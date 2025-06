Mayores de 60 abrazan la “sexalescencia”: ¿qué es y cuáles son sus beneficios?

En redes sociales y espacios alternativos empiezan a surgir voces de sexalescentes que cuentan sus experiencias sin miedo. Desde influencers mayores que hablan de su nueva vida amorosa hasta talleres de sexualidad consciente para adultos mayores, la tendencia se consolida Foto: Getty Images

La vejez ha estado asociada al retiro, la pausa y la calma forzada. A menudo se ha asumido que el deseo, la pasión, la curiosidad por la vida y por el otro se agotan con el paso del tiempo. Sin embargo, una nueva generación de adultos mayores está derribando estos mitos y abrazando lo que los expertos ya denominan como “sexalescencia”, una etapa vital en la que hombres y mujeres mayores de 60 años redescubren su cuerpo, su sexualidad, sus sueños olvidados y la posibilidad real de volver a sentir y elegir desde el deseo.

La palabra, nacida de la combinación de “sexualidad” y “adolescencia”, se ha instalado poco a poco en conversaciones médicas, sociales y culturales, aunque aún genera sorpresa.

“La sexalescencia es una fase emergente y muy potente en la que los adultos mayores empiezan a vivir con una intensidad emocional y física que se creía perdida con la juventud”, afirma Armando Latorre, psicogerontólogo y terapeuta sexual, quien lleva más de dos décadas trabajando con población mayor en procesos de acompañamiento emocional y de desarrollo personal.

“No se trata solo de sexo, aunque eso también cuenta; se trata de reconectar con el deseo, con la identidad, con lo que uno quiso ser y dejó en pausa por décadas”, explica.

Según Latorre, hay un paralelismo interesante con la adolescencia biológica. “En ambos momentos hay preguntas fundamentales: ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿qué me gusta? La diferencia es que ahora esas preguntas no se hacen desde el caos, sino desde una sabiduría emocional que da la experiencia de haber vivido. El resultado es una búsqueda serena pero apasionada, y muchas veces profundamente transformadora”.

Durante sus sesiones, Latorre ha notado cómo personas de entre 60 y 80 años retoman proyectos, experimentan nuevas formas de amar y descubren dimensiones de sí mismas que nunca habían explorado. “Una mujer de 67 años me dijo una vez: ‘Siento que ahora por fin puedo vivir como quiero, sin que me importe el qué dirán. Antes era madre, esposa, cuidadora; ahora soy yo, por fin’. Ese es el corazón de la sexalescencia: la apropiación de la propia vida”.

Este fenómeno también tiene un componente social. Hoy, los adultos mayores son más activos, están mejor informados, tienen acceso a tecnología, viajan, se comunican, y muchos gozan de buena salud física y mental. “Todo esto genera un entorno favorable para que emerja esta etapa vital. Hay más libertad, menos represión, más redes de apoyo y, sobre todo, una reivindicación de que el deseo no caduca con la edad”, explica el especialista.

Un estudio publicado por la Universidad de Manchester y el Instituto Internacional de Longevidad en el Reino Unido en 2019, reveló que un 58 % de las personas mayores de 65 años siguen considerando el sexo como una parte importante de sus vidas. La investigación, titulada Ageing, Sexuality and Health, se realizó con más de 7.000 adultos en toda Europa y concluyó que “la sexualidad y el deseo no desaparecen con la edad, sino que se transforman”.

Según el mismo informe, muchas personas mayores reportaron que, con los años, su sexualidad se volvió más libre, placentera y enfocada en la conexión emocional. “Uno de los hallazgos más significativos fue que las mujeres viudas o divorciadas entre los 60 y los 75 años describían su vida sexual posterior como más satisfactoria que durante el matrimonio”, señala el documento.

“Ese hallazgo no me sorprende. En mi consulta es común escuchar frases como ‘nunca había sentido esto’, o ‘ahora me permito disfrutar sin culpa’. Lo que ocurre es que el envejecimiento ofrece una segunda oportunidad para vivir desde el deseo, sin tantas cargas sociales o familiares. Y eso es poderosísimo”, ”, comenta Latorre.

La sexalescencia no se limita a la esfera sexual. De hecho, muchos adultos mayores redescubren hobbies, exploran su identidad de género u orientación sexual, se animan a tener nuevas parejas, estudian carreras que habían dejado atrás o incluso se lanzan al activismo o al arte. “Tengo pacientes que a los 70 años decidieron empezar a pintar, escribir poesía o aprender tango. Eso también es deseo. Es elegir algo que antes no era posible. Y ese deseo, en esta etapa, es más auténtico que nunca porque no responde a una expectativa externa”, explica Latorre.

En algunos casos, este proceso implica rupturas difíciles pero necesarias. “Muchas personas descubren que su relación de pareja ya no las representa, o que siempre vivieron reprimiendo una parte de sí mismas. Es doloroso, pero también es profundamente liberador. He acompañado a hombres casados durante 40 años que a los 65 se atreven a salir del clóset. Me dicen: ‘Quiero vivir lo que me queda siendo yo mismo’. Esa valentía, esa decisión, es parte esencial de la sexalescencia”.

Rompiendo tabúes

A pesar del avance, hablar de deseo y sexualidad en la vejez sigue siendo tabú. Las representaciones culturales continúan asociando la pasión con cuerpos jóvenes y niegan el erotismo a las canas. “Hay una invisibilización brutal”, señala Latorre. “Las personas mayores son retratadas como asexuadas, como si el cuerpo se apagara al jubilarse. Y no es así. El cuerpo cambia, sí, pero sigue siendo un territorio vivo, sensible y deseante”.

Esto también tiene implicaciones en la salud. Muchos adultos mayores no se atreven a consultar sobre disfunciones sexuales o cambios hormonales por vergüenza o porque los profesionales no abordan el tema. “Una paciente me dijo: ‘El ginecólogo me miró raro cuando le hablé de lubricantes’. Es absurdo. Necesitamos un enfoque médico y psicológico que entienda que la vida sexual activa no tiene fecha de caducidad”, agrega.

En redes sociales y espacios alternativos empiezan a surgir voces de sexalescentes que cuentan sus experiencias sin miedo. Desde influencers mayores que hablan de su nueva vida amorosa hasta talleres de sexualidad consciente para adultos mayores, la tendencia se consolida. Incluso hay movimientos como “Age Proud” (Orgullo de la Edad) que celebran el envejecimiento activo.

“La sexalescencia no es una moda, es una necesidad humana. Todos merecemos vivir desde el deseo, en cualquier etapa de la vida. Esta no es la última estación, es simplemente otra versión del viaje. Y muchas veces, es la más sincera”, concluye el especialista.