dolor e inflamación. Recuerde que, si no se extrae la leche adecuadamente, existe el riesgo de desarrollar mastitis, una infección cuyos síntomas son: fiebre, enrojecimiento y dolor excesivo, y que, reiteramos, requiere atención médica.

Es importante mencionar también que algunos de los cambios hormonales que se dan durante la lactancia (u otros puntos del postparto) pueden provocar sequedad vaginal, sensibilidad y disminución del deseo sexual.

Como ejercicio en notas previas, compartimos un video que acompaña y explica muchos de estos puntos:

Volver a la normalidad

Retomar la actividad física tras el parto debe hacerse despacio y gradualmente. Teniendo en cuenta el tipo de nacimiento y la condición física que se tenía antes de dar a luz, el proceso de recuperación tardará cierto tiempo.

La prioridad es recuperar de a pocos la fuerza, la movilidad y el bienestar sin obligar al cuerpo a que se esfuerce más de lo que debería.